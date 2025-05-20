РУС
Российская Федерация все больше напоминает геронтократию, - британская разведка

Российское правительство все больше напоминает геронтократию

Возраст большинства руководителей Российской Федерации превышает среднюю продолжительность жизни в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, такие данные в соцсети Х обнародовало Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Большинство высших чиновников России - старше средней продолжительности жизни мужчин в стране, которая составляет 68 лет. Это касается и самого Владимира Путина, которому 72 года.

В сводке говорится, что военный контракт секретаря совета безопасности РФ и бывшего министра обороны Сергея Шойгу был продлен еще на пять лет - до 2030 года, когда ему исполнится 75 лет. Согласно сообщениям, Шойгу, который является близким соратником Путина, пропустил военный парад ко Дню победы в Москве 9 мая этого года из-за проблем, связанных с сердцем.

"Вполне вероятно, что Путин стремится сохранить на властных должностях близких союзников, чтобы лучше гарантировать стабильность режима, а также собственную выживаемость", - подчеркивают эксперты разведки.

Отмечается, что назначение на высокие должности людей старшего возраста, которые долгое время демонстрировали личную преданность президенту, "похоже, вызывает недовольство и разочарование среди младшего поколения амбициозных потенциальных лидеров", отмечает Минобороны Великобритании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп предложит Путину экономические выгоды и "размораживание" отношений, - Вэнс

"Российское государство все больше похоже на геронтократию - форму правления, в которой старшие руководители значительно превышают возрастом большинство взрослого населения. Путин, с большой вероятностью, стремится удерживать на руководящих должностях лично преданных союзников, чтобы обеспечить, как ему кажется, стабильность режима, а также собственное политическое выживание", - говорится в сообщении.

Кроме этого, это существенно подрывает эффективность и результативность управленческих решений, которые, вероятно, принимаются не самыми способными, а теми, кто уже давно проявил согласие и преданность авторитаризму Путина, а также получает от этого наибольшую выгоду, подытожили в разведке Британии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пока неизвестны принципы, которые Россия хочет заложить в меморандум о мире с Украиной, - Зеленский

як там було наприкінці совка - перегони на катафалках. от зараз і кацапи слідують цьому тренду.
20.05.2025 06:55 Ответить
Та ви шо? Оце розвідали так розвідали. Молодці.
20.05.2025 06:57 Ответить
А у нас нагадує бл. цирк, який горить, і клоуни ще не розбіглися.
20.05.2025 07:22 Ответить
На лафетах....
показать весь комментарий
20.05.2025 07:47 Ответить
точно. )
показать весь комментарий
20.05.2025 08:31 Ответить
гарні були перегони !!! льонька брежнев, черненко, устінов, кдбіст андропов, а вже потім прийшов горбатий і совок здох остаточно !!! памятаю в часи андропова продовалася в УКраїні голівлка під назвою "ВОДКА" - вот ана дабрата кгбіста андропова ...
показать весь комментарий
20.05.2025 13:20 Ответить
так-швидкість сприйняття очевидного британською розвідкою вражає...
показать весь комментарий
20.05.2025 07:05 Ответить
а швидкість буданова , який просрав початок війни вас не вражає?
показать весь комментарий
20.05.2025 07:50 Ответить
Цей персонаж поза конкуренцією. Як і його патрон - сонцеликий боневтік крмворагульний
показать весь комментарий
20.05.2025 08:50 Ответить
Я не фанат Буданги але він якраз попереджав про те що рашка нападе, це є в новинах.
Оманська смарагдова мразота сподівалась на таємний договірняк і тому думала що краще за інших знає ситуацію.
показать весь комментарий
20.05.2025 10:26 Ответить
Яка різниця? - там уже їхні дітки підросли і мають капітали і посади. По факту РФ це монархія.
показать весь комментарий
20.05.2025 06:57 Ответить
рашка це країна - варвар в 21 - му столітті
показать весь комментарий
20.05.2025 07:03 Ответить
паРаша була варваром в любому столітті, за винятком періоду коли були рабами монгольських варварів
показать весь комментарий
20.05.2025 08:48 Ответить
Тоді всі воювали з усіма - Столітня війна між Францією і Англією
показать весь комментарий
20.05.2025 08:54 Ответить
треба кацапні запутстити як зараз модно говорити нарратив, що старі пердуни розвалили саюсс, такі ж самі розвалють *********
показать весь комментарий
20.05.2025 07:04 Ответить
А британська розвідка все більше нагадує ідіотів.
показать весь комментарий
20.05.2025 07:07 Ответить
Є таке
показать весь комментарий
20.05.2025 08:51 Ответить
влада старців
показать весь комментарий
20.05.2025 07:10 Ответить
паРаша це єдина країна у якій снохачєство було нормальним та дуже поширеним явищем. Тому і населення в них недорозвинуте.
показать весь комментарий
20.05.2025 10:08 Ответить
клоуни це все населення України, яке обрало собі найтупішого дегенерата, яке змогло найти серед 40 млн людей, а тепер стогне, чому так жити стало погано.
показать весь комментарий
20.05.2025 08:04 Ответить
Не маніпулюйте. 67.7% схвалюють діяльність напівлегітимного гундоса. Отже "жити стало краще, жити стало веселіше".
показать весь комментарий
20.05.2025 08:53 Ответить
Как жалок шут на троне короля.

