Россия должна закончить войну, которую сама и начала, и может начать это делать в любой день, - Зеленский после разговора с Трампом

Президент Владимир Зеленский рассказал, о чем дважды за сегодня говорил с президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства написал в своем телеграм-канале.

Он отметил, что после разговора Трампа с Путиным состоялся диалог с президентом США вместе с европейскими лидерами: Эмманюэлем Макроном, Джорджей Мелони, Фридрихом Мерцом, Александром Стуббом, Урсулой фон дер Ляйен.

"Сейчас определяющее время. Сейчас мир может увидеть, достаточно ли способности у его лидеров, чтобы обеспечить прекращение войны и наступление реального, длительного мира. В начале двустороннего разговора я подтвердил Президенту Трампу, что мы в Украине готовы к полному и безусловному прекращению огня, как об этом и говорили, в частности, Соединенные Штаты. Важно не размывать это предложение. Если россияне не готовы прекращать убийства, за это должны быть более сильные санкции. Давление на Россию будет побуждать ее к реальному миру - это очевидно для всех в мире", - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина готова к прямым переговорам с Россией в любом формате, который даст результат. "Турция, Ватикан, Швейцария - мы рассматриваем все возможные площадки".

Читайте: Сейчас отношения с Венсом более позитивные, чем до этого, - Зеленский

"Украину не надо в этом убеждать, и наши представители готовы принимать в переговорах настоящие решения. Надо обеспечить зеркальную готовность именно России к таким результативным переговорам.

Вместе с европейскими лидерами говорили уже о возможных дальнейших шагах, в частности о встречах переговорщиков и объективной оценке предложений сторон. Каждое предложение на столе заслуживает честного взгляда, и именно поэтому в переговорном процессе должны быть задействованы на определенном уровне и представители Америки, и представители Европы. Для нас всех очень важно, чтобы Соединенные Штаты не дистанцировались от переговоров и достижения мира, потому что единственный, кто в этом заинтересован, - это Путин. Спасибо всем за поддержку такого подхода.

Если Россия не пойдет на прекращение убийств, если не будет освобождать пленных и заложников, если Путин будет выдвигать нереалистичные условия, то это будет означать, что Россия и дальше затягивает войну и заслуживает, чтобы Европа, Америка и весь мир вели себя соответственно, в частности реагировали дополнительными санкциями. Россия должна закончить войну, которую сама и начала, и может начать это делать в любой день. Украина всегда готова к миру", - резюмировал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не будет "сдавать" собственные территории и не поддастся ультиматумам России, - Зеленский