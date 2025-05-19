На фронте зафиксировано 84 боестолкновения, больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00 общее количество боевых столкновений на фронте составляет 84.

Ситуация на севере

Сегодня в результате вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали громады населенных пунктов Порозок, Славгород, Васильевка, Белокопытово, Белая Береза, Миропольское, Марьино, Рудак Сумской области; Карповичи Черниговской области.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении противник дважды атаковал позиции наших подразделений вблизи Волчанска и Кутьковки. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении противник наступательных действий сегодня не проводил.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении в течение суток армия захватчиков осуществила 13 атак на позиции украинских воинов вблизи Ямполевки, Зеленой Долины, Торского и в сторону Глущенково, Карповки, Серебрянки, Ямполя, Григорьевки, Редкодуба и Ольговки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Сиверском направлении, в районах Верхнекаменского, Белогоровки и в сторону Григоровки, противник трижды атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении с начала текущих суток произошло четыре боестолкновения вблизи Часова Яра, Белой Горы и Курдюмовки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлении враг пытался прорвать нашу оборону в районах Торецка, Новоспасского и в сторону Дилиевки. Силы обороны пока отбили два штурма противника, еще три боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток российские захватчики осуществили 26 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Троицкое, Котляровка, Андреевка и в сторону населенных пунктов Заря, Новоукраинка, Старая Николаевка, Шевченко Первое, Новая Полтавка. Силы обороны сдерживают натиск противника - 20 атак уже отбиты, еще шесть боев продолжаются.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 11 штурмов врага. Противник пытался продвинуться в районах Константинополя, Привольного, Ривнополя, Вильного Поля и в сторону Новополя и Зеленого Поля.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиаудары по населенным пунктам Гуляйполе и Малиновка.

На Ореховском направлении оккупанты совершили четыре атаки в направлении Малой Токмачки и вблизи Степного. Авиаударам подвергся Степногорск.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед, успеха не имели.

Операция ВСУ на Курщине

Продолжается операция на Курском направлении. Украинские воины сегодня отбили две атаки врага. Авиация захватчиков на этом направлении нанесла шесть ударов, сбросив 17 управляемых авиационных бомб.

На других направлениях существенных изменений не зафиксировано.