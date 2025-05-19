25 180 7
Користувачам необхідно оновити Резерв+ до останньої версії, - Міноборони
У релізі 1.6.1 Резерв+ оновився безпековий сертифікат, що робить роботу застосунку ще більш захищеною і надійною.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, щоб і надалі успішно користуватися своїм військово-обліковим документом та іншими сервісами у застосунку, необхідно оновити Резерв+ до останньої версії.
У версії 1.6.0 при авторизації виникатиме попередження з вимогою оновити застосунок. У старіших версіях Резерв+ не працюватиме, а користувачі отримуватимуть сповіщення про технічну помилку.
Оновити застосунок можна в App Store та Google Play.
Також Міноборони рекомендує увімкнути автоматичне оновлення Резерв+. Зробити це можна у параметрах:
- iOS: Параметри ➡️ Програми ➡️ Резерв+ ➡️ Увімкнути фонове оновлення.
- Android: Відкрити Резерв+ в маркеті ➡️ Три крапки у правому верхньому куті ➡️ Автооновлення.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
-------------
Круто на державних бюджетах пиляти програми. Уявляю, щоб на якомусь комерційному застосунку розробники зробили таке, що тобі не пропозицію оновиться під час запуску, а відразу в лоб - «технічна помилка»...
І знов ***** з даними.