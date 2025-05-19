Користувачам необхідно оновити Резерв+ до останньої версії, - Міноборони

У релізі 1.6.1 Резерв+ оновився безпековий сертифікат, що робить роботу застосунку ще більш захищеною і надійною.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, щоб і надалі успішно користуватися своїм військово-обліковим документом та іншими сервісами у застосунку, необхідно оновити Резерв+ до останньої версії.

У версії 1.6.0 при авторизації виникатиме попередження з вимогою оновити застосунок. У старіших версіях Резерв+ не працюватиме, а користувачі отримуватимуть сповіщення про технічну помилку.

Оновити застосунок можна в App Store та Google Play.

Також Міноборони рекомендує увімкнути автоматичне оновлення Резерв+. Зробити це можна у параметрах: