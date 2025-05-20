Російська Федерація все більше нагадує геронтократію, - британська розвідка

Вік більшості керівників Російської Федерації перевищує середню тривалість життя у країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, такі дані у соцмережі Х оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Більшість найвищих чиновників Росії - старші за середню тривалість життя чоловіків у країні, яка становить 68 років. Це стосується і самого Володимира Путіна, якому 72 роки.

У зведенні йдеться, що військовий контракт секретаря ради безпеки РФ та колишнього міністра оборони Сергія Шойгу був продовжений ще на п’ять років – до 2030 року, коли йому виповниться 75 років. Згідно з повідомленнями, Шойгу, який є близьким соратником Путіна, пропустив військовий парад до Дня перемоги у Москві 9 травня цього року через проблеми, пов’язані із серцем.

"Цілком імовірно, що Путін прагне зберегти на владних посадах близьких союзників, щоб краще гарантувати стабільність режиму, а також власну виживаність", – підкреслюють експерти розвідки.

Зазначається, що призначення на високі посади людей старшого віку, що тривалий час демонстрували особисту відданість президенту, "схоже, викликає невдоволення та розчарування серед молодшого покоління амбітних потенційних лідерів", зазначає Міноборони Британії.

"Російська держава дедалі більше схожа на геронтократію - форму правління, в якій старші керівники значно перевищують віком більшість дорослого населення. Путін, з великою ймовірністю, прагне утримувати на керівних посадах особисто відданих союзників, щоб забезпечити, як йому здається, стабільність режиму, а також власне політичне виживання", — йдеться у повідомленні.

Крім цього, це суттєво підриває ефективність і результативність управлінських рішень, які, ймовірно, приймаються не найздібнішими, а тими, хто вже давно виявив згоду і відданість авторитаризму Путіна, а також отримує від цього найбільшу вигоду, підсумували у розвідці Британії.

