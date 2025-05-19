Дрон РФ атаковал предприятие в Херсоне: 66-летний мужчина ранен

В Херсоне в результате российского удара дрона был ранен 66-летний работник предприятия критической инфраструктуры.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

Мужчина находился на тракторе в момент атаки. В результате получил взрывную травму, контузию и осколочное ранение лба.

Пострадавший госпитализирован, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

