Российская Федерация все больше напоминает геронтократию, - британская разведка
Возраст большинства руководителей Российской Федерации превышает среднюю продолжительность жизни в стране.
Как информирует Цензор.НЕТ, такие данные в соцсети Х обнародовало Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
Большинство высших чиновников России - старше средней продолжительности жизни мужчин в стране, которая составляет 68 лет. Это касается и самого Владимира Путина, которому 72 года.
В сводке говорится, что военный контракт секретаря совета безопасности РФ и бывшего министра обороны Сергея Шойгу был продлен еще на пять лет - до 2030 года, когда ему исполнится 75 лет. Согласно сообщениям, Шойгу, который является близким соратником Путина, пропустил военный парад ко Дню победы в Москве 9 мая этого года из-за проблем, связанных с сердцем.
"Вполне вероятно, что Путин стремится сохранить на властных должностях близких союзников, чтобы лучше гарантировать стабильность режима, а также собственную выживаемость", - подчеркивают эксперты разведки.
Отмечается, что назначение на высокие должности людей старшего возраста, которые долгое время демонстрировали личную преданность президенту, "похоже, вызывает недовольство и разочарование среди младшего поколения амбициозных потенциальных лидеров", отмечает Минобороны Великобритании.
"Российское государство все больше похоже на геронтократию - форму правления, в которой старшие руководители значительно превышают возрастом большинство взрослого населения. Путин, с большой вероятностью, стремится удерживать на руководящих должностях лично преданных союзников, чтобы обеспечить, как ему кажется, стабильность режима, а также собственное политическое выживание", - говорится в сообщении.
Кроме этого, это существенно подрывает эффективность и результативность управленческих решений, которые, вероятно, принимаются не самыми способными, а теми, кто уже давно проявил согласие и преданность авторитаризму Путина, а также получает от этого наибольшую выгоду, подытожили в разведке Британии.
Оманська смарагдова мразота сподівалась на таємний договірняк і тому думала що краще за інших знає ситуацію.
КАК ГЛУП народ которий то позволил.
(Р. Бернс)
А в засрашці - всі вищі посади, майже без виключень, займають особи, які вже глибокі пенсіонери. З відповідними "особливостями" організму та, часто, когнітивних здібностей. Якщо хтось думає, що вік їм додає переваг в стратегічному мисленні та управлінні державою, той не сповна розуму. Все настільки херово в цьому аспекті, що стало помітно навіть британській розвідці, яка в лютому 2022 Україні теж давала "пару місяців" і потім "героїчна партизанщина" - тому тільки стінгери та нлави і давали перед вторгненням.
+ ввід європейського миротворчого контингенту в Україну.
+ миротворчий контингент ООН по лінії розмежування, щоб гарантувати відсутність бойових дій.
+ у випадку повторного нападу росії:
автоматично запускається лендліз від сша для україни і лендліз від європи;
росію автоматично признають країною спонсором тероризму - ніяка країна не зможе з нею торгувати;
на росію автоматично накладають таке ж ембарго, як лежить на ірані і венесуелі (захід сам не купує у них нафти і іншим країнам не дозволяє);
Україні дають ракети великої дальності і вона сама вправі буде розпоряджатися куди ними бити;
Захід надає Україні 400 літаків, Україна наймає частних пілотів по всьому с віту.
+ 30 країн заходу підписують з Україною загальний договір, що вони зобов'язуються, в випадку повторного нападу росії, надати Україні збройну і фінансову підтримку.
росія має це підписати. вона ж "не збирається знову нападати на україну", то чого їй цього боятися?
І дуже добре, що геронтократія поки ще не здається - тому що ота кузня управлінських кадрів - то найкраще і найсильніше в засрашці, що дозволяє їй досі продовжувати війну. Бо якщо люди з того фонду прийдуть до вищої влади, то ще невідомо, чого вони зможуть досягти - молоді та розумні. А зараз - їх примушують сточувати імперію (демографію і економіку) об українські посадки та санкції. Що є досить вигідно для України в стратегічно-довгостроковому плані. Чим більше вони сточаться зараз - тим більше і довше в України буде можливостей відновитися після війни.
совкова імперія простояла ~70 років.
********** імперія клептократів простояла ~??? років.
Судячи з того, як вони сточують демографію та економіку об українські посадки та санкції, ??? буде значно менше за 70 років.
Отже період напіврозпаду в них не стабільна величина, а постійно зменшується. Ну, сподіватимемось. І за нашого життя побачимо остаточний розвал цієї імперії на 20-30 національних утворень.
дедушка-лидор к соседу пришел,
дернул колечко и бросил в окно
- дедушка старый, ему все равно"
((с))
Ви плутаєте виборчі посади і посади за призначенням, яких на порядки більше за виборчі. В засрашці - і те, і інше зайняте геронтократією. А в США тільки одиничні виборчі посади зайняті стариганами.