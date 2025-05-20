ЕС обсуждает увеличение помощи Украине и усиление обороноспособности Европы, - Писториус

В Брюсселе продолжается заседание Совета ЕС на уровне министров обороны, во время которого главными темами стали дальнейшая помощь Украине и укрепление оборонных возможностей Европы.

Об этом перед началом встречи сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По его словам, учитывая последние события, поддержка Украины является приоритетом. "Я глубоко убежден, что сейчас еще важнее, чем когда-либо, обеспечить Украине устойчивую и активную поддержку. Сегодня мы обсудим, какие конкретные шаги будем делать, и - это будет вторая часть дискуссии - как мы можем усилить европейские оборонные способности", - подчеркнул министр.

Ключевым пунктом консультаций является инициатива Высокой представительницы ЕС о передаче Украине 2 миллионов артиллерийских снарядов в 2024 году. Писториус подтвердил, что Германия будет играть в этом значительную роль.

Во второй части встречи обсуждается укрепление европейской обороноспособности. Писториус призвал государства-члены ЕС переходить к совместной оценке потребностей и координации действий: "Только тогда мы сможем действительно вместе организовывать обучение, обслуживание, изготовление боеприпасов, логистику. И всем известно, что если объединять ресурсы и принимать решения вместе - можно делать больше за те же деньги, чем когда каждый один на один".

Он также предложил, чтобы страны-члены отвечали за конкретные направления согласно своей экспертизе. Германия, со своей стороны, готова сосредоточиться не только на противовоздушной обороне, но и на наземных и морских системах.

