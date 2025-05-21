Вся американська допомога Україні буде проаналізована, - Рубіо

США проведуть аналіз всієї наданої Україні допомоги.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Очевидно, що вся наша допомога буде проаналізована. У нас є генеральні інспектори, у нас є спеціальний генеральний інспектор з цього питання, який розглядатиме всі ці витрати, і якщо ми коли-небудь виявимо незаконне привласнення або маніпуляції, то ми обов'язково цим займемося", - заявив він.

Держсекретар США зазначив, що головною метою залишається припинення бойових дій.

"Ми надали Україні надзвичайну допомогу, але ця війна тепер має закінчитися. Немає військового вирішення цієї війни. Вона закінчується лише переговорним врегулюванням, і чим швидше вона закінчиться, тим менше людей загине, тим менше грошей буде витрачено і тим менше буде руйнувань. І це головний пріоритет президента – покласти край війні раз і назавжди", - наголосив Рубіо.

