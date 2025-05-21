УКР
ЄС уже гарантував постачання двох третин з 2 млн снарядів для України, - Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга

Україна отримала підтвердження від європейських партнерів, що країни ЄС уже знайшли можливість постачання двох третин із 2 мільйонів артилерійських снарядів, які заплановано передати Україні до кінця 2025 року.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі з Високою представницею ЄС із закордонних справ Каєю Каллас, інформує Цензор.НЕТ.

"Країни-члени ЄС вже дали обіцянки щодо двох третин із 2 млн артилерійських снарядів, і ми працюємо над тим, щоб "закрити" останню третину якнайшвидше. Дякую Каї за її важливу ініціативу", - сказав Сибіга.

Він також повідомив, що під час зустрічей обговорювалося питання початку переговорів про вступ України до ЄС. За його словами, нинішній період вимагає рішучих кроків - як у стримуванні російської агресії, так і в просуванні євроінтеграції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС з 5 червня скасовує "торговельний безвіз" з Україною, - Туск

А що по поставкам з америки?Виділена ще Байденом до літа надійде і що далі?Агов?
21.05.2025 10:46 Відповісти
Ну вы же топили за рыжего пса, теперь от сша не будет новых поставок. Сасиба…
21.05.2025 10:50 Відповісти
Свинособака,йди до біса
21.05.2025 10:55 Відповісти
зелений жиробасе сибіга, а скільки гарантував постачань рідненький оборонпром?
21.05.2025 11:12 Відповісти
Сибіга, Сибіга...Снаряди снарядами, але ж і про стволи думати потрібно, вони ж на якусь кількість пострілів розраховани, щоб не було снаряди є, а стріляти нема з чого.
21.05.2025 11:53 Відповісти
Навіщо? У нас Зельониє мільярди вливають на снаряди. Навіть не дивлячись, що браковані, гроші продовжують на підприємства литись.
