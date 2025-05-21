5,4 тис. гаджетів Apple щодня контрабандою ввозять до України через митницю, бюджет втрачає кошти, - Плінський

Близько 80% продукції Apple в Україні завезено контрабандою.

Про це у фейсбуці пише журналіст Євген Плінський, передає Цензор.НЕТ.

"5 440 гаджетів Apple щодня перетинають кордон України контрабандою, а за втрачені на цьому податки можна було б щодня купувати 1 000 FPV-дронів. Але у митниці інші пріоритети, тому дрони купуємо за донати, а "яблука" їдуть повз кордон.

Так, за перші три місяці 2025 року в Україну було офіційно імпортовано 47 869 iPhone, а оператори зареєстрували 250 166 новеньких iPhone.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Двох посадовців Волинської митниці викрито на сприянні контрабанді техніки Apple, що завдало державі 53 млн грн збитків, - САП. ФОТО

Звідки взялися 202 297 iPhone? Все просто. Нелегальний імпорт повз сплату митних платежів. А простими словами - контрабанда", - зазначив він.

Так, за словами журналіста, частка контрабанди iPhone у 1 кварталі 2025 складає рекордні 80,9%. У 2023 було 74,5%.

"В цілому, обсяг ринку Apple за три місяці 2025 склав 11,2 млрд грн, з яких близько 80% знаходиться в тіні та ввезений контрабандою. Втрата бюджету при сплаті ПДВ на кордоні склала 1,8 млрд грн за ці самі три місяці. Тобто це чисто вкрадені у держави гроші, які я і конвертував у FPV-дрони, яких за ці податки можна було купити майже 90 000 штук", - додав Плінський.

Читайте також: Apple і Meta розглядають партнерство в галузі штучного інтелекту, – WSJ

"Але давайте відверто. На митниці дурних немає, тому не помічати щоденне перевезення через кордон 5 440 пристроїв Apple митниця ніяк не може. Тому помічає, знає та контролює. Який конкретний тариф існує на сьогодні - я не знаю, але традиційно він складає 5–10% від вартості товару та рахується поштучно з кожного пристрою. Скільки це в грошах - рахувати не буду. Дофіга", - додав він.

Водночас вже всередині країни податківці "ніяк не можуть побачити ці кляті магазини Apple, які щодня продають ті самі 5 440 гаджетів - повз сплату податків та без видачі фіскальних чеків".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Apple визнала, що виконує вимоги російської цензури





