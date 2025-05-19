Росія повинна закінчити війну, яку сама й почала, і може почати це робити в будь-який день, - Зеленський після розмови з Трампом

Президент Володимир Зеленський розповів, про що двічі за сьогодні говорив з президентом США Дональдом Трампом.

Як передає Цензор.НЕТ,

Він зазначив, що після розмови Трампа з Путіним, відбувся діалог з президентом США разом із європейськими лідерами: Емманюелем Макроном, Джорджею Мелоні, Фрідріхом Мерцом, Александром Стуббом, Урсулою фон дер Ляєн.

"Зараз визначальний час. Зараз світ може побачити, чи достатньо спроможності у його лідерів, щоб забезпечити припинення війни й настання реального, тривалого миру. На початку двосторонньої розмови я підтвердив Президенту Трампу, що ми в Україні готові до повного й безумовного припинення вогню, як про це й говорили, зокрема, Сполучені Штати. Важливо не розмивати цю пропозицію. Якщо росіяни не готові припиняти вбивства, за це мають бути сильніші санкції. Тиск на Росію спонукатиме її до реального миру – це очевидно для всіх у світі", - розповів Зеленський.

Він наголосив, що Україна готова до прямих перемовин із Росією в будь-якому форматі, який дасть результат. "Туреччина, Ватикан, Швейцарія – ми розглядаємо всі можливі майданчики".

"Україну не треба в цьому переконувати, і наші представники готові ухвалювати в перемовинах справжні рішення. Треба забезпечити дзеркальну готовність саме Росії до таких результативних перемовин.

Разом із європейськими лідерами говорили вже про можливі подальші кроки, зокрема зустрічі перемовників та об’єктивну оцінку пропозицій сторін. Кожна пропозиція на столі заслуговує на чесний погляд, і саме тому в переговорному процесі мають бути задіяні на визначеному рівні і представники Америки, і представники Європи. Для нас усіх дуже важливо, щоб Сполучені Штати не дистанціювалися від перемовин і досягнення миру, бо єдиний, хто в цьому зацікавлений, – це Путін. Дякую всім за підтримку такого підходу.

Якщо Росія не піде на припинення вбивств, якщо не звільнятиме полонених і заручників, якщо Путін висуватиме нереалістичні умови, то це означатиме, що Росія й надалі затягує війну та заслуговує, щоб Європа, Америка та весь світ поводилися відповідно, зокрема реагували додатковими санкціями. Росія повинна закінчити війну, яку сама й почала, і може почати це робити в будь-який день. Україна завжди готова до миру", - резюмував президент.

