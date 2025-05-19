РУС
Избиение подростков
Избиение 13-летней девочки в электричке в Вишневом: полиция открыла уголовное производство

Избиение малолетней в Вишневом: полиция расследует дело

Полицейские Киевщины открыли уголовное производство по факту избиения малолетней девочки в электропоезде "Киев-Фастов" в Вишневом.

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что по факту умышленного легкого телесного повреждения правоохранители осуществляют досудебное расследование.

Напомним, что во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили в одном из телеграмм-каналов видео, на котором зафиксирована драка между двумя подростками в электропоезде сообщением "Киев-Фастов".

Полицейские установили участников происшествия. Ими оказались местные жители Вишневого.

Предварительно установлено, что во время конфликта 15-летняя девушка нанесла телесные повреждения 13-летней потерпевшей.

Правоохранители открыли уголовное производство по данному факту (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины).

Подивився той відосік. Що одна, що друга - виховані в стилі 95 кварталу.
19.05.2025 23:04 Ответить
Бидлоквартал, дебільні жарти для людей з відсутністю інтелекта, олігофрени95 шутять нижче пояса, такі ж в них і глядачі невибагливі, "хоть поржом".
20.05.2025 00:14 Ответить
І всім робота. І поліції і газєтам...
показать весь комментарий
19.05.2025 23:00 Ответить
А це ЯК?
19.05.2025 23:52 Ответить
Щось на відео побиття ніяких жартів я не побачив
20.05.2025 10:54 Ответить
Наверное искали очередных "моделей" для "контрольной закупки" и нашли это видео...
19.05.2025 23:05 Ответить
ні, це побочний продукт моніторингу у пошуках тєлєграмних маладагвардєйцев.
19.05.2025 23:48 Ответить
Які саджанці, такі й плоди від них!!
Усі гаранти Конституції нічого руками не зкоригують, якщо Батькам байдуже, як ВУЛИЦЯ і *********, виховує їх діточок нерозумних, для Тік-Току!!! Ну, хоть паржом…???
показать весь комментарий
20.05.2025 00:00 Ответить
Там нечують країв , повбивають нізащо одна одну.
показать весь комментарий
20.05.2025 08:20 Ответить
"Плохо ещё мы воспитываем нашу молодёжь"!
Якщо ми й далі будемо ось так все це пропускати повз вуха, то через рік ми наступні!
Вони нам швидко покажуть, як треба жити, обирати, думти, говорити!
20.05.2025 08:59 Ответить
Генофонд!
20.05.2025 13:09 Ответить
Забули своє чи ніколи не билися телефонів не було а батькам брехали що вдарились бились для самостверження та і гармони грали
20.05.2025 15:26 Ответить
 
 