Росія затримала грецький танкер, який прямував з Естонії, - ЗМІ

У неділю, 18 травня, Росія затримала грецький нафтовий танкер Green Admire, який вийшов із естонського порту Сілламяе. Судно слідувало узгодженим маршрутом через російські територіальні води.

Про це пише видання ERR, інформує Цензор.НЕТ.

Затримання танкера Green Admire, який плив під прапором Ліберії, відбулось у територіальних водах Росії, де судно рухалось за раніше погодженим маршрутом.

Судно вийшло з естонського порту і прямувало до пункту призначення - Роттердама, перевозячи сланцеву нафту. Танкер належить грецькій компанії Aegean Shipping.

Зазначається, що судна зазвичай проходять через російські територіальні води, оскільки цей маршрут вважається безпечнішим для великих суден, ніж проходження мілководдям в естонських водах.

Цей морський маршрут був раніше узгоджений між Естонією, Росією та Фінляндією.

Департамент транспорту Естонії повідомив, що задля уникнення подібних інцидентів судна, які прямують до порту Сілламяе, будуть перенаправлятись лише через територіальні води Естонії. У відомстві також додали, що раніше подібних випадків не фіксували.

