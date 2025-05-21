ЕС уже гарантировал поставку двух третей из 2 млн снарядов для Украины, - Сибига
Украина получила подтверждение от европейских партнеров, что страны ЕС уже нашли возможность поставки двух третей из 2 миллионов артиллерийских снарядов, которые запланировано передать Украине до конца 2025 года.
Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига после встречи с Высокой представительницей ЕС по иностранным делам Каей Каллас, информирует Цензор.НЕТ.
"Страны-члены ЕС уже дали обещания относительно двух третей из 2 млн артиллерийских снарядов, и мы работаем над тем, чтобы "закрыть" последнюю треть как можно быстрее. Спасибо Каи за ее важную инициативу", - сказал Сибига.
Он также сообщил, что во время встреч обсуждался вопрос начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. По его словам, нынешний период требует решительных шагов - как в сдерживании российской агрессии, так и в продвижении евроинтеграции.
