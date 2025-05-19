РУС
Разговор Зеленского и Трампа
Россия должна закончить войну, которую сама и начала, и может начать это делать в любой день, - Зеленский после разговора с Трампом

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, о чем дважды за сегодня говорил с президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства написал в своем телеграм-канале.

Он отметил, что после разговора Трампа с Путиным состоялся диалог с президентом США вместе с европейскими лидерами: Эмманюэлем Макроном, Джорджей Мелони, Фридрихом Мерцом, Александром Стуббом, Урсулой фон дер Ляйен.

"Сейчас определяющее время. Сейчас мир может увидеть, достаточно ли способности у его лидеров, чтобы обеспечить прекращение войны и наступление реального, длительного мира. В начале двустороннего разговора я подтвердил Президенту Трампу, что мы в Украине готовы к полному и безусловному прекращению огня, как об этом и говорили, в частности, Соединенные Штаты. Важно не размывать это предложение. Если россияне не готовы прекращать убийства, за это должны быть более сильные санкции. Давление на Россию будет побуждать ее к реальному миру - это очевидно для всех в мире", - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина готова к прямым переговорам с Россией в любом формате, который даст результат. "Турция, Ватикан, Швейцария - мы рассматриваем все возможные площадки".

Читайте: Сейчас отношения с Венсом более позитивные, чем до этого, - Зеленский

"Украину не надо в этом убеждать, и наши представители готовы принимать в переговорах настоящие решения. Надо обеспечить зеркальную готовность именно России к таким результативным переговорам.

Вместе с европейскими лидерами говорили уже о возможных дальнейших шагах, в частности о встречах переговорщиков и объективной оценке предложений сторон. Каждое предложение на столе заслуживает честного взгляда, и именно поэтому в переговорном процессе должны быть задействованы на определенном уровне и представители Америки, и представители Европы. Для нас всех очень важно, чтобы Соединенные Штаты не дистанцировались от переговоров и достижения мира, потому что единственный, кто в этом заинтересован, - это Путин. Спасибо всем за поддержку такого подхода.

Если Россия не пойдет на прекращение убийств, если не будет освобождать пленных и заложников, если Путин будет выдвигать нереалистичные условия, то это будет означать, что Россия и дальше затягивает войну и заслуживает, чтобы Европа, Америка и весь мир вели себя соответственно, в частности реагировали дополнительными санкциями. Россия должна закончить войну, которую сама и начала, и может начать это делать в любой день. Украина всегда готова к миру", - резюмировал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не будет "сдавать" собственные территории и не поддастся ультиматумам России, - Зеленский

Комментарии
+8
Рєчі долгіє, пустиє...
19.05.2025 22:45 Ответить
+7
Для кого эти громкие, но пустые заявления? Сколько можно прогибаться под Трампа, который спасает шкуру своего куратора Путина? Где план перемоги и границы 91 года? Где справедливый мир? Где 30-дневное перемирие? Путин танцует Трампа, а Трамп Зеленского. Тьфу,
19.05.2025 22:43 Ответить
+6
Таким чином піарник ЗЄ Литвин поговорив сам з собою від імені ЗЄ у кацапському Телеграмі.

Потужно!!!
19.05.2025 23:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
19.05.2025 22:40 Ответить
19.05.2025 22:45 Ответить
Для кого эти громкие, но пустые заявления? Сколько можно прогибаться под Трампа, который спасает шкуру своего куратора Путина? Где план перемоги и границы 91 года? Где справедливый мир? Где 30-дневное перемирие? Путин танцует Трампа, а Трамп Зеленского. Тьфу,
19.05.2025 22:43 Ответить
а чо не ржом?
20.05.2025 00:21 Ответить
До Трампа це не доходить - Україну заганяють в глухий кут
19.05.2025 22:43 Ответить
Рєчі долгіє, пустиє...
19.05.2025 22:45 Ответить
А шо дєлать? Нелох не знає як повідомити зелохторату, що срапм з його, нелоха, допомогою кинув той зелохторат, як рвану фуфайку - на копалини лапу поклав і в сторону. Але лох-нелох ще не знає (а може вже й підозрює та переживає), що так само легко Срамп може кинути і його з персональним іммунітетом.
19.05.2025 23:46 Ответить
Увєрєн, ху-йло тебе послухає. Як і трампушу...
19.05.2025 22:46 Ответить
Ага. Обидва з Телеграму не вилазять. 😁

Це все виключно для внутрішньої аудиторії незламні дописи.

Ззовні ЗЄ вже давно не чують. Він, як лялька на самоварі - ніби є, але буде там, де його поставлять.
19.05.2025 23:08 Ответить
вогонь війни розпалив антихрист куйло,він його і має загасити.
19.05.2025 22:53 Ответить
Затемнені окуляри… і вилитий Джон зе-Ленон.
19.05.2025 22:58 Ответить
Гундосий дурень думкою багатіє !
19.05.2025 23:04 Ответить
Таким чином піарник ЗЄ Литвин поговорив сам з собою від імені ЗЄ у кацапському Телеграмі.

Потужно!!!
19.05.2025 23:05 Ответить
19.05.2025 23:07 Ответить
Тиск, дзеркальна готовність, тривалий мир, "Росія повинна..."

Невдала спроба приховати, що ти політичне зеро
19.05.2025 23:10 Ответить
А баба галамага !!! Як обсирати ПОРОШЕНКА , блазень перший ....
20.05.2025 07:12 Ответить
 
 