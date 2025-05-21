РУС
ЕС уже гарантировал поставку двух третей из 2 млн снарядов для Украины, - Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига

Украина получила подтверждение от европейских партнеров, что страны ЕС уже нашли возможность поставки двух третей из 2 миллионов артиллерийских снарядов, которые запланировано передать Украине до конца 2025 года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига после встречи с Высокой представительницей ЕС по иностранным делам Каей Каллас, информирует Цензор.НЕТ.

"Страны-члены ЕС уже дали обещания относительно двух третей из 2 млн артиллерийских снарядов, и мы работаем над тем, чтобы "закрыть" последнюю треть как можно быстрее. Спасибо Каи за ее важную инициативу", - сказал Сибига.

Он также сообщил, что во время встреч обсуждался вопрос начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. По его словам, нынешний период требует решительных шагов - как в сдерживании российской агрессии, так и в продвижении евроинтеграции.

Также читайте: Партнерам известны "красные линии" Украины в переговорах, - Сибига

боеприпасы (2402) Евросоюз (17498) Сибига Андрей (615)
А що по поставкам з америки?Виділена ще Байденом до літа надійде і що далі?Агов?
21.05.2025 10:46 Ответить
Ну вы же топили за рыжего пса, теперь от сша не будет новых поставок. Сасиба…
21.05.2025 10:50 Ответить
Свинособака,йди до біса
21.05.2025 10:55 Ответить
зелений жиробасе сибіга, а скільки гарантував постачань рідненький оборонпром?
21.05.2025 11:12 Ответить
Сибіга, Сибіга...Снаряди снарядами, але ж і про стволи думати потрібно, вони ж на якусь кількість пострілів розраховани, щоб не було снаряди є, а стріляти нема з чого.
21.05.2025 11:53 Ответить
Навіщо? У нас Зельониє мільярди вливають на снаряди. Навіть не дивлячись, що браковані, гроші продовжують на підприємства литись.
