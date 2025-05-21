Залучення Польщі, Франції, Німеччини, Англії, Італії та США є ключовим у процесі запровадження санкцій проти РФ, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що залучення Польщі, Франції, Німеччини, Англії, Італії та США є ключовим у санкційному процесі проти Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Туск написав у соцмережі Х.

"Президент Зеленський поінформував мене в телефонній розмові про нещодавні переговори щодо припинення вогню та умови майбутнього миру, а також про роботу над новими санкціями проти Росії. Залучення Польщі, Франції, Німеччини, Англії, Італії та США є ключовим у цьому процесі", - написав Туск.

