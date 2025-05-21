Усі 45 категорій Реєстру збитків планують відкрити до кінця року, - Шмигаль

Нині триває робота над тим, щоб до кінця 2025 року відкрити всі 45 категорій Реєстру збитків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів.

"Україна вдячна партнерам, які допомагають фінансувати невійськові видатки й таким чином підтримують нашу внутрішню стійкість та міцність тилу для боротьби з агресором. Одночасно ми наполягаємо на тому, щоб Росія заплатила за всі свої злочини. Не лише шляхом особистої відповідальності злочинців, але й грошима", - зазначив прем'єр.

Він нагадав, шо до Міжнародного реєстру збитків, завданих російською агресією, вже надійшло понад 27,5 тис. заяв від громадян України. Наразі є можливість подавати такі заяви за десятьма категоріями збитків. Зокрема за пошкодження чи знищення нерухомості, за тілесні ушкодження, смерть рідних та близьких, катування, позбавлення свободи.

"Працюємо над тим, щоб до кінця року були відкриті всі 45 категорій Реєстру збитків", - додав Шмигаль.

