Россия задержала греческий танкер, который направлялся из Эстонии, - СМИ
В воскресенье, 18 мая, Россия задержала греческий нефтяной танкер Green Admire, который вышел из эстонского порта Силламяэ. Судно следовало по согласованному маршруту через российские территориальные воды.
Об этом пишет издание ERR, информирует Цензор.НЕТ.
Задержание танкера Green Admire, который плыл под флагом Либерии, состоялось в территориальных водах России, где судно двигалось по ранее согласованному маршруту.
Судно вышло из эстонского порта и направлялось в пункт назначения - Роттердам, перевозя сланцевую нефть. Танкер принадлежит греческой компании Aegean Shipping.
Отмечается, что суда обычно проходят через российские территориальные воды, поскольку этот маршрут считается более безопасным для крупных судов, чем прохождение по мелководью в эстонских водах.
Этот морской маршрут был ранее согласован между Эстонией, Россией и Финляндией.
Департамент транспорта Эстонии сообщил, что во избежание подобных инцидентов суда, следующие в порт Силламяэ, будут перенаправляться только через территориальные воды Эстонии. В ведомстве также добавили, что ранее подобных случаев не фиксировали.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
(рекомендація: перед атакою БЕКів ретельно витерти з їх поверхонь всі відбитки пальців)
і - ву а ля "Північний потік-2" у новій версії
.
Країна - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Estonia.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Естонія
Видобуток барелів у день - 7,600
Процент світового видобутку - 0.01%
Дата останньої фіксвції офіційних даних - 2009
Всё, что между Эстонией и Финляндией, территориальными водами параши не может считаться в принципе. Эти воды (включая вход в Финский залив) должны быть закрыты для парашных лоханок и всех, кто следует в парашные порты навсегда.
як не обісрану рфϟϟ дупу,
то обригану пику хла
Если их учесть, то параше придётся возить всё своё дерьмо через мурмАнск.
показали таким чином що у цю гру можна грати в двох.
і щось мені підказує після цього євробоягузи більше не будуть намагатись зупиняти кацапські корита.
Він міг бути заповнений до цього в «Петербургском нефтяном терминале», що близько знаходиться і займається перегрузкою на експорт.
Тоді це просто російські маніпуляції направлені проти санкцій до тіньових російських танкерів.
Але з часів розпаду союзу - прибалтійський бізнес, включаючи банки, був великою "прачечною" для криміналу з РФ і цей кримінал разом з кремлем інвестував у прибалтійський бізнес.
Нормальні люди кажуть - Країни Балтії.
Путін з 12 червня 1991 року, після обрання А. Собчака на посаду мера, - голова Комітету із зовнішніх зв'язків мерії Санкт-Петербурга.
1992 року депутатською робочою групою Ленради на чолі з Мариною Сальє і Юрієм Гладковим (так званою «комісією Сальє») проти Путіна, як керівника Комітету із зовнішньоекономічних зв'язків, було висунуто звинувачення в махінаціях у зв'язку з програмою забезпечення Санкт-Петербурга харчовими продуктами в обмін на сировину. Згідно з висновком робочої групи, сировина продавалася за заниженими, порівняно з ринковими, цінами (рідкісноземельного металу скандію - у 2000 разів), тоді як продовольство купувалося за завищеними; операції укладалися із сумнівними фірмами-«одноденками» і з фірмами, на чолі яких стояли кримінальні діячі; договори оформлялися з грубими порушеннями правил і за бажання легко могли бути оголошені недійсними. За підрахунками групи, збитки, завдані місту в результаті дій В. Путіна, склали 122 млн доларів. Петроградська міськрада схвалила доповідь групи і рекомендувала Анатолію Собчаку відправити Путіна у відставку й передати матеріали до прокуратури.
Це якійсь оксюморон 🤣