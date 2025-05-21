РУС
Привлечение Польши, Франции, Германии, Англии, Италии и США является ключевым в процессе введения санкций против РФ, - Туск

Туск о санкциях против РФ

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что привлечение Польши, Франции, Германии, Англии, Италии и США является ключевым в санкционном процессе против России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Туск написал в соцсети Х.

"Президент Зеленский проинформировал меня в телефонном разговоре о недавних переговорах о прекращении огня и условиях будущего мира, а также о работе над новыми санкциями против России. Привлечение Польши, Франции, Германии, Англии, Италии и США является ключевым в этом процессе", - написал Туск.

Также читайте: ЕС начинает подготовку 18-го пакета санкций против России, - глава МИД Литвы Будрис

россия (96970) санкции (11777) Туск Дональд (783)
Так то воно так, але щось керманич США зовсім з глузду з'їхав.
21.05.2025 14:24 Ответить
21.05.2025 14:25 Ответить
У маганрциста новоє ісПУтаниє- заветує чи ні закон, якщо політики в Конгресі-Сенаті приймуть закон про санкції?
21.05.2025 14:33 Ответить
Європка без США може тільки потужно обісратися ?
21.05.2025 14:51 Ответить
Интересно какие санкции со стороны Польши могу напугать рашку?
21.05.2025 17:33 Ответить
 
 