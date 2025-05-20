В ВР зарегистрировали проект постановления о признании КНДР государством-агрессором

В Верховную Раду внесено об обращении к международным институтам и национальным парламентам о признании Корейской Народно-Демократической Республики(КНДР) государством-агрессором.

Об этом говорится в карточке проекта, опубликованной на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно документу, парламент постановляет одобрить обращение к ООН, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее ГУАМ и национальным парламентам стран мира о признании Северной Кореи государством-агрессором.

Сейчас документ направлен на рассмотрение Комитета Верховной Рады.

Также отмечается, что председателю парламента поручается безотлагательно направить текст обращения в указанные институты и парламенты.

Напомним, что РФ и КНДР тесно сотрудничают в военной сфере. Северная Корея передает России военную технику, а также бойцов для поддержки войны против Украины.

