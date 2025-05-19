УКР
Побиття 13-річної дівчинки в електричці у Вишневому: поліція відкрила кримінальне провадження

Побиття малолітньої у Вишневому: поліція розслідує справу

Поліцейські Київщини відкрили кримінальне провадження за фактом побиття малолітньої дівчинки в електропотязі "Київ-Фастів" у Вишневому.

Про це повідомив Відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за фактом умисного легкого тілесного ушкодження правоохоронці здійснюють досудове розслідування.

Нагадаємо, що під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили в одному з телеграм-каналів відео, на якому зафіксовано бійку між двома підлітками в електропотязі сполученням "Київ-Фастів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Били школяра та знімали на відео: поліція затримала двох підлітків у Делятині на Івано-Франківщині

Поліцейські встановили учасників події. Ними виявилися місцеві жителі Вишневого.

Попередньо зʼясовано, що під час конфлікту 15-річна дівчина нанесла тілесні ушкодження 13-річній потерпілій.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за даним фактом (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України). 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фізична розправа і застосування пневматичної зброї: Поліція розслідує конфлікт між чотирма неповнолітніми і 18-річним юнаком у Конотопі

Подивився той відосік. Що одна, що друга - виховані в стилі 95 кварталу.
показати весь коментар
19.05.2025 23:04 Відповісти
Бидлоквартал, дебільні жарти для людей з відсутністю інтелекта, олігофрени95 шутять нижче пояса, такі ж в них і глядачі невибагливі, "хоть поржом".
показати весь коментар
20.05.2025 00:14 Відповісти
І всім робота. І поліції і газєтам...
показати весь коментар
19.05.2025 23:00 Відповісти
А це ЯК?
показати весь коментар
19.05.2025 23:52 Відповісти
Щось на відео побиття ніяких жартів я не побачив
показати весь коментар
20.05.2025 10:54 Відповісти
Наверное искали очередных "моделей" для "контрольной закупки" и нашли это видео...
показати весь коментар
19.05.2025 23:05 Відповісти
ні, це побочний продукт моніторингу у пошуках тєлєграмних маладагвардєйцев.
показати весь коментар
19.05.2025 23:48 Відповісти
Які саджанці, такі й плоди від них!!
Усі гаранти Конституції нічого руками не зкоригують, якщо Батькам байдуже, як ВУЛИЦЯ і *********, виховує їх діточок нерозумних, для Тік-Току!!! Ну, хоть паржом…???
показати весь коментар
20.05.2025 00:00 Відповісти
Там нечують країв , повбивають нізащо одна одну.
показати весь коментар
20.05.2025 08:20 Відповісти
"Плохо ещё мы воспитываем нашу молодёжь"!
Якщо ми й далі будемо ось так все це пропускати повз вуха, то через рік ми наступні!
Вони нам швидко покажуть, як треба жити, обирати, думти, говорити!
показати весь коментар
20.05.2025 08:59 Відповісти
Генофонд!
показати весь коментар
20.05.2025 13:09 Відповісти
Забули своє чи ніколи не билися телефонів не було а батькам брехали що вдарились бились для самостверження та і гармони грали
показати весь коментар
20.05.2025 15:26 Відповісти
 
 