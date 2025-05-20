В ВР зарегистрировали проект постановления о признании КНДР государством-агрессором
В Верховную Раду внесено об обращении к международным институтам и национальным парламентам о признании Корейской Народно-Демократической Республики(КНДР) государством-агрессором.
Об этом говорится в карточке проекта, опубликованной на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно документу, парламент постановляет одобрить обращение к ООН, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее ГУАМ и национальным парламентам стран мира о признании Северной Кореи государством-агрессором.
Сейчас документ направлен на рассмотрение Комитета Верховной Рады.
Также отмечается, что председателю парламента поручается безотлагательно направить текст обращения в указанные институты и парламенты.
Напомним, что РФ и КНДР тесно сотрудничают в военной сфере. Северная Корея передает России военную технику, а также бойцов для поддержки войны против Украины.
