Российская Федерация все больше напоминает геронтократию, - британская разведка

Возраст большинства руководителей Российской Федерации превышает среднюю продолжительность жизни в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, такие данные в соцсети Х обнародовало Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Большинство высших чиновников России - старше средней продолжительности жизни мужчин в стране, которая составляет 68 лет. Это касается и самого Владимира Путина, которому 72 года.

В сводке говорится, что военный контракт секретаря совета безопасности РФ и бывшего министра обороны Сергея Шойгу был продлен еще на пять лет - до 2030 года, когда ему исполнится 75 лет. Согласно сообщениям, Шойгу, который является близким соратником Путина, пропустил военный парад ко Дню победы в Москве 9 мая этого года из-за проблем, связанных с сердцем.

"Вполне вероятно, что Путин стремится сохранить на властных должностях близких союзников, чтобы лучше гарантировать стабильность режима, а также собственную выживаемость", - подчеркивают эксперты разведки.

Отмечается, что назначение на высокие должности людей старшего возраста, которые долгое время демонстрировали личную преданность президенту, "похоже, вызывает недовольство и разочарование среди младшего поколения амбициозных потенциальных лидеров", отмечает Минобороны Великобритании.

"Российское государство все больше похоже на геронтократию - форму правления, в которой старшие руководители значительно превышают возрастом большинство взрослого населения. Путин, с большой вероятностью, стремится удерживать на руководящих должностях лично преданных союзников, чтобы обеспечить, как ему кажется, стабильность режима, а также собственное политическое выживание", - говорится в сообщении.

Кроме этого, это существенно подрывает эффективность и результативность управленческих решений, которые, вероятно, принимаются не самыми способными, а теми, кто уже давно проявил согласие и преданность авторитаризму Путина, а также получает от этого наибольшую выгоду, подытожили в разведке Британии.

