Вся американская помощь Украине будет проанализирована, - Рубио
США проведут анализ всей предоставленной Украине помощи.
Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Очевидно, что вся наша помощь будет проанализирована. У нас есть генеральные инспекторы, у нас есть специальный генеральный инспектор по этому вопросу, который будет рассматривать все эти расходы, и если мы когда-нибудь обнаружим незаконное присвоение или манипуляции, то мы обязательно этим займемся", - заявил он.
Госсекретарь США отметил, что главной целью остается прекращение боевых действий.
"Мы оказали Украине чрезвычайную помощь, но эта война теперь должна закончиться. Нет военного решения этой войны. Она заканчивается только переговорным урегулированием, и чем быстрее она закончится, тем меньше людей погибнет, тем меньше денег будет потрачено и тем меньше будет разрушений. И это главный приоритет президента - положить конец войне раз и навсегда", - подчеркнул Рубио.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вы же уже там инспектировали что-то с полгода назад... Я в диком охренении...
Американська допомога була надана народом США та Президентом Байденом
ви - пігмеї проти них !
а в Києві має бути вулиця Президента Байдена ще за життя Діда, храни його Господь за доброту до України!
.
Тупік трампа
.
Це заява для Зе і його 5-6 менеджерів?
виглядає як
1. небажання надати нову допомогу
2. срубіть заднім числом бабло за надану допомогу
але "дєнєх нєт!"
може бутси з українських солдат стягувати будете, курви магівські ?
.
Ще будуть часи, коли трампи, рубіо, віткофи і інша п*здота для американців - буде тим самим, що янукович і партія регіонів для українців...Рано чи пізно.
Несіть наступного!