Избиение 13-летней девочки в электричке в Вишневом: полиция открыла уголовное производство
Полицейские Киевщины открыли уголовное производство по факту избиения малолетней девочки в электропоезде "Киев-Фастов" в Вишневом.
Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что по факту умышленного легкого телесного повреждения правоохранители осуществляют досудебное расследование.
Напомним, что во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили в одном из телеграмм-каналов видео, на котором зафиксирована драка между двумя подростками в электропоезде сообщением "Киев-Фастов".
Полицейские установили участников происшествия. Ими оказались местные жители Вишневого.
Предварительно установлено, что во время конфликта 15-летняя девушка нанесла телесные повреждения 13-летней потерпевшей.
Правоохранители открыли уголовное производство по данному факту (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины).
Усі гаранти Конституції нічого руками не зкоригують, якщо Батькам байдуже, як ВУЛИЦЯ і *********, виховує їх діточок нерозумних, для Тік-Току!!! Ну, хоть паржом…???
Якщо ми й далі будемо ось так все це пропускати повз вуха, то через рік ми наступні!
Вони нам швидко покажуть, як треба жити, обирати, думти, говорити!