Дрон РФ атакував підприємство в Херсоні: 66-річного чоловіка поранено
У Херсоні внаслідок російського удару дрону було поранено 66-річного працівника підприємства критичної інфраструктури.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
Чоловік перебував у тракторі в момент атаки. В результаті отримав вибухову травму, контузію та уламкове поранення чола.
Постраждалого госпіталізовано, йому надають необхідну медичну допомогу.
