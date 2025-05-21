Працівники "Софії Київської" заявили про тиск з боку Мінкульту та звернулися до Зеленського

Працівники Національного заповідника "Софія Київська" звернулися до президента Володимира Зеленського із закликом забезпечити збереження пам'яток музейного комплексу.

Про це йдеться у відповідному зверненні, передає Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що колектив, в якому налічується понад 230 працівників, історики, архітектори, археологи, мистецтвознавці, інженери, економісти, зазнає значного тиску, зокрема й з боку Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

Із грудня 2024 року в комплексі тривають перевірки. Перша перевірка Держаудитслужбою не виявила порушень, згодом Мінкульт ініціював другу та третю перевірки. Під час останньої відсторонили від виконання обов'язків генерального директора Заповідника - Куковальську Нелю.

"Хочемо наголосити, що колектив Заповідника не проти перевірок будь-якого рівня і за будь-яким напрямом діяльності, більше того, вважаємо їх невід'ємною складовою будь-якої роботи, але практика роботи МКСК, починаючи з факту відсторонення Н.М. Куковальської від виконання обов'язків генерального директора під час перебування її на лікарняному, до перевірки комісій без надання висновків роботи попередньої комісії, дестабілізують злагоджену роботу колективу, відволікаючи увагу співробітників на надання різноманітних усних та письмових пояснень, довідок, копій документів тощо. Зауважимо, що тільки для чергової третьої перевірки на їх запит зроблено понад 3 тисячі сторінок ксерокопій матеріалів. Витрачені зусилля і робочий час працівників Заповідника могли б спрямовуватись на вирішення нагальних питань збереження нашої історико-архітектурної спадщини у цей важкий для всіх нас період війни", - зазначили там.

У зверненні зауважили, що Куковальська має багаторічний досвід успішного керівництва Національним заповідником "Софія Київська".

"Завдяки її зусиллям і компетенції, змінився усталений погляд суспільства на сам Заповідник, як на музей-сховище запилених артефактів. Сьогодні тисячолітня історія пам'яток наблизилась до сприйняття її сучасниками, пов'язавши минуле із сьогоденням, зробивши наші музеї відкритим, живим, гостинним простором, перетворюючи пасивного відвідувача на активного учасника процесу пізнання історії свого народу і власної ідентичності.

Тому звертаємось до Вас з проханням підтримати позицію колективу та продовжити контракт з Нелею Михайлівною Куковальською, як генеральним директором Національного заповідника "Софія Київська", що дасть нам змогу у цей важкий для нашої держави час зберегти колектив, його напрацювання та продовжити розвиток", - підсумували автори звернення.

