Пользователям необходимо обновить "Резерв+" до последней версии, - Минобороны
В релизе 1.6.1 "Резерв+" обновился сертификат безопасности, что делает работу приложения еще более защищенной и надежной.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, чтобы и в дальнейшем успешно пользоваться своим военно-учетным документом и другими сервисами в приложении, необходимо обновить "Резерв+" до последней версии.
В версии 1.6.0 при авторизации будет возникать предупреждение с требованием обновить приложение. В более старых версиях "Резерв+" не будет работать, а пользователи будут получать уведомления о технической ошибке.
Обновить приложение можно в App Store и Google Play.
Также Минобороны рекомендует включить автоматическое обновление "Резерв+". Сделать это можно в параметрах:
- iOS: Параметры ➡️ Приложения ➡️ Резерв+ ➡️ Включить фоновое обновление.
- Android: Открыть Резерв+ в маркете ➡️ Три точки в правом верхнем углу ➡️ Автообновление.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
-------------
Круто на державних бюджетах пиляти програми. Уявляю, щоб на якомусь комерційному застосунку розробники зробили таке, що тобі не пропозицію оновиться під час запуску, а відразу в лоб - «технічна помилка»...
І знов ***** з даними.