Зеленский провел беседу с Туском: обсудили шаги к миру и переговоры о членстве в ЕС

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Польши Дональдом Туском.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Стороны обсудили президентские выборы, следующие шаги ради мира и открытие кластеров в переговорах о членстве Украины в ЕС.

"Важно, чтобы Польша и в дальнейшем оставалась надежным партнером и другом. От нашего единства, общей позиции и скоординированных шагов действительно зависит многое, прежде всего безопасность.



Достойное чествование исторической памяти является важным вопросом украинско-польских отношений, и мы с уважением вместе над этим работаем. Проинформировал о разговоре с Президентом Трампом и европейскими лидерами и рассказал о подготовке наших следующих шагов. Давление на Россию в ответ на затягивание войны должно быть ощутимым.



Также мы скоординировали позиции о необходимости открытия первых кластеров во время председательства Польши в ЕС. Украина со своей стороны сделала все, что нужно, и заслуживает этого. Спасибо, Дональд, за поддержку и готовность способствовать нашему евроинтеграционному пути", - отметил Зеленский.

