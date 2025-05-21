Залучення Польщі, Франції, Німеччини, Англії, Італії та США є ключовим у процесі запровадження санкцій проти РФ, - Туск
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що залучення Польщі, Франції, Німеччини, Англії, Італії та США є ключовим у санкційному процесі проти Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Туск написав у соцмережі Х.
"Президент Зеленський поінформував мене в телефонній розмові про нещодавні переговори щодо припинення вогню та умови майбутнього миру, а також про роботу над новими санкціями проти Росії. Залучення Польщі, Франції, Німеччини, Англії, Італії та США є ключовим у цьому процесі", - написав Туск.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ярослав Кийко
показати весь коментар21.05.2025 14:24 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Алекс Скела
показати весь коментар21.05.2025 14:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Наталия Гончар
показати весь коментар21.05.2025 14:33 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Kravchenko Igor
показати весь коментар21.05.2025 14:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Languescere
показати весь коментар21.05.2025 17:33 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль