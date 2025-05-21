Работники "Софии Киевской" заявили о давлении со стороны Минкульта и обратились к Зеленскому

Работники Национального заповедника "София Киевская" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с призывом обеспечить сохранность памятников музейного комплекса.

Об этом говорится в соответствующем обращении, передает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что коллектив, в котором насчитывается более 230 работников, историки, архитекторы, археологи, искусствоведы, инженеры, экономисты, испытывает значительное давление, в том числе и со стороны Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины.

С декабря 2024 года в комплексе продолжаются проверки. Первая проверка Госаудитслужбой не выявила нарушений, впоследствии Минкульт инициировал вторую и третью проверки. Во время последней отстранили от исполнения обязанностей генерального директора Заповедника - Куковальскую Нелю.

"Хотим подчеркнуть, что коллектив Заповедника не против проверок любого уровня и по любому направлению деятельности, более того, считаем их неотъемлемой составляющей любой работы, но практика работы МКСК, начиная с факта отстранения Н.М. Куковальской от исполнения обязанностей генерального директора во время пребывания ее на больничном, до проверки комиссий без предоставления выводов работы предыдущей комиссии, дестабилизируют слаженную работу коллектива, отвлекая внимание сотрудников на предоставление различных устных и письменных объяснений, справок и рекомендаций. Заметим, что только для очередной третьей проверки на их запрос сделано более 3 тысяч страниц ксерокопий материалов. Потраченные усилия и рабочее время работников Заповедника могли бы направляться на решение насущных вопросов сохранения нашего историко-архитектурного наследия в этот тяжелый для всех нас период войны", - отметили там.

В обращении отметили, что Куковальская имеет многолетний опыт успешного руководства Национальным заповедником "София Киевская".

"Благодаря ее усилиям и компетенции, изменился устоявшийся взгляд общества на сам Заповедник, как на музей-хранилище запыленных артефактов. Сегодня тысячелетняя история памятников приблизилась к восприятию ее современниками, связав прошлое с настоящим, сделав наши музеи открытым, живым, гостеприимным пространством, превращая пассивного посетителя в активного участника процесса познания истории своего народа и собственной идентичности.

Поэтому обращаемся к Вам с просьбой поддержать позицию коллектива и продлить контракт с Нелей Михайловной Куковальской, как генеральным директором Национального заповедника "София Киевская", что позволит нам в это трудное для нашего государства время сохранить коллектив, его наработки и продолжить развитие", - подытожили авторы обращения.

