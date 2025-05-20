У ВР зареєстрували проєкт постанови про визнання КНДР державою-агресором

До Верховної Ради внесено про звернення до міжнародних інституцій і національних парламентів щодо визнання Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) державою-агресором.

Про це йдеться у картці проєкту, опублікованій на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, парламент постановляє схвалити звернення до ООН, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї ГУАМ та національних парламентів країн світу про визнання Північної Кореї державою-агресором.

Наразі документ направлено на розляд Комітету Верховної Ради.

Також зазначається, що голові парламенту доручається невідкладно направити текст звернення до вказаних інституцій і парламентів.

Нагадаємо, що РФ та КНДР тісно співпрацюють у військовій сфері. Північна Корея передає Росії військову техніку, а також бійців для підтримки війни проти України.

