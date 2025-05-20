УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9547 відвідувачів онлайн
Новини
8 502 45

Російська Федерація все більше нагадує геронтократію, - британська розвідка

Російський уряд дедалі більше нагадує геронтократію

Вік більшості керівників Російської Федерації перевищує середню тривалість життя у країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, такі дані у соцмережі Х оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Більшість найвищих чиновників Росії - старші за середню тривалість життя чоловіків у країні, яка становить 68 років. Це стосується і самого Володимира Путіна, якому 72 роки.

У зведенні йдеться, що військовий контракт секретаря ради безпеки РФ та колишнього міністра оборони Сергія Шойгу був продовжений ще на п’ять років – до 2030 року, коли йому виповниться 75 років. Згідно з повідомленнями, Шойгу, який є близьким соратником Путіна, пропустив військовий парад до Дня перемоги у Москві 9 травня цього року через проблеми, пов’язані із серцем.

"Цілком імовірно, що Путін прагне зберегти на владних посадах близьких союзників, щоб краще гарантувати стабільність режиму, а також власну виживаність", – підкреслюють експерти розвідки.

Зазначається, що призначення на високі посади людей старшого віку, що тривалий час демонстрували особисту відданість президенту, "схоже, викликає невдоволення та розчарування серед молодшого покоління амбітних потенційних лідерів", зазначає Міноборони Британії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп запропонує Путіну економічні вигоди та "розморожування" відносин, - Венс

"Російська держава дедалі більше схожа на геронтократію - форму правління, в якій старші керівники значно перевищують віком більшість дорослого населення. Путін, з великою ймовірністю, прагне утримувати на керівних посадах особисто відданих союзників, щоб забезпечити, як йому здається, стабільність режиму, а також власне політичне виживання", — йдеться у повідомленні.

Крім цього, це суттєво підриває ефективність і результативність управлінських рішень, які, ймовірно, приймаються не найздібнішими, а тими, хто вже давно виявив згоду і відданість авторитаризму Путіна, а також отримує від цього найбільшу вигоду, підсумували у розвідці Британії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поки невідомі принципи, які Росія хоче закласти у меморандум про мир з Україною, - Зеленський

Автор: 

Велика Британія (5746) путін володимир (24681) росія (67333) зовнішня розвідка (492)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
як там було наприкінці совка - перегони на катафалках. от зараз і кацапи слідують цьому тренду.
показати весь коментар
20.05.2025 06:55 Відповісти
+18
Та ви шо? Оце розвідали так розвідали. Молодці.
показати весь коментар
20.05.2025 06:57 Відповісти
+15
А у нас нагадує бл. цирк, який горить, і клоуни ще не розбіглися.
показати весь коментар
20.05.2025 07:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
як там було наприкінці совка - перегони на катафалках. от зараз і кацапи слідують цьому тренду.
показати весь коментар
20.05.2025 06:55 Відповісти
На лафетах....
показати весь коментар
20.05.2025 07:47 Відповісти
точно. )
показати весь коментар
20.05.2025 08:31 Відповісти
гарні були перегони !!! льонька брежнев, черненко, устінов, кдбіст андропов, а вже потім прийшов горбатий і совок здох остаточно !!! памятаю в часи андропова продовалася в УКраїні голівлка під назвою "ВОДКА" - вот ана дабрата кгбіста андропова ...
показати весь коментар
20.05.2025 13:20 Відповісти
Та ви шо? Оце розвідали так розвідали. Молодці.
показати весь коментар
20.05.2025 06:57 Відповісти
так-швидкість сприйняття очевидного британською розвідкою вражає...
показати весь коментар
20.05.2025 07:05 Відповісти
а швидкість буданова , який просрав початок війни вас не вражає?
показати весь коментар
20.05.2025 07:50 Відповісти
Цей персонаж поза конкуренцією. Як і його патрон - сонцеликий боневтік крмворагульний
показати весь коментар
20.05.2025 08:50 Відповісти
Я не фанат Буданги але він якраз попереджав про те що рашка нападе, це є в новинах.
Оманська смарагдова мразота сподівалась на таємний договірняк і тому думала що краще за інших знає ситуацію.
показати весь коментар
20.05.2025 10:26 Відповісти
Яка різниця? - там уже їхні дітки підросли і мають капітали і посади. По факту РФ це монархія.
показати весь коментар
20.05.2025 06:57 Відповісти
рашка це країна - варвар в 21 - му столітті
показати весь коментар
20.05.2025 07:03 Відповісти
паРаша була варваром в любому столітті, за винятком періоду коли були рабами монгольських варварів
показати весь коментар
20.05.2025 08:48 Відповісти
Тоді всі воювали з усіма - Столітня війна між Францією і Англією
показати весь коментар
20.05.2025 08:54 Відповісти
треба кацапні запутстити як зараз модно говорити нарратив, що старі пердуни розвалили саюсс, такі ж самі розвалють *********
показати весь коментар
20.05.2025 07:04 Відповісти
А британська розвідка все більше нагадує ідіотів.
показати весь коментар
20.05.2025 07:07 Відповісти
Є таке
показати весь коментар
20.05.2025 08:51 Відповісти
влада старців
показати весь коментар
20.05.2025 07:10 Відповісти
паРаша це єдина країна у якій снохачєство було нормальним та дуже поширеним явищем. Тому і населення в них недорозвинуте.
показати весь коментар
20.05.2025 10:08 Відповісти
А у нас нагадує бл. цирк, який горить, і клоуни ще не розбіглися.
показати весь коментар
20.05.2025 07:22 Відповісти
клоуни це все населення України, яке обрало собі найтупішого дегенерата, яке змогло найти серед 40 млн людей, а тепер стогне, чому так жити стало погано.
показати весь коментар
20.05.2025 08:04 Відповісти
Не маніпулюйте. 67.7% схвалюють діяльність напівлегітимного гундоса. Отже "жити стало краще, жити стало веселіше".
показати весь коментар
20.05.2025 08:53 Відповісти
Как жалок шут на троне короля.

