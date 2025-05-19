РУС
Пользователям необходимо обновить "Резерв+" до последней версии, - Минобороны

В релизе 1.6.1 "Резерв+" обновился сертификат безопасности, что делает работу приложения еще более защищенной и надежной.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

обновление в Резерв+

Отмечается, чтобы и в дальнейшем успешно пользоваться своим военно-учетным документом и другими сервисами в приложении, необходимо обновить "Резерв+" до последней версии.

В версии 1.6.0 при авторизации будет возникать предупреждение с требованием обновить приложение. В более старых версиях "Резерв+" не будет работать, а пользователи будут получать уведомления о технической ошибке.

Обновить приложение можно в App Store и Google Play.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 333 тысяч отсрочек от мобилизации выдано в "Резерв+", - Минобороны

Также Минобороны рекомендует включить автоматическое обновление "Резерв+". Сделать это можно в параметрах:

  • iOS: Параметры ➡️ Приложения ➡️ Резерв+ ➡️ Включить фоновое обновление.
  • Android: Открыть Резерв+ в маркете ➡️ Три точки в правом верхнем углу ➡️ Автообновление.

Минобороны (9551) мобилизация (2888) Резерв+ (80) военный учет (13)
Покращення
19.05.2025 19:51 Ответить
У старіших версіях Резерв+ не працюватиме, а користувачі отримуватимуть сповіщення про технічну помилку.
-------------

Круто на державних бюджетах пиляти програми. Уявляю, щоб на якомусь комерційному застосунку розробники зробили таке, що тобі не пропозицію оновиться під час запуску, а відразу в лоб - «технічна помилка»...
19.05.2025 19:55 Ответить
Та щоб ви всралися...

І знов ***** з даними.
19.05.2025 20:33 Ответить
Уявіть що ви запускаєте умовно Інстаграм на телефоні, а він не запускається, бо "технічна помилка", йди нах і оновлюйся, бо без оновлення не буде працювати. ))))))))))))
19.05.2025 21:36 Ответить
Ну ок, зараз обновлю, я ж не клятий ухилянт, що б вони повиздихали ))))
20.05.2025 00:22 Ответить
Не чіпайте цю фігню, принаймні до ночі. У мене зависло все на "отримуємо дані з реєстру". Цей Резерв зроблений через те місце, на якому нормальні люди зазвичай сидять.
20.05.2025 11:46 Ответить
 
 