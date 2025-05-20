Російська Федерація все більше нагадує геронтократію, - британська розвідка
Вік більшості керівників Російської Федерації перевищує середню тривалість життя у країні.
Як інформує Цензор.НЕТ, такі дані у соцмережі Х оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
Більшість найвищих чиновників Росії - старші за середню тривалість життя чоловіків у країні, яка становить 68 років. Це стосується і самого Володимира Путіна, якому 72 роки.
У зведенні йдеться, що військовий контракт секретаря ради безпеки РФ та колишнього міністра оборони Сергія Шойгу був продовжений ще на п’ять років – до 2030 року, коли йому виповниться 75 років. Згідно з повідомленнями, Шойгу, який є близьким соратником Путіна, пропустив військовий парад до Дня перемоги у Москві 9 травня цього року через проблеми, пов’язані із серцем.
"Цілком імовірно, що Путін прагне зберегти на владних посадах близьких союзників, щоб краще гарантувати стабільність режиму, а також власну виживаність", – підкреслюють експерти розвідки.
Зазначається, що призначення на високі посади людей старшого віку, що тривалий час демонстрували особисту відданість президенту, "схоже, викликає невдоволення та розчарування серед молодшого покоління амбітних потенційних лідерів", зазначає Міноборони Британії.
"Російська держава дедалі більше схожа на геронтократію - форму правління, в якій старші керівники значно перевищують віком більшість дорослого населення. Путін, з великою ймовірністю, прагне утримувати на керівних посадах особисто відданих союзників, щоб забезпечити, як йому здається, стабільність режиму, а також власне політичне виживання", — йдеться у повідомленні.
Крім цього, це суттєво підриває ефективність і результативність управлінських рішень, які, ймовірно, приймаються не найздібнішими, а тими, хто вже давно виявив згоду і відданість авторитаризму Путіна, а також отримує від цього найбільшу вигоду, підсумували у розвідці Британії.
Оманська смарагдова мразота сподівалась на таємний договірняк і тому думала що краще за інших знає ситуацію.
КАК ГЛУП народ которий то позволил.
(Р. Бернс)
А в засрашці - всі вищі посади, майже без виключень, займають особи, які вже глибокі пенсіонери. З відповідними "особливостями" організму та, часто, когнітивних здібностей. Якщо хтось думає, що вік їм додає переваг в стратегічному мисленні та управлінні державою, той не сповна розуму. Все настільки херово в цьому аспекті, що стало помітно навіть британській розвідці, яка в лютому 2022 Україні теж давала "пару місяців" і потім "героїчна партизанщина" - тому тільки стінгери та нлави і давали перед вторгненням.
+ ввід європейського миротворчого контингенту в Україну.
+ миротворчий контингент ООН по лінії розмежування, щоб гарантувати відсутність бойових дій.
+ у випадку повторного нападу росії:
автоматично запускається лендліз від сша для україни і лендліз від європи;
росію автоматично признають країною спонсором тероризму - ніяка країна не зможе з нею торгувати;
на росію автоматично накладають таке ж ембарго, як лежить на ірані і венесуелі (захід сам не купує у них нафти і іншим країнам не дозволяє);
Україні дають ракети великої дальності і вона сама вправі буде розпоряджатися куди ними бити;
Захід надає Україні 400 літаків, Україна наймає частних пілотів по всьому с віту.
+ 30 країн заходу підписують з Україною загальний договір, що вони зобов'язуються, в випадку повторного нападу росії, надати Україні збройну і фінансову підтримку.
росія має це підписати. вона ж "не збирається знову нападати на україну", то чого їй цього боятися?
І дуже добре, що геронтократія поки ще не здається - тому що ота кузня управлінських кадрів - то найкраще і найсильніше в засрашці, що дозволяє їй досі продовжувати війну. Бо якщо люди з того фонду прийдуть до вищої влади, то ще невідомо, чого вони зможуть досягти - молоді та розумні. А зараз - їх примушують сточувати імперію (демографію і економіку) об українські посадки та санкції. Що є досить вигідно для України в стратегічно-довгостроковому плані. Чим більше вони сточаться зараз - тим більше і довше в України буде можливостей відновитися після війни.
совкова імперія простояла ~70 років.
********** імперія клептократів простояла ~??? років.
Судячи з того, як вони сточують демографію та економіку об українські посадки та санкції, ??? буде значно менше за 70 років.
Отже період напіврозпаду в них не стабільна величина, а постійно зменшується. Ну, сподіватимемось. І за нашого життя побачимо остаточний розвал цієї імперії на 20-30 національних утворень.
дедушка-лидор к соседу пришел,
дернул колечко и бросил в окно
- дедушка старый, ему все равно"
((с))
Ви плутаєте виборчі посади і посади за призначенням, яких на порядки більше за виборчі. В засрашці - і те, і інше зайняте геронтократією. А в США тільки одиничні виборчі посади зайняті стариганами.