КАК ГЛУП народ которий то позволил.

(Р. Бернс)
показати весь коментар
20.05.2025 09:29 Відповісти
Така сама геронтофілія була у совку перед розвалом
показати весь коментар
20.05.2025 07:25 Відповісти
Ну США тут ещё кацапам дали форы)
показати весь коментар
20.05.2025 07:37 Відповісти
В США ото тільки *********** 79 рочків. А так-то на всіх вищих посадах НЕ пенсіонери. В армії так взагалі там в низ щодо вікового цензу та стану здоров'я - все жорстко досить.

А в засрашці - всі вищі посади, майже без виключень, займають особи, які вже глибокі пенсіонери. З відповідними "особливостями" організму та, часто, когнітивних здібностей. Якщо хтось думає, що вік їм додає переваг в стратегічному мисленні та управлінні державою, той не сповна розуму. Все настільки херово в цьому аспекті, що стало помітно навіть британській розвідці, яка в лютому 2022 Україні теж давала "пару місяців" і потім "героїчна партизанщина" - тому тільки стінгери та нлави і давали перед вторгненням.
показати весь коментар
20.05.2025 11:24 Відповісти
варіант гарантій безпеки для україни:

+ ввід європейського миротворчого контингенту в Україну.

+ миротворчий контингент ООН по лінії розмежування, щоб гарантувати відсутність бойових дій.

+ у випадку повторного нападу росії:
автоматично запускається лендліз від сша для україни і лендліз від європи;
росію автоматично признають країною спонсором тероризму - ніяка країна не зможе з нею торгувати;
на росію автоматично накладають таке ж ембарго, як лежить на ірані і венесуелі (захід сам не купує у них нафти і іншим країнам не дозволяє);
Україні дають ракети великої дальності і вона сама вправі буде розпоряджатися куди ними бити;
Захід надає Україні 400 літаків, Україна наймає частних пілотів по всьому с віту.

+ 30 країн заходу підписують з Україною загальний договір, що вони зобов'язуються, в випадку повторного нападу росії, надати Україні збройну і фінансову підтримку.

росія має це підписати. вона ж "не збирається знову нападати на україну", то чого їй цього боятися?
показати весь коментар
20.05.2025 07:52 Відповісти
Молоді та амбітні це хто, адам кадиров?
показати весь коментар
20.05.2025 07:54 Відповісти
На жаль, в них там є спеціальна структура для "вирощування лідерів". Я серйозно: є навіть фонд "Лідери засрашки", який на контролі в голови адміністрації *****. І нинішня "стійкість" засрашки в умовах відсутності промислової бази для продовження війни, санкційного режиму та демографічних проблем якраз базується на тому, що вони управлінську ланку "середнього звєна" дуже сильно підсилили.

