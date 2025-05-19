Побиття 13-річної дівчинки в електричці у Вишневому: поліція відкрила кримінальне провадження

Поліцейські Київщини відкрили кримінальне провадження за фактом побиття малолітньої дівчинки в електропотязі "Київ-Фастів" у Вишневому.

Про це повідомив Відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за фактом умисного легкого тілесного ушкодження правоохоронці здійснюють досудове розслідування.

Нагадаємо, що під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили в одному з телеграм-каналів відео, на якому зафіксовано бійку між двома підлітками в електропотязі сполученням "Київ-Фастів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Били школяра та знімали на відео: поліція затримала двох підлітків у Делятині на Івано-Франківщині

Поліцейські встановили учасників події. Ними виявилися місцеві жителі Вишневого.

Попередньо зʼясовано, що під час конфлікту 15-річна дівчина нанесла тілесні ушкодження 13-річній потерпілій.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за даним фактом (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фізична розправа і застосування пневматичної зброї: Поліція розслідує конфлікт між чотирма неповнолітніми і 18-річним юнаком у Конотопі