Росія затримала грецький танкер, який прямував з Естонії, - ЗМІ
У неділю, 18 травня, Росія затримала грецький нафтовий танкер Green Admire, який вийшов із естонського порту Сілламяе. Судно слідувало узгодженим маршрутом через російські територіальні води.
Про це пише видання ERR, інформує Цензор.НЕТ.
Затримання танкера Green Admire, який плив під прапором Ліберії, відбулось у територіальних водах Росії, де судно рухалось за раніше погодженим маршрутом.
Судно вийшло з естонського порту і прямувало до пункту призначення - Роттердама, перевозячи сланцеву нафту. Танкер належить грецькій компанії Aegean Shipping.
Зазначається, що судна зазвичай проходять через російські територіальні води, оскільки цей маршрут вважається безпечнішим для великих суден, ніж проходження мілководдям в естонських водах.
Цей морський маршрут був раніше узгоджений між Естонією, Росією та Фінляндією.
Департамент транспорту Естонії повідомив, що задля уникнення подібних інцидентів судна, які прямують до порту Сілламяе, будуть перенаправлятись лише через територіальні води Естонії. У відомстві також додали, що раніше подібних випадків не фіксували.
Країна - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Estonia.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Естонія
Видобуток барелів у день - 7,600
Процент світового видобутку - 0.01%
Дата останньої фіксвції офіційних даних - 2009
Всё, что между Эстонией и Финляндией, территориальными водами параши не может считаться в принципе. Эти воды (включая вход в Финский залив) должны быть закрыты для парашных лоханок и всех, кто следует в парашные порты навсегда.
як не обісрану рфϟϟ дупу,
то обригану пику хла
Если их учесть, то параше придётся возить всё своё дерьмо через мурмАнск.
показали таким чином що у цю гру можна грати в двох.
і щось мені підказує після цього євробоягузи більше не будуть намагатись зупиняти кацапські корита.
Він міг бути заповнений до цього в «Петербургском нефтяном терминале», що близько знаходиться і займається перегрузкою на експорт.
Тоді це просто російські маніпуляції направлені проти санкцій до тіньових російських танкерів.
Але з часів розпаду союзу - прибалтійський бізнес, включаючи банки, був великою "прачечною" для криміналу з РФ і цей кримінал разом з кремлем інвестував у прибалтійський бізнес.
Нормальні люди кажуть - Країни Балтії.
Путін з 12 червня 1991 року, після обрання А. Собчака на посаду мера, - голова Комітету із зовнішніх зв'язків мерії Санкт-Петербурга.
1992 року депутатською робочою групою Ленради на чолі з Мариною Сальє і Юрієм Гладковим (так званою «комісією Сальє») проти Путіна, як керівника Комітету із зовнішньоекономічних зв'язків, було висунуто звинувачення в махінаціях у зв'язку з програмою забезпечення Санкт-Петербурга харчовими продуктами в обмін на сировину. Згідно з висновком робочої групи, сировина продавалася за заниженими, порівняно з ринковими, цінами (рідкісноземельного металу скандію - у 2000 разів), тоді як продовольство купувалося за завищеними; операції укладалися із сумнівними фірмами-«одноденками» і з фірмами, на чолі яких стояли кримінальні діячі; договори оформлялися з грубими порушеннями правил і за бажання легко могли бути оголошені недійсними. За підрахунками групи, збитки, завдані місту в результаті дій В. Путіна, склали 122 млн доларів. Петроградська міськрада схвалила доповідь групи і рекомендувала Анатолію Собчаку відправити Путіна у відставку й передати матеріали до прокуратури.
Це якійсь оксюморон 🤣