2 206 32

5,4 тыс. гаджетов Apple ежедневно контрабандой ввозят в Украину через таможню, бюджет теряет средства, - Плинский

Контрабанда Apple. Сколько нелегально проходит через таможню Украины

Около 80% продукции Apple в Украине завезено контрабандой.

Об этом в фейсбуке пишет журналист Евгений Плинский, передает Цензор.НЕТ.

"5 440 гаджетов Apple ежедневно пересекают границу Украины контрабандой, а за потерянные на этом налоги можно было бы ежедневно покупать 1 000 FPV-дронов. Но у таможни другие приоритеты, поэтому дроны покупаем за донаты, а "яблоки" едут мимо границы.

Так, за первые три месяца 2025 года в Украину было официально импортировано 47 869 iPhone, а операторы зарегистрировали 250 166 новеньких iPhone.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двух должностных лиц Волынской таможни разоблачили на содействии контрабанде техники Apple, что нанесло государству 53 млн грн убытков, - САП. ФОТО

Откуда взялись 202 297 iPhone? Все просто. Нелегальный импорт мимо уплаты таможенных платежей. А простыми словами - контрабанда", - отметил он.

Так, по словам журналиста, доля контрабанды iPhone в 1 квартале 2025 года составляет рекордные 80,9%. В 2023 было 74,5%.

"В целом, объем рынка Apple за три месяца 2025 года составил 11,2 млрд грн, из которых около 80% находятся в тени и ввезены контрабандой. Потеря бюджета при уплате НДС на границе составила 1,8 млрд грн за эти самые три месяца. То есть это чисто украденные у государства деньги, которые я и конвертировал в FPV-дроны, которых за эти налоги можно было купить почти 90 000 штук", - добавил Плинский.

Также смотрите: Власть полностью сорвала перезагрузку таможни, что стоило нам около 50 млрд грн, - Железняк. ВИДЕО

"Но давайте откровенно. На таможне глупых нет, поэтому не замечать ежедневную перевозку через границу 5 440 устройств Apple таможня никак не может. Поэтому замечает, знает и контролирует. Какой конкретный тариф существует на сегодня - я не знаю, но традиционно он составляет 5-10% от стоимости товара и считается поштучно с каждого устройства. Сколько это в деньгах - считать не буду. Дофига", - добавил он.

В то же время уже внутри страны налоговики "никак не могут увидеть эти проклятые магазины Apple, которые ежедневно продают те же 5 440 гаджетов - мимо уплаты налогов и без выдачи фискальных чеков".

Читайте также: Украинские таможенники на западной границе требуют взятки, - волонтеры

Контрабанда Apple в 1 квартале 2025 года составила рекордные 80,9%

Автор: 

Apple (66) контрабанда (2413) таможня (1977) Государственная таможенная служба (175) Плинский Евгений (41)
Топ комментарии
+7
Зате які гарні фоточки з "чорноробами", коли їх затримують на кордоні. І скільки гнівних коментраів. При тому що ніякої прямої заборони перетину кордону немає (рішення приймає цар і бог - ДПСУ-шник). Потвори в погонах - що прикордонники, що митники. Але в усьому винні люди у всіх позитивних блогерів та медійних військових
показать весь комментарий
21.05.2025 09:56 Ответить
+6
Машину коли розмитнюєш, то таке враження, що кмітливий прикордорнник і хитрожопий митник її самі по ґвинтику збирали
показать весь комментарий
21.05.2025 10:17 Ответить
+5
Таможня дайьот дабро-і бєрьот бабло...
показать весь комментарий
21.05.2025 09:56 Ответить
Таможня дайьот дабро-і бєрьот бабло...
показать весь комментарий
21.05.2025 09:56 Ответить
Граніца на замкє.Враг не прайдьот.....бесплатно.
показать весь комментарий
21.05.2025 10:17 Ответить
Зате які гарні фоточки з "чорноробами", коли їх затримують на кордоні. І скільки гнівних коментраів. При тому що ніякої прямої заборони перетину кордону немає (рішення приймає цар і бог - ДПСУ-шник). Потвори в погонах - що прикордонники, що митники. Але в усьому винні люди у всіх позитивних блогерів та медійних військових
показать весь комментарий
21.05.2025 09:56 Ответить
Цікаво, статистику бере з власних перевезень, чи знайомий знайомого ділиться данними?
показать весь комментарий
21.05.2025 09:59 Ответить
Статистику дають оператори зв'язку які реєструють в мережі нові гаджети. А от скільки офіційно пройшло через таможню то таможня.
показать весь комментарий
21.05.2025 10:09 Ответить
НА войну все списывают .а реально у нас миллион квартир сдают при этом половина не платит комуналку,часть в рф.Некоторые воюют против Украины.
В Донбассе в Краматорске на рынке сговорились и убрали весы-или поставмили так что вес виден только продавцам-САБОТАЖ!
И ???Прокуратура ,полиция не лезет....можно дурить как хочешь власти нет..."БЕЗЛАД"
показать весь комментарий
21.05.2025 10:00 Ответить
яблука подорожчали - 65 грн кг
показать весь комментарий
21.05.2025 10:01 Ответить
ну ти й загнув!! У нас вже по 75
показать весь комментарий
21.05.2025 10:22 Ответить
"5 440 гаджетів Apple щодня перетинають кордон України контрабандою, а за втрачені на цьому податки можна було б щодня купувати 1 000 FPV-дронів"

