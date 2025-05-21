УКР
Новини допомога Україні від США
7 474 39

Вся американська допомога Україні буде проаналізована, - Рубіо

Рубіо

США проведуть аналіз всієї наданої Україні допомоги.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Очевидно, що вся наша допомога буде проаналізована. У нас є генеральні інспектори, у нас є спеціальний генеральний інспектор з цього питання, який розглядатиме всі ці витрати, і якщо ми коли-небудь виявимо незаконне привласнення або маніпуляції, то ми обов'язково цим займемося", - заявив він.

Держсекретар США зазначив, що головною метою залишається припинення бойових дій.

"Ми надали Україні надзвичайну допомогу, але ця війна тепер має закінчитися. Немає військового вирішення цієї війни. Вона закінчується лише переговорним врегулюванням, і чим швидше вона закінчиться, тим менше людей загине, тим менше грошей буде витрачено і тим менше буде руйнувань. І це головний пріоритет президента – покласти край війні раз і назавжди", - наголосив Рубіо.

Автор: 

США (24136) Рубіо Марко (282)
Топ коментарі
+25
Господа американцы,Вы облпажались,как всегда.Дальше мы без вас,потому что с такими друзьями и врагов не надо.Ви виявілися слабкими і підступними.
показати весь коментар
21.05.2025 20:58 Відповісти
+21
Это ****** какой-то, это что, угроза? Бред.
Вы же уже там инспектировали что-то с полгода назад... Я в диком охренении...
показати весь коментар
21.05.2025 20:52 Відповісти
+15
Якщо ніц не розумієшся в якийсь справі, терміново починай аналізувати)
показати весь коментар
21.05.2025 20:52 Відповісти
"краснов" отримав нові вказівки від пуйла. Просто пан Рубіо оголошує їх.
показати весь коментар
22.05.2025 09:13 Відповісти
Не нужно отождествлять всю Америку с одной рыжей персоной, даже если эта персона пока при власти. В конце концов, Британию перед Второй Мировой представлян "голубь мира" Чемберлен, но и ему перед уходом таки пришлось объявить о вступлении страны в войну. Очень не хотелось бы, чтобы прозрение к Рыжему пришло лишь с началом большой войны - большой по меркам Рыжего, потому что эту войну он считает мелким дорожно-транспортным происшествием.
показати весь коментар
21.05.2025 21:55 Відповісти
Прозрєніє "краснова" керується хотєлками пуйла. Чи досі ше не зрозуміло?
показати весь коментар
22.05.2025 09:18 Відповісти
У минулу свою каденцію він, хоч і називав ****? мало не другом, але справи говорили інше - Запуск Північного потоку було заблоковано, та 200 вагнерінців у Сирії відправились до Кобзона.
показати весь коментар
22.05.2025 12:21 Відповісти
Це ви до чого мені зара розповідаєте новітню історію? Я слідкую регулярно за новинами у світі. Факти свідчать про те, що трампон зливає пуйлові секретну державну інформацію десь з 2016-го року. Зараз він використовує свою високу посаду головним чином для власного збагачення. А в цілому його зовнішня політика прямо протилежна тій, котру вели його попередники та котру очікували європейські партнери. А чому він став на сторону відвертого диктатора та терориста-вбивці, на котрого МКС видав ордер на арешт, ви, здається, краще за усіх знаєте.
показати весь коментар
22.05.2025 15:56 Відповісти
Згадую "новітню історію" саме тому, що хочу зрозуміти, що з ним з цей час сталось.
показати весь коментар
22.05.2025 21:23 Відповісти
Тобто,пропущена через анал
показати весь коментар
21.05.2025 20:59 Відповісти
Мочу своего ідіота-боса аналізуй, Маленький марко !

Американська допомога була надана народом США та Президентом Байденом

ви - пігмеї проти них !
а в Києві має бути вулиця Президента Байдена ще за життя Діда, храни його Господь за доброту до України!

.
показати весь коментар
21.05.2025 21:02 Відповісти
а від вулиці Байдена має йти

Тупік трампа

.
показати весь коментар
21.05.2025 21:04 Відповісти
може тупік зеленського?
показати весь коментар
22.05.2025 04:33 Відповісти
Виглядає як неприкрита погроза Україні.
Це заява для Зе і його 5-6 менеджерів?
показати весь коментар
21.05.2025 21:03 Відповісти
в сраку ЗЄ !
виглядає як

1. небажання надати нову допомогу
2. срубіть заднім числом бабло за надану допомогу

але "дєнєх нєт!"
може бутси з українських солдат стягувати будете, курви магівські ?

