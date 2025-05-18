УКР
Росія затримала грецький нафтовий танкер
14 217 39

Росія затримала грецький танкер, який прямував з Естонії, - ЗМІ

рф затримала танкер, що йшов з Естонії

У неділю, 18 травня, Росія затримала грецький нафтовий танкер Green Admire, який вийшов із естонського порту Сілламяе. Судно слідувало узгодженим маршрутом через російські територіальні води.

Про це пише видання ERR, інформує Цензор.НЕТ.

Затримання танкера Green Admire, який плив під прапором Ліберії, відбулось у територіальних водах Росії, де судно рухалось за раніше погодженим маршрутом.

Судно вийшло з естонського порту і прямувало до пункту призначення - Роттердама, перевозячи сланцеву нафту. Танкер належить грецькій компанії Aegean Shipping.

Зазначається, що судна зазвичай проходять через російські територіальні води, оскільки цей маршрут вважається безпечнішим для великих суден, ніж проходження мілководдям в естонських водах.

Цей морський маршрут був раніше узгоджений між Естонією, Росією та Фінляндією.

Департамент транспорту Естонії повідомив, що задля уникнення подібних інцидентів судна, які прямують до порту Сілламяе, будуть перенаправлятись лише через територіальні води Естонії. У відомстві також додали, що раніше подібних випадків не фіксували.

Читайте також: МЗС Литви про інцидент із танкером "тіньового флоту" РФ в Естонії: Схоже на інформаційну операцію

Автор: 

+51
Сюсюкайтесь із цим далі. БЛ ЗЛО НЕПОКАРАНЕ лише збільшується
показати весь коментар
18.05.2025 18:29
+38
роϟϟія - держава терорист!
показати весь коментар
18.05.2025 18:30
+26
Закрийте під@рів у Балтийському морі
показати весь коментар
18.05.2025 18:51
Сюсюкайтесь із цим далі. БЛ ЗЛО НЕПОКАРАНЕ лише збільшується
показати весь коментар
18.05.2025 18:29 Відповісти
Вирішити проблему можуть БЕКи "невідомої" країни
(рекомендація: перед атакою БЕКів ретельно витерти з їх поверхонь всі відбитки пальців)
і - ву а ля "Північний потік-2" у новій версії

.
показати весь коментар
18.05.2025 20:59
роϟϟія - держава терорист!
показати весь коментар
18.05.2025 18:30 Відповісти
Поглибте форватер - нах вам кацапські територіальні води
показати весь коментар
18.05.2025 18:34
Є У ЕСТОНЦІВ ТАКЕ ЦІКАВЕ МІСЦЕ - Моонзунд... Це архіпелаг з кількох великих і півтисячі дрібних островів. Він контролює вхід-вихід між Балтійським морем і Фінською затокою... Невелика база наших БЕКів, на Хійумаа - і ні одне кацапська корито не прослизне безкарно... Та й саме узбережжя Естонії - теж напогане місце базування...
показати весь коментар
18.05.2025 19:44
Фарватер є, але капітан судна вирішив піти більш «зручним» маршрутом
показати весь коментар
19.05.2025 13:12
а що за сланцева нафта у Естонії ?
показати весь коментар
18.05.2025 18:35
Номер у списку. 87
Країна - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Estonia.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Естонія
Видобуток барелів у день - 7,600
Процент світового видобутку - 0.01%
Дата останньої фіксвції офіційних даних - 2009
показати весь коментар
18.05.2025 18:43
А чого вона повинна бути виключно естонською?
показати весь коментар
18.05.2025 18:45
А вам треба яка і скільки?
показати весь коментар
18.05.2025 19:18
Судно слідувало узгодженим маршрутом через російські територіальні води.
Всё, что между Эстонией и Финляндией, территориальными водами параши не может считаться в принципе. Эти воды (включая вход в Финский залив) должны быть закрыты для парашных лоханок и всех, кто следует в парашные порты навсегда.
показати весь коментар
18.05.2025 18:47
і від того часу в тому вікні європейці бачать
як не обісрану рфϟϟ дупу,
то обригану пику хла
показати весь коментар
18.05.2025 18:59
Вот карта этих вод, но она не учитывает все мелкие острова Финляндии и Эстонии.
Если их учесть, то параше придётся возить всё своё дерьмо через мурмАнск.
показати весь коментар
18.05.2025 19:04
Оте утворення з країн п,яних дебілоідів і зоофілів немає права на існування всюди куди воно не влізає виникають проблеми а згодом і війни
показати весь коментар
18.05.2025 18:48
Закрийте під@рів у Балтийському морі
показати весь коментар
18.05.2025 18:51 Відповісти
пдрів взагалі по периметру кордонів треба закрити..обнести забором, залити бетоном, замінувати, викопати ров й піраній напустити..
показати весь коментар
18.05.2025 19:00
Естонія це велика сланцева сверхдержава...експортує нафту по всьому світу. А танкер просто на пару днів заскочив в російський порт, скуштувати знамениті "русские щи"
показати весь коментар
18.05.2025 18:54
ну кацапи дали атветку за свій танкер на тижні.
показали таким чином що у цю гру можна грати в двох.
і щось мені підказує після цього євробоягузи більше не будуть намагатись зупиняти кацапські корита.
показати весь коментар
18.05.2025 19:04
Бандит вийшов на велику дорогу...
показати весь коментар
18.05.2025 19:05
Питання, де цей грецький нафтовий танкер був до естонського порту Сілламяе?
Він міг бути заповнений до цього в «Петербургском нефтяном терминале», що близько знаходиться і займається перегрузкою на експорт.

