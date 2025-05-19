УКР
Новини
Дрон РФ атакував підприємство в Херсоні: 66-річного чоловіка поранено

Російський дрон атакував цивільне авто

У Херсоні внаслідок російського удару дрону було поранено 66-річного працівника підприємства критичної інфраструктури.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

Чоловік перебував у тракторі в момент атаки. В результаті отримав вибухову травму, контузію та уламкове поранення чола.

Постраждалого госпіталізовано, йому надають необхідну медичну допомогу.