КАК ГЛУП народ которий то позволил.

(Р. Бернс)
показать весь комментарий
20.05.2025 09:29 Ответить
Така сама геронтофілія була у совку перед розвалом
показать весь комментарий
20.05.2025 07:25 Ответить
Ну США тут ещё кацапам дали форы)
показать весь комментарий
20.05.2025 07:37 Ответить
В США ото тільки *********** 79 рочків. А так-то на всіх вищих посадах НЕ пенсіонери. В армії так взагалі там в низ щодо вікового цензу та стану здоров'я - все жорстко досить.

А в засрашці - всі вищі посади, майже без виключень, займають особи, які вже глибокі пенсіонери. З відповідними "особливостями" організму та, часто, когнітивних здібностей. Якщо хтось думає, що вік їм додає переваг в стратегічному мисленні та управлінні державою, той не сповна розуму. Все настільки херово в цьому аспекті, що стало помітно навіть британській розвідці, яка в лютому 2022 Україні теж давала "пару місяців" і потім "героїчна партизанщина" - тому тільки стінгери та нлави і давали перед вторгненням.
показать весь комментарий
20.05.2025 11:24 Ответить
варіант гарантій безпеки для україни:

+ ввід європейського миротворчого контингенту в Україну.

+ миротворчий контингент ООН по лінії розмежування, щоб гарантувати відсутність бойових дій.

+ у випадку повторного нападу росії:
автоматично запускається лендліз від сша для україни і лендліз від європи;
росію автоматично признають країною спонсором тероризму - ніяка країна не зможе з нею торгувати;
на росію автоматично накладають таке ж ембарго, як лежить на ірані і венесуелі (захід сам не купує у них нафти і іншим країнам не дозволяє);
Україні дають ракети великої дальності і вона сама вправі буде розпоряджатися куди ними бити;
Захід надає Україні 400 літаків, Україна наймає частних пілотів по всьому с віту.

+ 30 країн заходу підписують з Україною загальний договір, що вони зобов'язуються, в випадку повторного нападу росії, надати Україні збройну і фінансову підтримку.

росія має це підписати. вона ж "не збирається знову нападати на україну", то чого їй цього боятися?
показать весь комментарий
20.05.2025 07:52 Ответить
Молоді та амбітні це хто, адам кадиров?
показать весь комментарий
20.05.2025 07:54 Ответить
На жаль, в них там є спеціальна структура для "вирощування лідерів". Я серйозно: є навіть фонд "Лідери засрашки", який на контролі в голови адміністрації *****. І нинішня "стійкість" засрашки в умовах відсутності промислової бази для продовження війни, санкційного режиму та демографічних проблем якраз базується на тому, що вони управлінську ланку "середнього звєна" дуже сильно підсилили.

