Зеленский обсудил с президентом Швейцарии Келлер-Зуттер необходимость усиления давления на Россию
В субботу, 17 мая, в Риме президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер. Во время разговора лидеров речь шла о продолжении поддержки Украины, необходимости увеличения давления на Россию и гуманитарных инициативах.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Прежде всего Зеленский поблагодарил Швейцарию за помощь, в частности за гуманитарную поддержку и укрытие для украинских школ.
"Спасибо также за гуманитарную поддержку со стороны вашего правительства. Прежде всего за то, что действительно важно для нас, - за укрытие для наших школ, для наших детей. Спасибо за эту помощь",- сказал президент.
Стороны говорили о необходимости прекращения огня, продолжении поддержки Украины, необходимости увеличения давления на Россию, гуманитарном разминировании, реализации проектов школьного питания в украинских школах и продовольственной безопасности.
Также Зеленский рассказал Келлер-Зуттер о переговорах в Стамбуле. Президент отметил, что очень важно быть в координации с США, сохранять единство и совместно давить на Россию ради того, чтобы перейти по крайней мере к первому шагу для окончания войны - полному и безусловному прекращения огня.
Отмечается, что отдельное внимание лидеры уделили продолжению помощи Украине, в частности финансированию участия швейцарских компаний в восстановлении.
