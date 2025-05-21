РУС
Новости
Зеленский провел беседу с Туском: обсудили шаги к миру и переговоры о членстве в ЕС

Зеленский провел беседу с Туском. О чем говорили

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Польши Дональдом Туском.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Стороны обсудили президентские выборы, следующие шаги ради мира и открытие кластеров в переговорах о членстве Украины в ЕС.

Также читайте: ЕС с 5 июня отменяет "торговый безвиз" с Украиной, - Туск

"Важно, чтобы Польша и в дальнейшем оставалась надежным партнером и другом. От нашего единства, общей позиции и скоординированных шагов действительно зависит многое, прежде всего безопасность.

Достойное чествование исторической памяти является важным вопросом украинско-польских отношений, и мы с уважением вместе над этим работаем. Проинформировал о разговоре с Президентом Трампом и европейскими лидерами и рассказал о подготовке наших следующих шагов. Давление на Россию в ответ на затягивание войны должно быть ощутимым.

Также мы скоординировали позиции о необходимости открытия первых кластеров во время председательства Польши в ЕС. Украина со своей стороны сделала все, что нужно, и заслуживает этого. Спасибо, Дональд, за поддержку и готовность способствовать нашему евроинтеграционному пути", - отметил Зеленский.

Читайте: Польша не будет отправлять войска в Украину, - Туск

Зеленский Владимир (21727) Польша (8628) Туск Дональд (783)
показать весь комментарий
21.05.2025 13:01 Ответить
Хто з ним провів бесіду що красти не треба .
показать весь комментарий
21.05.2025 16:07 Ответить
Напевно Туск сказав що там членів мало,самі дупи та пе..ди,були б в них члени-діяли б по чоловічому
показать весь комментарий
21.05.2025 13:02 Ответить
Членство, вагінство... важливі державні справи
показать весь комментарий
21.05.2025 13:05 Ответить
Що там обговорювати!, переклади польською мовою, свій "план перемоги" і нехай виконують...
показать весь комментарий
21.05.2025 13:12 Ответить
 
 