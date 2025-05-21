РУС
Новости
Работники "Софии Киевской" заявили о давлении со стороны Минкульта и обратились к Зеленскому

В Софии Киевской обнародовали обращение к Зеленскому

Работники Национального заповедника "София Киевская" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с призывом обеспечить сохранность памятников музейного комплекса.

Об этом говорится в соответствующем обращении, передает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что коллектив, в котором насчитывается более 230 работников, историки, архитекторы, археологи, искусствоведы, инженеры, экономисты, испытывает значительное давление, в том числе и со стороны Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины.

С декабря 2024 года в комплексе продолжаются проверки. Первая проверка Госаудитслужбой не выявила нарушений, впоследствии Минкульт инициировал вторую и третью проверки. Во время последней отстранили от исполнения обязанностей генерального директора Заповедника - Куковальскую Нелю.

"Хотим подчеркнуть, что коллектив Заповедника не против проверок любого уровня и по любому направлению деятельности, более того, считаем их неотъемлемой составляющей любой работы, но практика работы МКСК, начиная с факта отстранения Н.М. Куковальской от исполнения обязанностей генерального директора во время пребывания ее на больничном, до проверки комиссий без предоставления выводов работы предыдущей комиссии, дестабилизируют слаженную работу коллектива, отвлекая внимание сотрудников на предоставление различных устных и письменных объяснений, справок и рекомендаций. Заметим, что только для очередной третьей проверки на их запрос сделано более 3 тысяч страниц ксерокопий материалов. Потраченные усилия и рабочее время работников Заповедника могли бы направляться на решение насущных вопросов сохранения нашего историко-архитектурного наследия в этот тяжелый для всех нас период войны", - отметили там.

В обращении отметили, что Куковальская имеет многолетний опыт успешного руководства Национальным заповедником "София Киевская".

"Благодаря ее усилиям и компетенции, изменился устоявшийся взгляд общества на сам Заповедник, как на музей-хранилище запыленных артефактов. Сегодня тысячелетняя история памятников приблизилась к восприятию ее современниками, связав прошлое с настоящим, сделав наши музеи открытым, живым, гостеприимным пространством, превращая пассивного посетителя в активного участника процесса познания истории своего народа и собственной идентичности.

Поэтому обращаемся к Вам с просьбой поддержать позицию коллектива и продлить контракт с Нелей Михайловной Куковальской, как генеральным директором Национального заповедника "София Киевская", что позволит нам в это трудное для нашего государства время сохранить коллектив, его наработки и продолжить развитие", - подытожили авторы обращения.

Зеленский Владимир (21727) Киев (26016) обращение (800) София Киевская (91)
Абсолютно неправильне рішення. Жалітися верхушці на виконувачів.
показать весь комментарий
21.05.2025 13:29 Ответить
На коліна ставати перед Зє-рьмаком не пробували, терпіли?
Спробуйте, зє-банашки.
показать весь комментарий
21.05.2025 13:34 Ответить
До Зеленського...🤦‍♂️
А в Мінкульт таких тридварасів хто попризначав?
Байден?
Попередники?
Стадо🐏🐑
показать весь комментарий
21.05.2025 14:00 Ответить
Соромлюсь запитати, мова йде про "заповідник" УПЦ МП?
показать весь комментарий
21.05.2025 14:19 Ответить
Ні. В Софії та Андріївській церкві правлять служби адепти ПЦУ. Робіть висновки кому це не подобається .
показать весь комментарий
21.05.2025 14:34 Ответить
якого беня адепт моспатріархії вигулькнув?
показать весь комментарий
21.05.2025 17:31 Ответить
В таких історіях справжньою причиною протистояння є зазвичай те, що люди сприймають свою роботу не як виконання певних завдань, а як "посади" в давньоруському значенні слова - місце "кормлєнія". Наразі працівникам Софії доводиться захищати свій "посад" від чиновників Мінкульту, які вважають музей своєю "зоною контролю".
показать весь комментарий
21.05.2025 14:50 Ответить
Та Софія мабуть медом намазана, що до неї всі лізутью
показать весь комментарий
21.05.2025 15:41 Ответить
 
 