Избиение 13-летней девочки в электричке в Вишневом: полиция открыла уголовное производство

Полицейские Киевщины открыли уголовное производство по факту избиения малолетней девочки в электропоезде "Киев-Фастов" в Вишневом.

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что по факту умышленного легкого телесного повреждения правоохранители осуществляют досудебное расследование.

Напомним, что во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили в одном из телеграмм-каналов видео, на котором зафиксирована драка между двумя подростками в электропоезде сообщением "Киев-Фастов".

Полицейские установили участников происшествия. Ими оказались местные жители Вишневого.

Предварительно установлено, что во время конфликта 15-летняя девушка нанесла телесные повреждения 13-летней потерпевшей.

Правоохранители открыли уголовное производство по данному факту (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины).

