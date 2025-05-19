РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5964 посетителя онлайн
Новости Встреча Зеленского с Венсом
1 080 7

Сейчас отношения с Вэнсом более позитивные, чем до этого, - Зеленский

Зеленский назвал отношения с Венсом более позитивными

Президент Владимир Зеленский назвал отношения с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом более позитивными.

Об этом глава государства сказал на брифинге журналистам, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос журналиста о нынешних отношениях с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом Зеленский ответил, что они "более позитивные, чем до этого".

По его словам, разговор в Ватикане с представителями США был конструктивным и результативным.

"У нас вместе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, а также с госсекретарем Марко Рубио и с представителями их команды был действительно благоприятный и мощный разговор. И он был очень результативным и конструктивным. Думаю, для нас очень важен положительный результат этого разговора", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вэнс о встрече с Зеленским: Обсудили переговоры по прекращению огня и достижению мира

Зеленский отметил, что стороны говорили об Украине и России, как совместными усилиями положить конец войне, в чем заключается помощь США, чего хочет глава Кремля Владимир Путин, каких компромиссов от России ожидала Украина.

"Мне неизвестно, в каком настроении и в какой атмосфере пройдет следующая встреча. Однако я убежден, что это была очень благоприятная и очень важная встреча", - добавил президент.

Напомним, что в воскресенье, 18 мая, президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в Ватикане. Глава государства назвал эту встречу "хорошей".

Также читайте: Папа Лев ХIV встретился с Венсом: говорили о завершении конфликтов путем переговоров. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (21697) США (27763) Джей Ди Вэнс (129)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І дешево обійшлося. Всього лиш 50% доходів бюджету від копалин...
показать весь комментарий
19.05.2025 22:38 Ответить
Потужно! Подружився зі шлюхою шлюхи *****. Так тримати!
показать весь комментарий
19.05.2025 22:39 Ответить
Ну - так - Венс вже поплескав Зелю по плечу
показать весь комментарий
19.05.2025 22:40 Ответить
Венс, до наслідного принца не випендрювався щодо костюма перед самим Трампом?!?! Чи то інше??
показать весь комментарий
19.05.2025 22:41 Ответить
Кому ти всрався, придурок?
показать весь комментарий
19.05.2025 23:15 Ответить
Перед тим як лоха збираються кинути, обов'язково завойовують його прихильність. Ти сам це провернув з зелохторатом.
показать весь комментарий
19.05.2025 23:49 Ответить
Все це смердить капітуляцією
показать весь комментарий
20.05.2025 00:40 Ответить
 
 