І дуже добре, що геронтократія поки ще не здається - тому що ота кузня управлінських кадрів - то найкраще і найсильніше в засрашці, що дозволяє їй досі продовжувати війну. Бо якщо люди з того фонду прийдуть до вищої влади, то ще невідомо, чого вони зможуть досягти - молоді та розумні. А зараз - їх примушують сточувати імперію (демографію і економіку) об українські посадки та санкції. Що є досить вигідно для України в стратегічно-довгостроковому плані. Чим більше вони сточаться зараз - тим більше і довше в України буде можливостей відновитися після війни.
показать весь комментарий
20.05.2025 11:42 Ответить
це ж було вже...
показать весь комментарий
20.05.2025 07:56 Ответить
і чим закінчилось?
показать весь комментарий
20.05.2025 08:10 Ответить
щасливо - совок здох.
показать весь комментарий
20.05.2025 08:20 Ответить
напіврозпадом імперії. хотілося б знати тривалсть напіврозпаду цієї субстанції.
показать весь комментарий
20.05.2025 08:29 Ответить
російська імперія простояла ~200 років.
совкова імперія простояла ~70 років.
********** імперія клептократів простояла ~??? років.

Судячи з того, як вони сточують демографію та економіку об українські посадки та санкції, ??? буде значно менше за 70 років.

Отже період напіврозпаду в них не стабільна величина, а постійно зменшується. Ну, сподіватимемось. І за нашого життя побачимо остаточний розвал цієї імперії на 20-30 національних утворень.
показать весь комментарий
20.05.2025 11:46 Ответить
А в Америці президенти юні
показать весь комментарий
20.05.2025 08:17 Ответить
🤣
показать весь комментарий
20.05.2025 08:23 Ответить
Так, рудому лайну 79 років через 2 декади. Але правда в тому, що окрім самого рудого лайна, там пенсіонерами особливо на виконавчих посадах - не густо. А в армії - так взагалі нульова кількість. Бо в них законодавчо обмежена кількість "діючих" генералів та адміралів в армії, а також жорстко діють вікові обмеження - і за цим не ********** слідкує, а сам генеральський корпус, бо всім до пенсії хочеться покомандувати на посадах, от і ротуються добре і вчасно.
показать весь комментарий
20.05.2025 11:49 Ответить
Курт Волкер: В Україні сформовано авторитаризм, як форму правління для утримання влади.
показать весь комментарий
20.05.2025 08:39 Ответить
А 67,7% жителів неньки так не вважають. І не будуть дослухатись до якогось там гамериканського імперіаліста Курта Волкера. Бубочка криворагульне безальтернативний керманич мудрого українського народу.
показать весь комментарий
20.05.2025 08:56 Ответить
В інформаційній війні є також жертва та агресор. Жертвою став український народ, а агресора можеш назвати?
показать весь комментарий
20.05.2025 09:45 Ответить
Куда мені. На фоні таких гігантіа думки, аналітиків і стратегів світового рівня
показать весь комментарий
20.05.2025 13:46 Ответить
Та як ви смієте називати середній вік чоловіків на Рашкостані у 68 років коли вони самі собі сповіщають про понад 75?! Кремль же "ніколи не бреше"!
показать весь комментарий
20.05.2025 08:49 Ответить
Насправді ледве до 62 дотягують
показать весь комментарий
20.05.2025 13:20 Ответить
"дедушка-лидор гранату нашел,
дедушка-лидор к соседу пришел,
дернул колечко и бросил в окно
- дедушка старый, ему все равно"
((с))
показать весь комментарий
20.05.2025 09:13 Ответить
Та невже?!) А останні два президенти штатів мабуть молоді посанчики)
показать весь комментарий
20.05.2025 09:30 Ответить
Ну, назовіть 10 фамілій з їхніх адміністрацій та вищих керівних органів країни, включаючи армію, в кого вік був більший за ***********, або хто хоча б "пенсіонером" був.

Ви плутаєте виборчі посади і посади за призначенням, яких на порядки більше за виборчі. В засрашці - і те, і інше зайняте геронтократією. А в США тільки одиничні виборчі посади зайняті стариганами.
показать весь комментарий
20.05.2025 11:52 Ответить
 
 