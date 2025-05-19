Пользователям необходимо обновить "Резерв+" до последней версии, - Минобороны

В релизе 1.6.1 "Резерв+" обновился сертификат безопасности, что делает работу приложения еще более защищенной и надежной.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, чтобы и в дальнейшем успешно пользоваться своим военно-учетным документом и другими сервисами в приложении, необходимо обновить "Резерв+" до последней версии.

В версии 1.6.0 при авторизации будет возникать предупреждение с требованием обновить приложение. В более старых версиях "Резерв+" не будет работать, а пользователи будут получать уведомления о технической ошибке.

Обновить приложение можно в App Store и Google Play.

Также Минобороны рекомендует включить автоматическое обновление "Резерв+". Сделать это можно в параметрах: