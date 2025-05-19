РУС
Новости Бом на Купянском направлении
На Купянском направлении РФ массово использует багги и мотоциклы для избежания ударов дронов, - ОТГ "Харьков"

На Купянском направлении россияне используют багги, бронетехнику и мотоциклы для быстрого перемещения между позициями во избежание огневого поражения с воздуха.

Об этом сообщил в телеэфире спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин, информирует Цензор.НЕТ.

Особенно активные действия происходят в районе Двуречной и населенного пункта Строевка, где оккупанты пытаются закрепиться и расширить свой плацдарм на правом берегу реки Оскол. В то же время в Волчанске враг пытается выбить украинские силы с южного берега, где те удерживают часть территории.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг уже начал летнее наступление, рассчитывать на перемирие не стоит - ОТГ "Харьков"

По словам Шамшина, россияне продолжают перебрасывать пехотные группы на правый берег Оскола, чтобы создать угрозу Купянску с севера. В Волчанске штурмы ведутся для ликвидации украинского плацдарма - это часть плана по созданию "буферной зоны".

Россияне активно обстреливают город из тяжелой артиллерии, РСЗО, тяжелых огнеметов и дронов. В Волчанске почти не осталось уцелевших зданий, а ресурсы врага - живая сила, боекомплект и провизия - сосредотачиваются в подземных помещениях.

Спикер также сообщил, что российская бронетехника в целом используется ограниченно, но исключением стал 14 мая. Тогда к северу от Липцев враг атаковал большими силами, привлекая БМП, танки и пехоту. Атака была заблаговременно обнаружена аэроразведкой ВСУ, и после огневого поражения россияне понесли существенные потери и отступили.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Армия РФ усилила давление в районе Липцев, бои продолжаются и сейчас, - ОТГ "Харьков"

Проти баггі та мотоциклів гарно допомагають протитанкові рви, але хто ж їх нариє, всі зайняті…
19.05.2025 14:00 Ответить
а нашим що заважає використовувати таку техніку? чи поки 770 млн доларів не повернуть нічого не будуть більше купувати?
19.05.2025 14:07 Ответить
шипы вам зачем?ну и мины..разбрасывайте!
19.05.2025 16:02 Ответить
Роль гелікоптерів зменшується.
20.05.2025 09:09 Ответить
 
 