Россия задержала греческий танкер, который направлялся из Эстонии, - СМИ

Новости Россия задержала греческий нефтяной танкер
В воскресенье, 18 мая, Россия задержала греческий нефтяной танкер Green Admire, который вышел из эстонского порта Силламяэ. Судно следовало по согласованному маршруту через российские территориальные воды.

Об этом пишет издание ERR, информирует Цензор.НЕТ.

Задержание танкера Green Admire, который плыл под флагом Либерии, состоялось в территориальных водах России, где судно двигалось по ранее согласованному маршруту.

Судно вышло из эстонского порта и направлялось в пункт назначения - Роттердам, перевозя сланцевую нефть. Танкер принадлежит греческой компании Aegean Shipping.

Отмечается, что суда обычно проходят через российские территориальные воды, поскольку этот маршрут считается более безопасным для крупных судов, чем прохождение по мелководью в эстонских водах.

Этот морской маршрут был ранее согласован между Эстонией, Россией и Финляндией.

Департамент транспорта Эстонии сообщил, что во избежание подобных инцидентов суда, следующие в порт Силламяэ, будут перенаправляться только через территориальные воды Эстонии. В ведомстве также добавили, что ранее подобных случаев не фиксировали.

Читайте также: МИД Литвы об инциденте с танкером "теневого флота" РФ в Эстонии: Похоже на информационную операцию

+51
Сюсюкайтесь із цим далі. БЛ ЗЛО НЕПОКАРАНЕ лише збільшується
18.05.2025 18:29 Ответить
+38
роϟϟія - держава терорист!
18.05.2025 18:30 Ответить
+26
Закрийте під@рів у Балтийському морі
18.05.2025 18:51 Ответить
Сюсюкайтесь із цим далі. БЛ ЗЛО НЕПОКАРАНЕ лише збільшується
18.05.2025 18:29 Ответить
Вирішити проблему можуть БЕКи "невідомої" країни
(рекомендація: перед атакою БЕКів ретельно витерти з їх поверхонь всі відбитки пальців)
і - ву а ля "Північний потік-2" у новій версії

.
18.05.2025 20:59 Ответить
роϟϟія - держава терорист!
18.05.2025 18:30 Ответить
Поглибте форватер - нах вам кацапські територіальні води
18.05.2025 18:34 Ответить
Є У ЕСТОНЦІВ ТАКЕ ЦІКАВЕ МІСЦЕ - Моонзунд... Це архіпелаг з кількох великих і півтисячі дрібних островів. Він контролює вхід-вихід між Балтійським морем і Фінською затокою... Невелика база наших БЕКів, на Хійумаа - і ні одне кацапська корито не прослизне безкарно... Та й саме узбережжя Естонії - теж напогане місце базування...
18.05.2025 19:44 Ответить
Фарватер є, але капітан судна вирішив піти більш «зручним» маршрутом
19.05.2025 13:12 Ответить
а що за сланцева нафта у Естонії ?
18.05.2025 18:35 Ответить
Номер у списку. 87
Країна - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Estonia.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Естонія
Видобуток барелів у день - 7,600
Процент світового видобутку - 0.01%
Дата останньої фіксвції офіційних даних - 2009
18.05.2025 18:43 Ответить
А чого вона повинна бути виключно естонською?
18.05.2025 18:45 Ответить
А вам треба яка і скільки?
18.05.2025 19:18 Ответить
Судно слідувало узгодженим маршрутом через російські територіальні води.
Всё, что между Эстонией и Финляндией, территориальными водами параши не может считаться в принципе. Эти воды (включая вход в Финский залив) должны быть закрыты для парашных лоханок и всех, кто следует в парашные порты навсегда.
18.05.2025 18:47 Ответить
і від того часу в тому вікні європейці бачать
як не обісрану рфϟϟ дупу,
то обригану пику хла
18.05.2025 18:59 Ответить
Вот карта этих вод, но она не учитывает все мелкие острова Финляндии и Эстонии.
Если их учесть, то параше придётся возить всё своё дерьмо через мурмАнск.
18.05.2025 19:04 Ответить
Оте утворення з країн п,яних дебілоідів і зоофілів немає права на існування всюди куди воно не влізає виникають проблеми а згодом і війни
18.05.2025 18:48 Ответить
Закрийте під@рів у Балтийському морі
18.05.2025 18:51 Ответить
пдрів взагалі по периметру кордонів треба закрити..обнести забором, залити бетоном, замінувати, викопати ров й піраній напустити..
18.05.2025 19:00 Ответить
Естонія це велика сланцева сверхдержава...експортує нафту по всьому світу. А танкер просто на пару днів заскочив в російський порт, скуштувати знамениті "русские щи"
18.05.2025 18:54 Ответить
ну кацапи дали атветку за свій танкер на тижні.
показали таким чином що у цю гру можна грати в двох.
і щось мені підказує після цього євробоягузи більше не будуть намагатись зупиняти кацапські корита.
18.05.2025 19:04 Ответить
Бандит вийшов на велику дорогу...
18.05.2025 19:05 Ответить
Питання, де цей грецький нафтовий танкер був до естонського порту Сілламяе?
Він міг бути заповнений до цього в «Петербургском нефтяном терминале», що близько знаходиться і займається перегрузкою на експорт.

