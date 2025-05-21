Привлечение Польши, Франции, Германии, Англии, Италии и США является ключевым в процессе введения санкций против РФ, - Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что привлечение Польши, Франции, Германии, Англии, Италии и США является ключевым в санкционном процессе против России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Туск написал в соцсети Х.
"Президент Зеленский проинформировал меня в телефонном разговоре о недавних переговорах о прекращении огня и условиях будущего мира, а также о работе над новыми санкциями против России. Привлечение Польши, Франции, Германии, Англии, Италии и США является ключевым в этом процессе", - написал Туск.
