ЄС обговорює збільшення допомоги Україні та посилення обороноздатності Європи, - Пісторіус

У Брюсселі триває засідання Ради ЄС на рівні міністрів оборони, під час якого головними темами стали подальша допомога Україні та зміцнення оборонних можливостей Європи.

Про це перед початком зустрічі повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За його словами, враховуючи останні події, підтримка України є пріоритетом. "Я глибоко переконаний, що зараз ще важливіше, ніж будь-коли, забезпечити Україні сталу і активну підтримку. Сьогодні ми обговоримо, які конкретні кроки будемо робити, і - це буде друга частина дискусії - як ми можемо посилити європейські оборонні спроможності", - наголосив міністр.

Ключовим пунктом консультацій є ініціатива Високої представниці ЄС щодо передачі Україні 2 мільйонів артилерійських снарядів у 2024 році. Пісторіус підтвердив, що Німеччина відіграватиме у цьому значну роль.

У другій частині зустрічі обговорюється зміцнення європейської обороноздатності. Пісторіус закликав держави-члени ЄС переходити до спільної оцінки потреб і координації дій: "Лише тоді ми зможемо справді разом організовувати навчання, обслуговування, виготовлення боєприпасів, логістику. І всім відомо, що якщо об’єднувати ресурси і ухвалювати рішення разом - можна робити більше за ті самі гроші, ніж коли кожен сам на сам".

Він також запропонував, щоб країни-члени відповідали за конкретні напрямки згідно зі своєю експертизою. Німеччина, зі свого боку, готова зосередитися не лише на протиповітряній обороні, але й на наземних і морських системах.

