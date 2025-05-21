УКР
Зеленський провів розмову із Туском: обговорили кроки до миру та переговори щодо членства в ЄС

Зеленський провів розмову із Туском. Про що говорили

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єром Польщі Дональдом Туском.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Сторони обговорили президентські вибори, наступні кроки заради миру та відкриття кластерів у переговорах щодо членства України в ЄС.

Також читайте: ЄС з 5 червня скасовує "торговельний безвіз" з Україною, - Туск

"Важливо, щоб Польща й надалі залишалася надійним партнером і другом. Від нашої єдності, спільної позиції та скоординованих кроків справді залежить багато, передусім безпека.

Гідне вшанування історичної памʼяті є важливим питанням українсько-польських відносин, і ми з повагою разом над цим працюємо. Поінформував про розмову з Президентом Трампом та європейськими лідерами і розповів про підготовку наших наступних кроків. Тиск на Росію у відповідь на затягування війни має бути відчутним.

Також ми скоординували позиції щодо необхідності відкриття перших кластерів під час головування Польщі в ЄС. Україна зі свого боку зробила все, що потрібно, і заслуговує на це. Дякую, Дональде, за підтримку та готовність сприяти нашому євроінтеграційному шляху", - зазначив Зеленський.

Читайте: Польща не буде відправляти війська в Україну, - Туск

Зеленський Володимир (25267) Польща (8770) Туск Дональд (564)
