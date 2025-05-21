5,4 тыс. гаджетов Apple ежедневно контрабандой ввозят в Украину через таможню, бюджет теряет средства, - Плинский

Около 80% продукции Apple в Украине завезено контрабандой.

Об этом в фейсбуке пишет журналист Евгений Плинский, передает Цензор.НЕТ.

"5 440 гаджетов Apple ежедневно пересекают границу Украины контрабандой, а за потерянные на этом налоги можно было бы ежедневно покупать 1 000 FPV-дронов. Но у таможни другие приоритеты, поэтому дроны покупаем за донаты, а "яблоки" едут мимо границы.

Так, за первые три месяца 2025 года в Украину было официально импортировано 47 869 iPhone, а операторы зарегистрировали 250 166 новеньких iPhone.

Откуда взялись 202 297 iPhone? Все просто. Нелегальный импорт мимо уплаты таможенных платежей. А простыми словами - контрабанда", - отметил он.

Так, по словам журналиста, доля контрабанды iPhone в 1 квартале 2025 года составляет рекордные 80,9%. В 2023 было 74,5%.

"В целом, объем рынка Apple за три месяца 2025 года составил 11,2 млрд грн, из которых около 80% находятся в тени и ввезены контрабандой. Потеря бюджета при уплате НДС на границе составила 1,8 млрд грн за эти самые три месяца. То есть это чисто украденные у государства деньги, которые я и конвертировал в FPV-дроны, которых за эти налоги можно было купить почти 90 000 штук", - добавил Плинский.

"Но давайте откровенно. На таможне глупых нет, поэтому не замечать ежедневную перевозку через границу 5 440 устройств Apple таможня никак не может. Поэтому замечает, знает и контролирует. Какой конкретный тариф существует на сегодня - я не знаю, но традиционно он составляет 5-10% от стоимости товара и считается поштучно с каждого устройства. Сколько это в деньгах - считать не буду. Дофига", - добавил он.

В то же время уже внутри страны налоговики "никак не могут увидеть эти проклятые магазины Apple, которые ежедневно продают те же 5 440 гаджетов - мимо уплаты налогов и без выдачи фискальных чеков".

