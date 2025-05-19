На Куп’янському напрямку РФ масово використовує багі та мотоцикли для уникнення ударів дронів, - ОТУ "Харків"

На Куп’янському напрямку росіяни використовують багі, бронетехніку та мотоцикли для швидкого переміщення між позиціями з метою уникнення вогневого ураження з повітря.

Про це повідомив у телеефірі речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Павло Шамшин, інформує Цензор.НЕТ.

Особливо активні дії відбуваються в районі Дворічної та населеного пункту Строївка, де окупанти намагаються закріпитись і розширити свій плацдарм на правому березі річки Оскіл. Водночас у Вовчанську ворог намагається вибити українські сили з південного берега, де ті утримують частину території.

За словами Шамшина, росіяни продовжують перекидати піхотні групи на правий берег Осколу, щоб створити загрозу Куп’янську з півночі. У Вовчанську штурми ведуться для ліквідації українського плацдарму - це частина плану зі створення "буферної зони".

Росіяни активно обстрілюють місто з важкої артилерії, РСЗВ, важких вогнеметів та дронів. У Вовчанську майже не залишилось вцілілих будівель, а ресурси ворога - жива сила, боєкомплект і провізія - зосереджуються в підземних приміщеннях.

Речник також повідомив, що російська бронетехніка загалом використовується обмежено, але винятком став 14 травня. Тоді на північ від Липців ворог атакував великими силами, залучивши БМП, танки та піхоту. Атака була завчасно виявлена аеророзвідкою ЗСУ, і після вогневого ураження росіяни зазнали суттєвих втрат і відступили.

