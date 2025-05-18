Италия должна играть определенную роль в мирном урегулировании войны в Украине, - Мерц

Италию необходимо больше привлекать к европейским усилиям по поиску путей прекращения российско-украинской войны.

Об этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил после встречи с итальянским премьером Джорджей Мелони, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой DW.

"Мы согласились, что Италия здесь (в мирном урегулировании. - Ред.) должна играть определенную роль", - сказал Мерц, назвав Рим "незаменимым стратегическим партнером".

Немецкий канцлер объявил, что в ближайшее время проведет подобные разговоры с другими европейскими лидерами.

"Мы не должны позволить разделить себя в Европейском Союзе. Здесь нет членов первого или второго сорта", - добавил Мерц.