Новости Сотрудничество КНДР и РФ ВР просит признать КНДР агрессором
В ВР зарегистрировали проект постановления о признании КНДР государством-агрессором

Рада просит международные институты признать КНДР агрессором

В Верховную Раду внесено об обращении к международным институтам и национальным парламентам о признании Корейской Народно-Демократической Республики(КНДР) государством-агрессором.

Об этом говорится в карточке проекта, опубликованной на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно документу, парламент постановляет одобрить обращение к ООН, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее ГУАМ и национальным парламентам стран мира о признании Северной Кореи государством-агрессором.

Сейчас документ направлен на рассмотрение Комитета Верховной Рады.

Читайте также: Путин признал участие КНДРовцев в войне РФ против Украины

Также отмечается, что председателю парламента поручается безотлагательно направить текст обращения в указанные институты и парламенты.

Напомним, что РФ и КНДР тесно сотрудничают в военной сфере. Северная Корея передает России военную технику, а также бойцов для поддержки войны против Украины.

Читайте также: КНДР, вероятно, получила от РФ вооружение и передовые технологии в обмен на отправку своих войск, - Yonhap

агрессия (1705) ВР (29396) КНДР (1264)
Топ комментарии
+2
ТА ТИ ШО. А до тепер що просто гладили досок корабельних на Мальдівах?
показать весь комментарий
20.05.2025 16:56 Ответить
+2
Потужный хоть проект?
показать весь комментарий
20.05.2025 17:01 Ответить
+1
На нари злочинців!!
показать весь комментарий
20.05.2025 17:05 Ответить
Гора народила мишу.
показать весь комментарий
20.05.2025 17:13 Ответить
Це добре, а головне всім плювати на це, зате нікого не чіпляє. І діяльність показують.
показать весь комментарий
20.05.2025 17:09 Ответить
Мені одному здаеться, що КНДР на постанову нашої ради глибоко насрати? Так само, як і на ООН, Європейський парламент, Парламентську асамблею Ради Європи, Парламентську асамблею НАТО, Парламентську асамблею ОБСЄ, Парламентську асамблею ГУАМ та національні парламенти країн світу.
показать весь комментарий
20.05.2025 17:15 Ответить
Визнали , засудили і навіть розстріляли заочно, тепер можна і по генделям, після дуже напруженого робочого дня...
показать весь комментарий
20.05.2025 17:21 Ответить
а почему нет ??? совершенно верно !!! Мир пускай знает агрессоров в лицо !!!(((
показать весь комментарий
20.05.2025 17:32 Ответить
І шо? Кіма он обіцяють навіть Гаазі судити. Тільки хто його заарештує?
показать весь комментарий
20.05.2025 17:55 Ответить
Це хід конем від опозиції,чи підтримають провладні депутати пропозицію?
показать весь комментарий
20.05.2025 18:42 Ответить
 
 