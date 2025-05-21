ЄС уже гарантував постачання двох третин з 2 млн снарядів для України, - Сибіга
Україна отримала підтвердження від європейських партнерів, що країни ЄС уже знайшли можливість постачання двох третин із 2 мільйонів артилерійських снарядів, які заплановано передати Україні до кінця 2025 року.
Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі з Високою представницею ЄС із закордонних справ Каєю Каллас, інформує Цензор.НЕТ.
"Країни-члени ЄС вже дали обіцянки щодо двох третин із 2 млн артилерійських снарядів, і ми працюємо над тим, щоб "закрити" останню третину якнайшвидше. Дякую Каї за її важливу ініціативу", - сказав Сибіга.
Він також повідомив, що під час зустрічей обговорювалося питання початку переговорів про вступ України до ЄС. За його словами, нинішній період вимагає рішучих кроків - як у стримуванні російської агресії, так і в просуванні євроінтеграції.
