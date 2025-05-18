РУС
Италия должна играть определенную роль в мирном урегулировании войны в Украине, - Мерц

Фридрих Мерц

Италию необходимо больше привлекать к европейским усилиям по поиску путей прекращения российско-украинской войны.

Об этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил после встречи с итальянским премьером Джорджей Мелони, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой DW.

"Мы согласились, что Италия здесь (в мирном урегулировании. - Ред.) должна играть определенную роль", - сказал Мерц, назвав Рим "незаменимым стратегическим партнером".

Немецкий канцлер объявил, что в ближайшее время проведет подобные разговоры с другими европейскими лидерами.

"Мы не должны позволить разделить себя в Европейском Союзе. Здесь нет членов первого или второго сорта", - добавил Мерц.

Да с ****** Мелони все понятно, ее Макрон в Киев с собой звал , она ответила что то типа ,,мы не принимаем участие в форматах которые нам не интерестны" ей по..й Италия нам точно не помощник , там со времен друга путина Берлускони с рашкой теплые отношения
18.05.2025 12:03 Ответить
Італійці обожнюють ***** та кацапів.
Мелоні - ультраправа трампістка.
Дольче Віті в Італії ніхто не загрожує.
То якого дідька їм напружуватись?
18.05.2025 12:07 Ответить
Та лишіть ту Італію в спокої - чобіт чоботом...
18.05.2025 12:41 Ответить
18.05.2025 12:44 Ответить
Чим відігравати ? Італія - це не Рим. Це просто Італія, яку били всі: від греків до німців, від англосаксів до кацапів.
18.05.2025 14:26 Ответить
 
 