Сейчас отношения с Вэнсом более позитивные, чем до этого, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский назвал отношения с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом более позитивными.

Об этом глава государства сказал на брифинге журналистам, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос журналиста о нынешних отношениях с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом Зеленский ответил, что они "более позитивные, чем до этого".

По его словам, разговор в Ватикане с представителями США был конструктивным и результативным.

"У нас вместе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, а также с госсекретарем Марко Рубио и с представителями их команды был действительно благоприятный и мощный разговор. И он был очень результативным и конструктивным. Думаю, для нас очень важен положительный результат этого разговора", - сказал он.

Зеленский отметил, что стороны говорили об Украине и России, как совместными усилиями положить конец войне, в чем заключается помощь США, чего хочет глава Кремля Владимир Путин, каких компромиссов от России ожидала Украина.

"Мне неизвестно, в каком настроении и в какой атмосфере пройдет следующая встреча. Однако я убежден, что это была очень благоприятная и очень важная встреча", - добавил президент.

Напомним, что в воскресенье, 18 мая, президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в Ватикане. Глава государства назвал эту встречу "хорошей".

