Дрон РФ атаковал предприятие в Херсоне: 66-летний мужчина ранен
В Херсоне в результате российского удара дрона был ранен 66-летний работник предприятия критической инфраструктуры.
Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.
Мужчина находился на тракторе в момент атаки. В результате получил взрывную травму, контузию и осколочное ранение лба.
Пострадавший госпитализирован, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