І дуже добре, що геронтократія поки ще не здається - тому що ота кузня управлінських кадрів - то найкраще і найсильніше в засрашці, що дозволяє їй досі продовжувати війну. Бо якщо люди з того фонду прийдуть до вищої влади, то ще невідомо, чого вони зможуть досягти - молоді та розумні. А зараз - їх примушують сточувати імперію (демографію і економіку) об українські посадки та санкції. Що є досить вигідно для України в стратегічно-довгостроковому плані. Чим більше вони сточаться зараз - тим більше і довше в України буде можливостей відновитися після війни.
показати весь коментар
20.05.2025 11:42 Відповісти
це ж було вже...
показати весь коментар
20.05.2025 07:56 Відповісти
і чим закінчилось?
показати весь коментар
20.05.2025 08:10 Відповісти
щасливо - совок здох.
показати весь коментар
20.05.2025 08:20 Відповісти
напіврозпадом імперії. хотілося б знати тривалсть напіврозпаду цієї субстанції.
показати весь коментар
20.05.2025 08:29 Відповісти
російська імперія простояла ~200 років.
совкова імперія простояла ~70 років.
********** імперія клептократів простояла ~??? років.

Судячи з того, як вони сточують демографію та економіку об українські посадки та санкції, ??? буде значно менше за 70 років.

Отже період напіврозпаду в них не стабільна величина, а постійно зменшується. Ну, сподіватимемось. І за нашого життя побачимо остаточний розвал цієї імперії на 20-30 національних утворень.
показати весь коментар
20.05.2025 11:46 Відповісти
А в Америці президенти юні
показати весь коментар
20.05.2025 08:17 Відповісти
🤣
показати весь коментар
20.05.2025 08:23 Відповісти
Так, рудому лайну 79 років через 2 декади. Але правда в тому, що окрім самого рудого лайна, там пенсіонерами особливо на виконавчих посадах - не густо. А в армії - так взагалі нульова кількість. Бо в них законодавчо обмежена кількість "діючих" генералів та адміралів в армії, а також жорстко діють вікові обмеження - і за цим не ********** слідкує, а сам генеральський корпус, бо всім до пенсії хочеться покомандувати на посадах, от і ротуються добре і вчасно.
показати весь коментар
20.05.2025 11:49 Відповісти
Курт Волкер: В Україні сформовано авторитаризм, як форму правління для утримання влади.
показати весь коментар
20.05.2025 08:39 Відповісти
А 67,7% жителів неньки так не вважають. І не будуть дослухатись до якогось там гамериканського імперіаліста Курта Волкера. Бубочка криворагульне безальтернативний керманич мудрого українського народу.
показати весь коментар
20.05.2025 08:56 Відповісти
В інформаційній війні є також жертва та агресор. Жертвою став український народ, а агресора можеш назвати?
показати весь коментар
20.05.2025 09:45 Відповісти
Куда мені. На фоні таких гігантіа думки, аналітиків і стратегів світового рівня
показати весь коментар
20.05.2025 13:46 Відповісти
Та як ви смієте називати середній вік чоловіків на Рашкостані у 68 років коли вони самі собі сповіщають про понад 75?! Кремль же "ніколи не бреше"!
показати весь коментар
20.05.2025 08:49 Відповісти
Насправді ледве до 62 дотягують
показати весь коментар
20.05.2025 13:20 Відповісти
"дедушка-лидор гранату нашел,
дедушка-лидор к соседу пришел,
дернул колечко и бросил в окно
- дедушка старый, ему все равно"
((с))
показати весь коментар
20.05.2025 09:13 Відповісти
Та невже?!) А останні два президенти штатів мабуть молоді посанчики)
показати весь коментар
20.05.2025 09:30 Відповісти
Ну, назовіть 10 фамілій з їхніх адміністрацій та вищих керівних органів країни, включаючи армію, в кого вік був більший за ***********, або хто хоча б "пенсіонером" був.

Ви плутаєте виборчі посади і посади за призначенням, яких на порядки більше за виборчі. В засрашці - і те, і інше зайняте геронтократією. А в США тільки одиничні виборчі посади зайняті стариганами.
показати весь коментар
20.05.2025 11:52 Відповісти
 
 