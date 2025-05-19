РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9938 посетителей онлайн
Новости Атаки дронов в Херсоне
340 0

Дрон РФ атаковал предприятие в Херсоне: 66-летний мужчина ранен

Российский дрон атаковал гражданский автомобиль

В Херсоне в результате российского удара дрона был ранен 66-летний работник предприятия критической инфраструктуры.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

Мужчина находился на тракторе в момент атаки. В результате получил взрывную травму, контузию и осколочное ранение лба.

Пострадавший госпитализирован, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также читайте: РФ атаковала Херсонскую область почти 2000 дронов за неделю - ПВО уничтожила 80%, - ОВА

Автор: 

Херсон (3023) дроны (4475) Херсонская область (5132) Херсонский район (526)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 