.
показати весь коментар
21.05.2025 21:09 Відповісти
Яке припинення бойових дій, ******? Ми захищаемо батькiвщину, *****! 🤣
показати весь коментар
21.05.2025 21:03 Відповісти
Впевнений, ще кілька місяців, і трамп викине цього кондома так само, як і волтца...

Ще будуть часи, коли трампи, рубіо, віткофи і інша п*здота для американців - буде тим самим, що янукович і партія регіонів для українців...Рано чи пізно.
показати весь коментар
21.05.2025 21:04 Відповісти
Нам би дожити б до цього.
показати весь коментар
22.05.2025 01:03 Відповісти
А якже інвестиції в копалини?((********* і здулися(
показати весь коментар
21.05.2025 21:04 Відповісти
копалини нескоро, а реднекам треба показати як Вєлікій трамп рубить бабло в палаючій Україні
показати весь коментар
21.05.2025 21:11 Відповісти
Трамп - *****!
показати весь коментар
21.05.2025 21:05 Відповісти
Військового рішення нема бо ви його не шукали , у вас думки тільки про те як домовитись з агрессорами і вбивцями ...
показати весь коментар
21.05.2025 21:06 Відповісти
Поставлять допомогу на паузу
показати весь коментар
21.05.2025 21:08 Відповісти
Так сьогодні ж рудий чорт сказав шо він умиває руки з переговорного процесу.
показати весь коментар
21.05.2025 21:10 Відповісти
Рубіо, як і Трамп, зламався!
Несіть наступного!
показати весь коментар
21.05.2025 21:10 Відповісти
Маленький марко - слухняна лялька трампа
показати весь коментар
21.05.2025 21:13 Відповісти
где то в бункере плешивый дед )(уйло поднимает бокал за вашу трусость и политическую импотенцию
показати весь коментар
21.05.2025 21:13 Відповісти
гаранты херовы....один напал, другому похер...
показати весь коментар
21.05.2025 21:22 Відповісти
"Піндоси, сер..."
показати весь коментар
21.05.2025 21:25 Відповісти
А що там з потужною угодою про копалини? Чи не пора перетворити на копалини зелену скотину і його зеленомордий скотний двір?
показати весь коментар
21.05.2025 21:30 Відповісти
впевнений, що всім вчинкам і висловам Трампа і Ко є визначення у книгах з психіатрії
показати весь коментар
21.05.2025 21:53 Відповісти
Фицо равно Рубио. Членососы.
показати весь коментар
21.05.2025 22:06 Відповісти
Головне не поспішати. Роки 4 вистачить?
показати весь коментар
21.05.2025 22:06 Відповісти
весь світ знає, як РЕСПУБЛІКАНЦІ БІЛЬШ ЯК НА ПІВ-РОКУ БЛОКУВАЛИ ДОПОМОГУ УКРАЇНІ.І ЦЕ ВОНИ РОБИЛИ НА ВИМОГУ КУЙЛА, КОТРИЙ МАБУТЬ ТАКИ ДОБРЕ ПРОПЛАТИВ ЦЮ ВИМОГУ "ТРАМБОНУ"
показати весь коментар
21.05.2025 22:21 Відповісти
Що, угода про корисні копалини не окупає надану допомогу? Яку ще угоду запропонують, щоб Україна розрахувалась за "допомогу" Америки? Що ще будуть вимагати? По нирці від кожного українця?
показати весь коментар
21.05.2025 22:24 Відповісти
А про що воно пробзділо??? До чого тут перевірка??? Вже перевіряли, суки та дайте вже зброю, закидайте Україну зброєю, це все що від вас треба, до речі цей довбойоб трамп так і казав!!!
показати весь коментар
21.05.2025 23:35 Відповісти
Маленький кубинець надуває щоки, відать, ніхто не оцінив красоту гри Рижого прохіндєя. Просто там кишені, повні брехні. Як говорив А.Райкін - колєса вислани, Сідоров в отпуске.
показати весь коментар
21.05.2025 23:53 Відповісти
Ти діда свого проаналізуй у дурці! 🤨
показати весь коментар
22.05.2025 02:34 Відповісти
 
 