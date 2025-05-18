1 004 5
Італія має відігравати певну роль у мирному врегулюванні війни в Україні, - Мерц
Італію необхідно більше залучати до європейських зусиль з пошуку шляхів припинення російсько-української війни.
Про це канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив після зустрічі з італійської прем'єркою Джорджею Мелоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням DW.
"Ми погодилися, що Італія тут (у мирному врегулюванні. - Ред.) повинна відігравати певну роль", - сказав Мерц, назвавши Рим "незамінним стратегічним партнером".
Німецький канцлер оголосив, що найближчим часом проведе подібні розмови з іншими європейськими лідерами.
"Ми не повинні дозволити розділити себе в Європейському Союзі. Тут немає членів першого або другого сорту", - додав Мерц.
Мелоні - ультраправа трампістка.
Дольче Віті в Італії ніхто не загрожує.
То якого дідька їм напружуватись?