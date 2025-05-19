На фронті зафіксовано 84 боєзіткнення, найбільше - на Покровському та Лиманському напрямках, - Генштаб

Станом на 16:00 загальна кількість бойових зіткнень на фронті становить 84.

Ситуація на півночі

Сьогодні внаслідок ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали громади населених пунктів Порозок, Славгород, Василівка, Білокопитове, Біла Береза, Миропільське, Мар’їне, Рудак Сумської області; Карповичі Чернігівської області.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку противник двічі атакував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська та Кутьківки. Одне бойове зіткнення триває до цього часу.

На Куп’янському напрямку противник наступальних дій сьогодні не проводив.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку протягом доби армія загарбників здійснила 13 атак на позиції українських воїнів поблизу Ямполівки, Зеленої Долини, Торського та в бік Глущенкового, Карпівки, Серебрянки, Ямполя, Григорівки, Рідкодуба й Ольгівки. Три боєзіткнення продовжуються дотепер.

На Сіверському напрямку, в районах Верхньокам’янського, Білогорівки та в бік Григорівки, противник тричі атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку з початку поточної доби відбулося чотири боєзіткнення поблизу Часового Яру, Білої Гори та Курдюмівки. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку ворог намагався прорвати нашу оборону в районах Торецька, Новоспаського та в бік Диліївки. Сили оборони наразі відбили два штурми противника, ще три боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку з початку доби російські загарбники здійснили 26 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка, Андріївка та в бік населених пунктів Зоря, Новоукраїнка, Стара Миколаївка, Шевченко Перше, Нова Полтавка. Сили оборони стримують натиск противника – 20 атак уже відбито, ще шість боїв тривають.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили 11 штурмів ворога. Противник намагався просунутись у районах Костянтинополя, Привільного, Рівнополя, Вільного Поля та в бік Новополя й Зеленого Поля.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаударів по населених пунктах Гуляйполе та Малинівка.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили чотири атаки в напрямку Малої Токмачки та поблизу Степового. Авіаударів зазнав Степногірськ.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз намагалися просунутись уперед, успіху не мали.

Операція ЗСУ на Курщині

Триває операція на Курському напрямку. Українські воїни сьогодні відбили дві атаки ворога. Авіація загарбників на цьому напрямку завдала шести ударів, скинувши 17 керованих авіаційних бомб.

На інших напрямках суттєвих змін не зафіксовано.