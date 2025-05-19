Зараз відносини з Венсом більш позитивні, аніж до цього, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський назвав відносини з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом більш позитивними.

Про це голова держави сказав на брифінгу журналістам, інформує Цензор.НЕТ.

На запитання журналіста про нинішні відносини із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом Зеленський відповів, що вони "більш позитивні, аніж до цього".

За його словами, розмова у Ватикані з представниками США була конструктивною та результативною.

"У нас разом з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, а також із держсекретарем Марко Рубіо і з представниками їхньої команди була справді сприятлива та потужна розмова. І вона була дуже результативною та конструктивною. Гадаю, для нас дуже важливий позитивний результат цієї розмови", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Венс про зустріч із Зеленським: Обговорили переговори щодо припинення вогню та досягнення миру

Зеленський зауважив, що сторони говорили про Україну та Росію, як спільними зусиллями покласти край війні, у чому полягає допомога США, чого прагне очільник Кремля Володимир Путін, яких компромісів від Росії очікувала Україна.

"Мені невідомо, в якому настрої та у якій атмосфері пройде наступна зустріч. Проте я переконаний, що це була дуже сприятлива та дуже важлива зустріч", - додав президент.

Нагадаємо, що у неділю, 18 травня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та держсекретарем Марко Рубіо у Ватикані. Глава держави назвав цю зустріч "хорошою".

Також читайте: Папа Лев ХІV зустрівся із Венсом: говорили про завершення конфліктів шляхом переговорів. ФОТО