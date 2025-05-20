УКР
Новини Співпраця КНДР та РФ ВР просить визнати КНДР державою-агресором
У ВР зареєстрували проєкт постанови про визнання КНДР державою-агресором

Рада просить міжнародні інституції визнати КНДР агресором

До Верховної Ради внесено про звернення до міжнародних інституцій і національних парламентів щодо визнання Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) державою-агресором.

Про це йдеться у картці проєкту, опублікованій на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, парламент постановляє схвалити звернення до ООН, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї ГУАМ та національних парламентів країн світу про визнання Північної Кореї державою-агресором.

Наразі документ направлено на розляд Комітету Верховної Ради.

Читайте також: Путін визнав участь КНДРівців у війні РФ проти України

Також зазначається, що голові парламенту доручається невідкладно направити текст звернення до вказаних інституцій і парламентів.

Нагадаємо, що РФ та КНДР тісно співпрацюють у військовій сфері. Північна Корея передає Росії військову техніку, а також бійців для підтримки війни проти України.

Читайте також: КНДР, імовірно, отримала від РФ озброєння та передові технології в обмін на відправлення своїх військ, - Yonhap

Автор: 

ТА ТИ ШО. А до тепер що просто гладили досок корабельних на Мальдівах?
20.05.2025 16:56 Відповісти
Потужный хоть проект?
20.05.2025 17:01 Відповісти
На нари злочинців!!
20.05.2025 17:05 Відповісти
ТА ТИ ШО. А до тепер що просто гладили досок корабельних на Мальдівах?
20.05.2025 16:56 Відповісти
Потужный хоть проект?
20.05.2025 17:01 Відповісти
Гора народила мишу.
20.05.2025 17:13 Відповісти
На нари злочинців!!
20.05.2025 17:05 Відповісти
Це добре, а головне всім плювати на це, зате нікого не чіпляє. І діяльність показують.
20.05.2025 17:09 Відповісти
Мені одному здаеться, що КНДР на постанову нашої ради глибоко насрати? Так само, як і на ООН, Європейський парламент, Парламентську асамблею Ради Європи, Парламентську асамблею НАТО, Парламентську асамблею ОБСЄ, Парламентську асамблею ГУАМ та національні парламенти країн світу.
20.05.2025 17:15 Відповісти
Визнали , засудили і навіть розстріляли заочно, тепер можна і по генделям, після дуже напруженого робочого дня...
20.05.2025 17:21 Відповісти
а почему нет ??? совершенно верно !!! Мир пускай знает агрессоров в лицо !!!(((
20.05.2025 17:32 Відповісти
І шо? Кіма он обіцяють навіть Гаазі судити. Тільки хто його заарештує?
20.05.2025 17:55 Відповісти
Це хід конем від опозиції,чи підтримають провладні депутати пропозицію?
20.05.2025 18:42 Відповісти
 
 