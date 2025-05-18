Россия задержала греческий танкер, который направлялся из Эстонии, - СМИ

В воскресенье, 18 мая, Россия задержала греческий нефтяной танкер Green Admire, который вышел из эстонского порта Силламяэ. Судно следовало по согласованному маршруту через российские территориальные воды.

Об этом пишет издание ERR, информирует Цензор.НЕТ.

Задержание танкера Green Admire, который плыл под флагом Либерии, состоялось в территориальных водах России, где судно двигалось по ранее согласованному маршруту.

Судно вышло из эстонского порта и направлялось в пункт назначения - Роттердам, перевозя сланцевую нефть. Танкер принадлежит греческой компании Aegean Shipping.

Отмечается, что суда обычно проходят через российские территориальные воды, поскольку этот маршрут считается более безопасным для крупных судов, чем прохождение по мелководью в эстонских водах.

Этот морской маршрут был ранее согласован между Эстонией, Россией и Финляндией.

Департамент транспорта Эстонии сообщил, что во избежание подобных инцидентов суда, следующие в порт Силламяэ, будут перенаправляться только через территориальные воды Эстонии. В ведомстве также добавили, что ранее подобных случаев не фиксировали.

