Користувачам необхідно оновити Резерв+ до останньої версії, - Міноборони

У релізі 1.6.1 Резерв+ оновився безпековий сертифікат, що робить роботу застосунку ще більш захищеною і надійною.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, щоб і надалі успішно користуватися своїм військово-обліковим документом та іншими сервісами у застосунку, необхідно оновити Резерв+ до останньої версії.

У версії 1.6.0 при авторизації виникатиме попередження з вимогою оновити застосунок. У старіших версіях Резерв+ не працюватиме, а користувачі отримуватимуть сповіщення про технічну помилку.

Оновити застосунок можна в App Store та Google Play.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 333 тисяч відстрочок від мобілізації видано в "Резерв+", – Міноборони

Також Міноборони рекомендує увімкнути автоматичне оновлення Резерв+. Зробити це можна у параметрах:

  • iOS: Параметри ➡️ Програми ➡️ Резерв+ ➡️ Увімкнути фонове оновлення.
  • Android: Відкрити Резерв+ в маркеті ➡️ Три крапки у правому верхньому куті ➡️ Автооновлення.

Покращення
19.05.2025 19:51 Відповісти
У старіших версіях Резерв+ не працюватиме, а користувачі отримуватимуть сповіщення про технічну помилку.
Круто на державних бюджетах пиляти програми. Уявляю, щоб на якомусь комерційному застосунку розробники зробили таке, що тобі не пропозицію оновиться під час запуску, а відразу в лоб - «технічна помилка»...
19.05.2025 19:55 Відповісти
Та щоб ви всралися...

І знов ***** з даними.
19.05.2025 20:33 Відповісти
Уявіть що ви запускаєте умовно Інстаграм на телефоні, а він не запускається, бо "технічна помилка", йди нах і оновлюйся, бо без оновлення не буде працювати. ))))))))))))
19.05.2025 21:36 Відповісти
Ну ок, зараз обновлю, я ж не клятий ухилянт, що б вони повиздихали ))))
20.05.2025 00:22 Відповісти
Не чіпайте цю фігню, принаймні до ночі. У мене зависло все на "отримуємо дані з реєстру". Цей Резерв зроблений через те місце, на якому нормальні люди зазвичай сидять.
20.05.2025 11:46 Відповісти
 
 