А на пенсії прокурорів інвалідів скільки? На резніковські яйця? І так далі і так далі. Коли державі треба, то вона про дрони починає говорити, ооо
показать весь комментарий
21.05.2025 10:01 Ответить
Тут якраз не держава про дрони згадала, а журналіст
показать весь комментарий
21.05.2025 10:17 Ответить
З телемарафону, кум Дубінського, ага. Хто ж його губами говорить цікаво. Бачать те що треба побачити, а інше - ні.
показать весь комментарий
21.05.2025 10:22 Ответить
Коли підіймали акциз на тютюн, то рахували додаткові надходженя в F16 (десь 18 шт. якщо пам"ять не підводить)... Щось не видно тих 18 шт.
Напевно ще збирають на заводі......
показать весь комментарий
21.05.2025 10:19 Ответить
А до війни на квитанціях за квартплату писали, скільки в Словаччині чи Польщі платять, мовляв там бачте наскільки дорожче. Тільки зарплати їхні чомусь не писали. Так що можна рахувати по різному)
показать весь комментарий
21.05.2025 10:23 Ответить
Сьогодні ОЛХ вже заблокувала доступ до акаунта та запросила персональні дані, хоче Зберігати та/або отримувати доступ до інформації на пристрої, та передавати їх третім особам, а також якщо ви шукали якусь інфу про третіх осб то їх про це повідомляти - мовчазне бидло, Здобудо!...
показать весь комментарий
21.05.2025 10:10 Ответить
Машину коли розмитнюєш, то таке враження, що кмітливий прикордорнник і хитрожопий митник її самі по ґвинтику збирали
показать весь комментарий
21.05.2025 10:17 Ответить
Так всех контрабандистов отпустили контролирующие силовые органы!!!! Теперь покупают новые дома и машины и те и другие!!😂🥳🤪🤣🤗
показать весь комментарий
21.05.2025 10:20 Ответить
А за якою ціною продають?? Хочу новий айфон!
показать весь комментарий
21.05.2025 10:21 Ответить
Щоб взагалі прибрати той мутний ПДВ думки не виникало ? Все одно держава тих грошей не отримає, зате хоч айфони дешевші будуть.
показать весь комментарий
21.05.2025 10:25 Ответить
а навіщо прибирати ПДВ? То ж гроші у власну кишеню. Крали, крадуть та будуть красти. Вас поставити очільником і запропонувати: красти або в бюджет. Відповідь яка?
показать весь комментарий
21.05.2025 10:49 Ответить
один тіки Коло мойський тіки по статтям в ЗМІ тіки леагльно вивів 40 млрд долярів.
То яка в нього кишеня? ФРС?
показать весь комментарий
21.05.2025 11:48 Ответить
все як завжди роками, десятиріччями. В 90-х почали красти досі не зупиняються. Достатньо заключити офційний контракт на постачання та обслуговування не тільки Яблуко та і інших товарів. Але ніт! Краще брати хабарі, відкати.
показать весь комментарий
21.05.2025 10:47 Ответить
Тому що легально їх неможливо ввезти
показать весь комментарий
21.05.2025 11:04 Ответить
кому, як не п.плінському знати, що "пріоритети" митниці виставляє не вона собі, а в першу чергу славна і звитяжна сбу!! а щодо контрабасу телефонів - у першу чергу!! митниця - м'яко кажучи далека від ідеалу, але правильно розставити акценти - то правильно.
показать весь комментарий
21.05.2025 11:09 Ответить
Яка точна цифра5400шт.😆і як вони її обрахували😆?Хто знає😆?
показать весь комментарий
21.05.2025 11:14 Ответить
5440 х 365 = 1.985.600 шт. Айфонів на рік? Чергова брехня від зелених крадіїв...
показать весь комментарий
21.05.2025 11:15 Ответить
Ця вся техніка спокійно і відкрито продається в таких магазинах як Ябко, Apple room, Yabloki, iStore і тому подібних. І всі про це знають )
показать весь комментарий
21.05.2025 11:16 Ответить
шоб брати податки треба спочатку сплатити пенсіїї а не пеніс і зп а не подачку на мотуз.
Чому при цінах на їжу і однакову працю наші продавчині отримують в 5 разів менше ніж в Німечиині?? Ось де мільöни на зброю.
показать весь комментарий
21.05.2025 11:46 Ответить
"Цитрус" - абсолютно ліва одеська контора, у них навіть чеки самопальні, не фіскальні. І нічого, мільярдні оберти. Україна - країна "спецтфічна"...
показать весь комментарий
21.05.2025 11:46 Ответить
щось цей плінський взагалі розслабився - тисячі дронів втрачає держава. плінський ти піди подивись бігуса скільки держава втрачає на закупівлях оборонних споруджень через прокладки твоїми улюблинеми чинушами, усіх податків світу не вистачить щоб вас нагодувати, чого ти зелене чмо про це мовчиш
показать весь комментарий
21.05.2025 11:47 Ответить
Не зовсім згоден про бюджет. Бо бюджет митників нічого не втрачає....
показать весь комментарий
21.05.2025 12:00 Ответить
Злочинні суки!
показать весь комментарий
21.05.2025 12:07 Ответить
Брехня. Зелєнскій в інтерв'ю сказав, що з контрабандою покінчено до кінця 2019 року. А це не контрабанда. Це бізнес проекти ОПи.
показать весь комментарий
21.05.2025 13:22 Ответить
 
 