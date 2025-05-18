УКР
Італія має відігравати певну роль у мирному врегулюванні війни в Україні, - Мерц

Фрідріх Мерц

Італію необхідно більше залучати до європейських зусиль з пошуку шляхів припинення російсько-української війни.

Про це канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив після зустрічі з італійської прем'єркою Джорджею Мелоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням DW.

"Ми погодилися, що Італія тут (у мирному врегулюванні. - Ред.) повинна відігравати певну роль", - сказав Мерц, назвавши Рим "незамінним стратегічним партнером".

Німецький канцлер оголосив, що найближчим часом проведе подібні розмови з іншими європейськими лідерами.

Читайте також: Італія передасть Україні 400 бронетранспортерів M113, - il Giornale

"Ми не повинні дозволити розділити себе в Європейському Союзі. Тут немає членів першого або другого сорту", - додав Мерц.

Да с ****** Мелони все понятно, ее Макрон в Киев с собой звал , она ответила что то типа ,,мы не принимаем участие в форматах которые нам не интерестны" ей по..й Италия нам точно не помощник , там со времен друга путина Берлускони с рашкой теплые отношения
18.05.2025 12:03 Відповісти
Італійці обожнюють ***** та кацапів.
Мелоні - ультраправа трампістка.
Дольче Віті в Італії ніхто не загрожує.
То якого дідька їм напружуватись?
18.05.2025 12:07 Відповісти
Та лишіть ту Італію в спокої - чобіт чоботом...
18.05.2025 12:41 Відповісти
18.05.2025 12:44 Відповісти
Чим відігравати ? Італія - це не Рим. Це просто Італія, яку били всі: від греків до німців, від англосаксів до кацапів.
18.05.2025 14:26 Відповісти
 
 