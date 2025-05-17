Зеленський обговорив із президенткою Швейцарії Келлер-Зуттер необхідність посилення тиску на Росію

У суботу, 17 травня, в Римі президент Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер. Під час розмови лідерів йшлося про продовження підтримки України, необхідність збільшення тиску на Росію та гуманітарні ініціативи.

Про це повідомила пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Найперше Зеленський подякував Швейцарії за допомогу, зокрема за гуманітарну підтримку та укриття для українських шкіл.

"Дякуємо також за гуманітарну підтримку з боку вашого уряду. Передусім за те, що справді важливо для нас, – за укриття для наших шкіл, для наших дітей. Дякуємо за цю допомогу",- сказав президент.

Сторони говорили про необхідність припинення вогню, продовження підтримки України, необхідність збільшення тиску на Росію, гуманітарне розмінування, реалізацію проєктів шкільного харчування в українських школах і продовольчу безпеку.

Читайте також: Швейцарія оплатить внесок України у збільшення капіталу ЄБРР. Це дозволить зберегти вплив в організації

Також Зеленський розповів Келлер-Зуттер про переговори в Стамбулі. Президент зазначив, що дуже важливо бути в координації із США, зберігати єдність і спільно тиснути на Росію заради того, щоб перейти принаймні до першого кроку для закінчення війни – повного та безумовного припинення вогню.

Зазначається, що окрему увагу лідери приділили продовженню допомоги Україні, зокрема фінансуванню участі швейцарських компаній у відбудові.

Читайте також: Зеленський зустрівся з прем’єром Канади Карні у Римі: обговорили мирні переговори в Туреччині та тиск на РФ