Тоді це просто російські маніпуляції направлені проти санкцій до тіньових російських танкерів.
показати весь коментар
18.05.2025 19:11
Порт Сілламяє 100% приватний порт, спільний естонський та російський капітал (АТ з частковою участю 50% на 50%), Вільна митна зона.
показати весь коментар
18.05.2025 19:33
Вот где раздолье для перекачки кацапской нефти.
показати весь коментар
18.05.2025 19:56
Прибалти зараз найкращі друзі України.
Але з часів розпаду союзу - прибалтійський бізнес, включаючи банки, був великою "прачечною" для криміналу з РФ і цей кримінал разом з кремлем інвестував у прибалтійський бізнес.
показати весь коментар
18.05.2025 20:03
«Прибалти» так кажуть тільки тру кацарилі, це для них типу, як «На УкрАінє».
Нормальні люди кажуть - Країни Балтії.
показати весь коментар
18.05.2025 20:24
Путін теж починав заробляти з криміналом, коли працював з Собчаком в Ленінграді.

Путін з 12 червня 1991 року, після обрання А. Собчака на посаду мера, - голова Комітету із зовнішніх зв'язків мерії Санкт-Петербурга.

1992 року депутатською робочою групою Ленради на чолі з Мариною Сальє і Юрієм Гладковим (так званою «комісією Сальє») проти Путіна, як керівника Комітету із зовнішньоекономічних зв'язків, було висунуто звинувачення в махінаціях у зв'язку з програмою забезпечення Санкт-Петербурга харчовими продуктами в обмін на сировину. Згідно з висновком робочої групи, сировина продавалася за заниженими, порівняно з ринковими, цінами (рідкісноземельного металу скандію - у 2000 разів), тоді як продовольство купувалося за завищеними; операції укладалися із сумнівними фірмами-«одноденками» і з фірмами, на чолі яких стояли кримінальні діячі; договори оформлялися з грубими порушеннями правил і за бажання легко могли бути оголошені недійсними. За підрахунками групи, збитки, завдані місту в результаті дій В. Путіна, склали 122 млн доларів. Петроградська міськрада схвалила доповідь групи і рекомендувала Анатолію Собчаку відправити Путіна у відставку й передати матеріали до прокуратури.
показати весь коментар
18.05.2025 22:37
Маленька Естонія затримувала танкер "тіньового флоту" рф в рамках санкцій "великого" ЄС... Подивимося тепер, як "великий" ЄС захистить маленьку Естонію, якій рф вочевидь вирішила вказати на "своє місце".
показати весь коментар
18.05.2025 19:40
Когда пытались задержать танкер который шел в рф, то сушка всех распугала... А в этот раз "грозное" НАТО, ни одного самолета не направили для демонстрации?
показати весь коментар
18.05.2025 19:41
нато это бутафорная организация без сша
показати весь коментар
18.05.2025 19:44
А як тепер бачимо, то і із США.
показати весь коментар
18.05.2025 19:53
Грецьке судно під прапором Ліберії везло сланцеву нафту у Ротердам з Естонії 🤣
Це якійсь оксюморон 🤣
Це якійсь оксюморон 🤣
показати весь коментар
18.05.2025 19:46
В Эстонии, в болотах той кацап....сланцевой нефти - как гуталину..
показати весь коментар
18.05.2025 20:02
Ахахаха..... увляється у піратську гру захопи танкер можна грати у двох ))
показати весь коментар
18.05.2025 20:00
Тобто мордор увів санкції? Коли затримали рашистський танкер прилетів Су,а тут нічого.
показати весь коментар
18.05.2025 20:06
Дайте прибалтам наші морські дрони. Час кацапам Балтику закривати.
показати весь коментар
18.05.2025 20:31
Треба було винищувачі ( Нато) піднімати по тривозі та грізно... грізно писати телеграми лаврову_калантарову
показати весь коментар
18.05.2025 22:19
Хоча мабуть "ето другоє"...
показати весь коментар
18.05.2025 22:20
 
 