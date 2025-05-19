Побиття 13-річної дівчинки в електричці у Вишневому: поліція відкрила кримінальне провадження
Поліцейські Київщини відкрили кримінальне провадження за фактом побиття малолітньої дівчинки в електропотязі "Київ-Фастів" у Вишневому.
Про це повідомив Відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що за фактом умисного легкого тілесного ушкодження правоохоронці здійснюють досудове розслідування.
Нагадаємо, що під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили в одному з телеграм-каналів відео, на якому зафіксовано бійку між двома підлітками в електропотязі сполученням "Київ-Фастів".
Поліцейські встановили учасників події. Ними виявилися місцеві жителі Вишневого.
Попередньо зʼясовано, що під час конфлікту 15-річна дівчина нанесла тілесні ушкодження 13-річній потерпілій.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за даним фактом (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України).
Усі гаранти Конституції нічого руками не зкоригують, якщо Батькам байдуже, як ВУЛИЦЯ і *********, виховує їх діточок нерозумних, для Тік-Току!!! Ну, хоть паржом…???
Якщо ми й далі будемо ось так все це пропускати повз вуха, то через рік ми наступні!
Вони нам швидко покажуть, як треба жити, обирати, думти, говорити!