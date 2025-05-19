УКР
Новини
3 525 16

Росія повинна закінчити війну, яку сама й почала, і може почати це робити в будь-який день, - Зеленський після розмови з Трампом

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, про що двічі за сьогодні говорив з президентом США Дональдом Трампом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що після розмови Трампа з Путіним, відбувся діалог з президентом США разом із європейськими лідерами: Емманюелем Макроном, Джорджею Мелоні, Фрідріхом Мерцом, Александром Стуббом, Урсулою фон дер Ляєн.

"Зараз визначальний час. Зараз світ може побачити, чи достатньо спроможності у його лідерів, щоб забезпечити припинення війни й настання реального, тривалого миру. На початку двосторонньої розмови я підтвердив Президенту Трампу, що ми в Україні готові до повного й безумовного припинення вогню, як про це й говорили, зокрема, Сполучені Штати. Важливо не розмивати цю пропозицію. Якщо росіяни не готові припиняти вбивства, за це мають бути сильніші санкції. Тиск на Росію спонукатиме її до реального миру – це очевидно для всіх у світі", - розповів Зеленський.

Він наголосив, що Україна готова до прямих перемовин із Росією в будь-якому форматі, який дасть результат. "Туреччина, Ватикан, Швейцарія – ми розглядаємо всі можливі майданчики". 

Зараз відносини з Венсом більш позитивні, аніж до цього, - Зеленський

"Україну не треба в цьому переконувати, і наші представники готові ухвалювати в перемовинах справжні рішення. Треба забезпечити дзеркальну готовність саме Росії до таких результативних перемовин.

Разом із європейськими лідерами говорили вже про можливі подальші кроки, зокрема зустрічі перемовників та об’єктивну оцінку пропозицій сторін. Кожна пропозиція на столі заслуговує на чесний погляд, і саме тому в переговорному процесі мають бути задіяні на визначеному рівні і представники Америки, і представники Європи. Для нас усіх дуже важливо, щоб Сполучені Штати не дистанціювалися від перемовин і досягнення миру, бо єдиний, хто в цьому зацікавлений, – це Путін. Дякую всім за підтримку такого підходу.

Якщо Росія не піде на припинення вбивств, якщо не звільнятиме полонених і заручників, якщо Путін висуватиме нереалістичні умови, то це означатиме, що Росія й надалі затягує війну та заслуговує, щоб Європа, Америка та весь світ поводилися відповідно, зокрема реагували додатковими санкціями. Росія повинна закінчити війну, яку сама й почала, і може почати це робити в будь-який день. Україна завжди готова до миру", - резюмував президент.

Україна не "здаватиме" власні території та не піддасться ультиматумам Росії, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25234) Трамп Дональд (6986) переговори з Росією (1417)
Топ коментарі
+8
Рєчі долгіє, пустиє...
19.05.2025 22:45 Відповісти
+7
Для кого эти громкие, но пустые заявления? Сколько можно прогибаться под Трампа, который спасает шкуру своего куратора Путина? Где план перемоги и границы 91 года? Где справедливый мир? Где 30-дневное перемирие? Путин танцует Трампа, а Трамп Зеленского. Тьфу,
19.05.2025 22:43 Відповісти
+6
Таким чином піарник ЗЄ Литвин поговорив сам з собою від імені ЗЄ у кацапському Телеграмі.

Потужно!!!
19.05.2025 23:05 Відповісти
19.05.2025 22:40 Відповісти
19.05.2025 22:45 Відповісти
Для кого эти громкие, но пустые заявления? Сколько можно прогибаться под Трампа, который спасает шкуру своего куратора Путина? Где план перемоги и границы 91 года? Где справедливый мир? Где 30-дневное перемирие? Путин танцует Трампа, а Трамп Зеленского. Тьфу,
19.05.2025 22:43 Відповісти
а чо не ржом?
20.05.2025 00:21 Відповісти
До Трампа це не доходить - Україну заганяють в глухий кут
19.05.2025 22:43 Відповісти
Рєчі долгіє, пустиє...
19.05.2025 22:45 Відповісти
А шо дєлать? Нелох не знає як повідомити зелохторату, що срапм з його, нелоха, допомогою кинув той зелохторат, як рвану фуфайку - на копалини лапу поклав і в сторону. Але лох-нелох ще не знає (а може вже й підозрює та переживає), що так само легко Срамп може кинути і його з персональним іммунітетом.
19.05.2025 23:46 Відповісти
Увєрєн, ху-йло тебе послухає. Як і трампушу...
19.05.2025 22:46 Відповісти
Ага. Обидва з Телеграму не вилазять. 😁

Це все виключно для внутрішньої аудиторії незламні дописи.

Ззовні ЗЄ вже давно не чують. Він, як лялька на самоварі - ніби є, але буде там, де його поставлять.
19.05.2025 23:08 Відповісти
вогонь війни розпалив антихрист куйло,він його і має загасити.
19.05.2025 22:53 Відповісти
Затемнені окуляри… і вилитий Джон зе-Ленон.
19.05.2025 22:58 Відповісти
Гундосий дурень думкою багатіє !
19.05.2025 23:04 Відповісти
Таким чином піарник ЗЄ Литвин поговорив сам з собою від імені ЗЄ у кацапському Телеграмі.

Потужно!!!
19.05.2025 23:05 Відповісти
19.05.2025 23:07 Відповісти
Тиск, дзеркальна готовність, тривалий мир, "Росія повинна..."

Невдала спроба приховати, що ти політичне зеро
19.05.2025 23:10 Відповісти
А баба галамага !!! Як обсирати ПОРОШЕНКА , блазень перший ....
20.05.2025 07:12 Відповісти
 
 