Тоді це просто російські маніпуляції направлені проти санкцій до тіньових російських танкерів.
18.05.2025 19:11 Ответить
Порт Сілламяє 100% приватний порт, спільний естонський та російський капітал (АТ з частковою участю 50% на 50%), Вільна митна зона.
18.05.2025 19:33 Ответить
Вот где раздолье для перекачки кацапской нефти.
18.05.2025 19:56 Ответить
Прибалти зараз найкращі друзі України.
Але з часів розпаду союзу - прибалтійський бізнес, включаючи банки, був великою "прачечною" для криміналу з РФ і цей кримінал разом з кремлем інвестував у прибалтійський бізнес.
18.05.2025 20:03 Ответить
«Прибалти» так кажуть тільки тру кацарилі, це для них типу, як «На УкрАінє».
Нормальні люди кажуть - Країни Балтії.
18.05.2025 20:24 Ответить
Путін теж починав заробляти з криміналом, коли працював з Собчаком в Ленінграді.

Путін з 12 червня 1991 року, після обрання А. Собчака на посаду мера, - голова Комітету із зовнішніх зв'язків мерії Санкт-Петербурга.

1992 року депутатською робочою групою Ленради на чолі з Мариною Сальє і Юрієм Гладковим (так званою «комісією Сальє») проти Путіна, як керівника Комітету із зовнішньоекономічних зв'язків, було висунуто звинувачення в махінаціях у зв'язку з програмою забезпечення Санкт-Петербурга харчовими продуктами в обмін на сировину. Згідно з висновком робочої групи, сировина продавалася за заниженими, порівняно з ринковими, цінами (рідкісноземельного металу скандію - у 2000 разів), тоді як продовольство купувалося за завищеними; операції укладалися із сумнівними фірмами-«одноденками» і з фірмами, на чолі яких стояли кримінальні діячі; договори оформлялися з грубими порушеннями правил і за бажання легко могли бути оголошені недійсними. За підрахунками групи, збитки, завдані місту в результаті дій В. Путіна, склали 122 млн доларів. Петроградська міськрада схвалила доповідь групи і рекомендувала Анатолію Собчаку відправити Путіна у відставку й передати матеріали до прокуратури.
18.05.2025 22:37 Ответить
Маленька Естонія затримувала танкер "тіньового флоту" рф в рамках санкцій "великого" ЄС... Подивимося тепер, як "великий" ЄС захистить маленьку Естонію, якій рф вочевидь вирішила вказати на "своє місце".
18.05.2025 19:40 Ответить
Когда пытались задержать танкер который шел в рф, то сушка всех распугала... А в этот раз "грозное" НАТО, ни одного самолета не направили для демонстрации?
18.05.2025 19:41 Ответить
нато это бутафорная организация без сша
18.05.2025 19:44 Ответить
А як тепер бачимо, то і із США.
18.05.2025 19:53 Ответить
Грецьке судно під прапором Ліберії везло сланцеву нафту у Ротердам з Естонії 🤣
Це якійсь оксюморон 🤣
18.05.2025 19:46 Ответить
В Эстонии, в болотах той кацап....сланцевой нефти - как гуталину..
18.05.2025 20:02 Ответить
Ахахаха..... увляється у піратську гру захопи танкер можна грати у двох ))
18.05.2025 20:00 Ответить
Тобто мордор увів санкції? Коли затримали рашистський танкер прилетів Су,а тут нічого.
18.05.2025 20:06 Ответить
Дайте прибалтам наші морські дрони. Час кацапам Балтику закривати.
18.05.2025 20:31 Ответить
Треба було винищувачі ( Нато) піднімати по тривозі та грізно... грізно писати телеграми лаврову_калантарову
18.05.2025 22:19 Ответить
Хоча мабуть "ето другоє"...
18.05.2025 22:20 Ответить
 
 