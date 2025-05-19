Сейчас отношения с Вэнсом более позитивные, чем до этого, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский назвал отношения с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом более позитивными.
Об этом глава государства сказал на брифинге журналистам, информирует Цензор.НЕТ.
На вопрос журналиста о нынешних отношениях с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом Зеленский ответил, что они "более позитивные, чем до этого".
По его словам, разговор в Ватикане с представителями США был конструктивным и результативным.
"У нас вместе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, а также с госсекретарем Марко Рубио и с представителями их команды был действительно благоприятный и мощный разговор. И он был очень результативным и конструктивным. Думаю, для нас очень важен положительный результат этого разговора", - сказал он.
Зеленский отметил, что стороны говорили об Украине и России, как совместными усилиями положить конец войне, в чем заключается помощь США, чего хочет глава Кремля Владимир Путин, каких компромиссов от России ожидала Украина.
"Мне неизвестно, в каком настроении и в какой атмосфере пройдет следующая встреча. Однако я убежден, что это была очень благоприятная и очень важная встреча", - добавил президент.
Напомним, что в воскресенье, 18 мая, президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в Ватикане. Глава государства назвал эту встречу "хорошей".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль