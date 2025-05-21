УКР
5,4 тис. гаджетів Apple щодня контрабандою ввозять до України через митницю, бюджет втрачає кошти, - Плінський

Контрабанда Apple. Скільки нелегально проходить через митницю України

Близько 80% продукції Apple в Україні завезено контрабандою.

Про це у фейсбуці пише журналіст Євген Плінський, передає Цензор.НЕТ.

"5 440 гаджетів Apple щодня перетинають кордон України контрабандою, а за втрачені на цьому податки можна було б щодня купувати 1 000 FPV-дронів. Але у митниці інші пріоритети, тому дрони купуємо за донати, а "яблука" їдуть повз кордон.

Так, за перші три місяці 2025 року в Україну було офіційно імпортовано 47 869 iPhone, а оператори зареєстрували 250 166 новеньких iPhone.

Звідки взялися 202 297 iPhone? Все просто. Нелегальний імпорт повз сплату митних платежів. А простими словами - контрабанда", - зазначив він.

Так, за словами журналіста, частка контрабанди iPhone у 1 кварталі 2025 складає рекордні 80,9%. У 2023 було 74,5%.

"В цілому, обсяг ринку Apple за три місяці 2025 склав 11,2 млрд грн, з яких близько 80% знаходиться в тіні та ввезений контрабандою. Втрата бюджету при сплаті ПДВ на кордоні склала 1,8 млрд грн за ці самі три місяці. Тобто це чисто вкрадені у держави гроші, які я і конвертував у FPV-дрони, яких за ці податки можна було купити майже 90 000 штук", - додав Плінський.

"Але давайте відверто. На митниці дурних немає, тому не помічати щоденне перевезення через кордон 5 440 пристроїв Apple митниця ніяк не може. Тому помічає, знає та контролює. Який конкретний тариф існує на сьогодні - я не знаю, але традиційно він складає 5–10% від вартості товару та рахується поштучно з кожного пристрою. Скільки це в грошах - рахувати не буду. Дофіга", - додав він.

Водночас вже всередині країни податківці "ніяк не можуть побачити ці кляті магазини Apple, які щодня продають ті самі 5 440 гаджетів - повз сплату податків та без видачі фіскальних чеків".

Топ коментарі
+7
Зате які гарні фоточки з "чорноробами", коли їх затримують на кордоні. І скільки гнівних коментраів. При тому що ніякої прямої заборони перетину кордону немає (рішення приймає цар і бог - ДПСУ-шник). Потвори в погонах - що прикордонники, що митники. Але в усьому винні люди у всіх позитивних блогерів та медійних військових
21.05.2025 09:56
+6
Машину коли розмитнюєш, то таке враження, що кмітливий прикордорнник і хитрожопий митник її самі по ґвинтику збирали
21.05.2025 10:17
+5
Таможня дайьот дабро-і бєрьот бабло...
21.05.2025 09:56
Таможня дайьот дабро-і бєрьот бабло...
21.05.2025 09:56
Граніца на замкє.Враг не прайдьот.....бесплатно.
21.05.2025 10:17
Зате які гарні фоточки з "чорноробами", коли їх затримують на кордоні. І скільки гнівних коментраів. При тому що ніякої прямої заборони перетину кордону немає (рішення приймає цар і бог - ДПСУ-шник). Потвори в погонах - що прикордонники, що митники. Але в усьому винні люди у всіх позитивних блогерів та медійних військових
21.05.2025 09:56
Цікаво, статистику бере з власних перевезень, чи знайомий знайомого ділиться данними?
21.05.2025 09:59
Статистику дають оператори зв'язку які реєструють в мережі нові гаджети. А от скільки офіційно пройшло через таможню то таможня.
21.05.2025 10:09
НА войну все списывают .а реально у нас миллион квартир сдают при этом половина не платит комуналку,часть в рф.Некоторые воюют против Украины.
В Донбассе в Краматорске на рынке сговорились и убрали весы-или поставмили так что вес виден только продавцам-САБОТАЖ!
И ???Прокуратура ,полиция не лезет....можно дурить как хочешь власти нет..."БЕЗЛАД"
21.05.2025 10:00
яблука подорожчали - 65 грн кг
21.05.2025 10:01
ну ти й загнув!! У нас вже по 75
21.05.2025 10:22
"5 440 гаджетів Apple щодня перетинають кордон України контрабандою, а за втрачені на цьому податки можна було б щодня купувати 1 000 FPV-дронів"

А на пенсії прокурорів інвалідів скільки? На резніковські яйця? І так далі і так далі. Коли державі треба, то вона про дрони починає говорити, ооо
21.05.2025 10:01
Тут якраз не держава про дрони згадала, а журналіст
21.05.2025 10:17
З телемарафону, кум Дубінського, ага. Хто ж його губами говорить цікаво. Бачять те що треба побачити, а інше - ні.
21.05.2025 10:22
Коли підіймали акциз на тютюн, то рахували додаткові надходженя в F16 (десь 18 шт. якщо пам"ять не підводить)... Щось не видно тих 18 шт.
Напевно ще збирають на заводі......
Напевно ще збирають на заводі......
21.05.2025 10:19
А до війни на квитанціях за квартплату писали, скільки в Словаччині чи Польщі платять, мовляв там бачте наскільки дорожче. Тільки зарплати їхні чомусь не писали. Так що можна рахувати по різному)
21.05.2025 10:23
Сьогодні ОЛХ вже заблокувала доступ до акаунта та запросила персональні дані, хоче Зберігати та/або отримувати доступ до інформації на пристрої, та передавати їх третім особам, а також якщо ви шукали якусь інфу про третіх осб то їх про це повідомляти - мовчазне бидло, Здобудо!...
21.05.2025 10:10
Машину коли розмитнюєш, то таке враження, що кмітливий прикордорнник і хитрожопий митник її самі по ґвинтику збирали
21.05.2025 10:17
Так всех контрабандистов отпустили контролирующие силовые органы!!!! Теперь покупают новые дома и машины и те и другие!!😂🥳🤪🤣🤗
21.05.2025 10:20
А за якою ціною продають?? Хочу новий айфон!
21.05.2025 10:21
Щоб взагалі прибрати той мутний ПДВ думки не виникало ? Все одно держава тих грошей не отримає, зате хоч айфони дешевші будуть.
21.05.2025 10:25
а навіщо прибирати ПДВ? То ж гроші у власну кишеню. Крали, крадуть та будуть красти. Вас поставити очільником і запропонувати: красти або в бюджет. Відповідь яка?
21.05.2025 10:49
один тіки Коло мойський тіки по статтям в ЗМІ тіки леагльно вивів 40 млрд долярів.
То яка в нього кишеня? ФРС?
То яка в нього кишеня? ФРС?
21.05.2025 11:48
все як завжди роками, десятиріччями. В 90-х почали красти досі не зупиняються. Достатньо заключити офційний контракт на постачання та обслуговування не тільки Яблуко та і інших товарів. Але ніт! Краще брати хабарі, відкати.
21.05.2025 10:47
Тому що легально їх неможливо ввезти
21.05.2025 11:04
кому, як не п.плінському знати, що "пріоритети" митниці виставляє не вона собі, а в першу чергу славна і звитяжна сбу!! а щодо контрабасу телефонів - у першу чергу!! митниця - м'яко кажучи далека від ідеалу, але правильно розставити акценти - то правильно.
21.05.2025 11:09
Яка точна цифра5400шт.😆і як вони її обрахували😆?Хто знає😆?
21.05.2025 11:14
5440 х 365 = 1.985.600 шт. Айфонів на рік? Чергова брехня від зелених крадіїв...
21.05.2025 11:15
Ця вся техніка спокійно і відкрито продається в таких магазинах як Ябко, Apple room, Yabloki, iStore і тому подібних. І всі про це знають )
21.05.2025 11:16
шоб брати податки треба спочатку сплатити пенсіїї а не пеніс і зп а не подачку на мотуз.
Чому при цінах на їжу і однакову працю наші продавчині отримують в 5 разів менше ніж в Німечиині?? Ось де мільöни на зброю.
21.05.2025 11:46
"Цитрус" - абсолютно ліва одеська контора, у них навіть чеки самопальні, не фіскальні. І нічого, мільярдні оберти. Україна - країна "спецтфічна"...
21.05.2025 11:46
щось цей плінський взагалі розслабився - тисячі дронів втрачає держава. плінський ти піди подивись бігуса скільки держава втрачає на закупівлях оборонних споруджень через прокладки твоїми улюблинеми чинушами, усіх податків світу не вистачить щоб вас нагодувати, чого ти зелене чмо про це мовчиш
21.05.2025 11:47
Не зовсім згоден про бюджет. Бо бюджет митників нічого не втрачає....
21.05.2025 12:00
Злочинні суки!
21.05.2025 12:07 Відповісти
Брехня. Зелєнскій в інтерв'ю сказав, що з контрабандою покінчено до кінця 2019 року. А це не контрабанда. Це бізнес проекти ОПи.
21.05.2025 13:22 Відповісти
 
 