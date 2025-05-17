РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9259 посетителей онлайн
Новости Встреча Зеленского с Келлер-Зуттер
1 071 17

Зеленский обсудил с президентом Швейцарии Келлер-Зуттер необходимость усиления давления на Россию

Зеленский, Келлер-Зуттер

В субботу, 17 мая, в Риме президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер. Во время разговора лидеров речь шла о продолжении поддержки Украины, необходимости увеличения давления на Россию и гуманитарных инициативах.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Прежде всего Зеленский поблагодарил Швейцарию за помощь, в частности за гуманитарную поддержку и укрытие для украинских школ.

"Спасибо также за гуманитарную поддержку со стороны вашего правительства. Прежде всего за то, что действительно важно для нас, - за укрытие для наших школ, для наших детей. Спасибо за эту помощь",- сказал президент.

Стороны говорили о необходимости прекращения огня, продолжении поддержки Украины, необходимости увеличения давления на Россию, гуманитарном разминировании, реализации проектов школьного питания в украинских школах и продовольственной безопасности.

Читайте также: Швейцария оплатит вклад Украины в увеличение капитала ЕБРР. Это позволит сохранить влияние в организации

Также Зеленский рассказал Келлер-Зуттер о переговорах в Стамбуле. Президент отметил, что очень важно быть в координации с США, сохранять единство и совместно давить на Россию ради того, чтобы перейти по крайней мере к первому шагу для окончания войны - полному и безусловному прекращения огня.

Отмечается, что отдельное внимание лидеры уделили продолжению помощи Украине, в частности финансированию участия швейцарских компаний в восстановлении.

Читайте также: Зеленский встретился с премьером Канады Карни в Риме: обсудили мирные переговоры в Турции и давление на РФ

Автор: 

Зеленский Владимир (21680) Швейцария (628)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
А хто робить такі висновки - тупа амеба
показать весь комментарий
17.05.2025 22:31 Ответить
+6
"посилення ППО" змінилось на "необхідність посилення тиску на Росію"
показать весь комментарий
17.05.2025 22:22 Ответить
+4
Здається, головною ціллю цього післяСтамбульського вояжа є нагадати: "ятут, ялєгітімний"...
показать весь комментарий
17.05.2025 22:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"посилення ППО" змінилось на "необхідність посилення тиску на Росію"
показать весь комментарий
17.05.2025 22:22 Ответить
Здається, головною ціллю цього післяСтамбульського вояжа є нагадати: "ятут, ялєгітімний"...
показать весь комментарий
17.05.2025 22:29 Ответить
Треба повертати даремно витрачені гроші на клоунаду, державі потрібні гроші!
показать весь комментарий
17.05.2025 22:54 Ответить
Най партнери тиснуть, бо Вавчік тільки в сауні тиснути вміє...
показать весь комментарий
17.05.2025 22:24 Ответить
от *****
показать весь комментарий
17.05.2025 22:27 Ответить
Гарна новина - чим більше , в світових ЗМІ , буде згадок про Зеленського - тим менше там будуть згадувати ***** !
Хто ставить це під сумнів - той ворог України !
показать весь комментарий
17.05.2025 22:28 Ответить
А хто робить такі висновки - тупа амеба
показать весь комментарий
17.05.2025 22:31 Ответить
Найбільше згадок про Шашличного в світових ЗМІ було після того, як його вигнали з Овального кабінету і про ВВХ тоді не згадували кілька днів
показать весь комментарий
17.05.2025 22:35 Ответить
Після Оманського кабінету теж було багато
показать весь комментарий
17.05.2025 22:59 Ответить
Дегенерати путін, зеля, трампон керуються не законами права та конституціями, а законами талмуду, знищуючи гоїв та набиваючи кишені...
показать весь комментарий
18.05.2025 14:54 Ответить
Про замороження банківських рахунків, зрадників України та ригоАНАЛІВ з їх помічниками і служками з ВРУ, невже ЗНОВУ ЗАБУВ попросити, «через численні клопоти» з інаугурацією Папи у Римі??
показать весь комментарий
17.05.2025 22:45 Ответить
Скільки ця влада буде сидіти на шії народу? Конституція тепер не на часі тоді влада теж не начасі!
показать весь комментарий
17.05.2025 22:58 Ответить
Клоуну весело
показать весь комментарий
18.05.2025 00:08 Ответить
Легітимному дуже весело шобло ї уче
показать весь комментарий
18.05.2025 07:55 Ответить
 
 