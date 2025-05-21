РУС
Новости помощь Украине от США
7 474 39

Вся американская помощь Украине будет проанализирована, - Рубио

Рубіо

США проведут анализ всей предоставленной Украине помощи.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Очевидно, что вся наша помощь будет проанализирована. У нас есть генеральные инспекторы, у нас есть специальный генеральный инспектор по этому вопросу, который будет рассматривать все эти расходы, и если мы когда-нибудь обнаружим незаконное присвоение или манипуляции, то мы обязательно этим займемся", - заявил он.

Госсекретарь США отметил, что главной целью остается прекращение боевых действий.

"Мы оказали Украине чрезвычайную помощь, но эта война теперь должна закончиться. Нет военного решения этой войны. Она заканчивается только переговорным урегулированием, и чем быстрее она закончится, тем меньше людей погибнет, тем меньше денег будет потрачено и тем меньше будет разрушений. И это главный приоритет президента - положить конец войне раз и навсегда", - подчеркнул Рубио.

Автор: 

США (27780) Рубио Марко (277)
Топ комментарии
+25
Господа американцы,Вы облпажались,как всегда.Дальше мы без вас,потому что с такими друзьями и врагов не надо.Ви виявілися слабкими і підступними.
показать весь комментарий
21.05.2025 20:58 Ответить
+21
Это ****** какой-то, это что, угроза? Бред.
Вы же уже там инспектировали что-то с полгода назад... Я в диком охренении...
показать весь комментарий
21.05.2025 20:52 Ответить
+15
Якщо ніц не розумієшся в якийсь справі, терміново починай аналізувати)
показать весь комментарий
21.05.2025 20:52 Ответить
Якщо ніц не розумієшся в якийсь справі, терміново починай аналізувати)
показать весь комментарий
21.05.2025 20:52 Ответить
Это ****** какой-то, это что, угроза? Бред.
Вы же уже там инспектировали что-то с полгода назад... Я в диком охренении...
показать весь комментарий
21.05.2025 20:52 Ответить
"краснов" отримав нові вказівки від пуйла. Просто пан Рубіо оголошує їх.
показать весь комментарий
22.05.2025 09:13 Ответить
Господа американцы,Вы облпажались,как всегда.Дальше мы без вас,потому что с такими друзьями и врагов не надо.Ви виявілися слабкими і підступними.
показать весь комментарий
21.05.2025 20:58 Ответить
Не нужно отождествлять всю Америку с одной рыжей персоной, даже если эта персона пока при власти. В конце концов, Британию перед Второй Мировой представлян "голубь мира" Чемберлен, но и ему перед уходом таки пришлось объявить о вступлении страны в войну. Очень не хотелось бы, чтобы прозрение к Рыжему пришло лишь с началом большой войны - большой по меркам Рыжего, потому что эту войну он считает мелким дорожно-транспортным происшествием.
показать весь комментарий
21.05.2025 21:55 Ответить
Прозрєніє "краснова" керується хотєлками пуйла. Чи досі ше не зрозуміло?
показать весь комментарий
22.05.2025 09:18 Ответить
У минулу свою каденцію він, хоч і називав ****? мало не другом, але справи говорили інше - Запуск Північного потоку було заблоковано, та 200 вагнерінців у Сирії відправились до Кобзона.
показать весь комментарий
22.05.2025 12:21 Ответить
Це ви до чого мені зара розповідаєте новітню історію? Я слідкую регулярно за новинами у світі. Факти свідчать про те, що трампон зливає пуйлові секретну державну інформацію десь з 2016-го року. Зараз він використовує свою високу посаду головним чином для власного збагачення. А в цілому його зовнішня політика прямо протилежна тій, котру вели його попередники та котру очікували європейські партнери. А чому він став на сторону відвертого диктатора та терориста-вбивці, на котрого МКС видав ордер на арешт, ви, здається, краще за усіх знаєте.
показать весь комментарий
22.05.2025 15:56 Ответить
Згадую "новітню історію" саме тому, що хочу зрозуміти, що з ним з цей час сталось.
показать весь комментарий
22.05.2025 21:23 Ответить
Тобто,пропущена через анал
показать весь комментарий
21.05.2025 20:59 Ответить
Мочу своего ідіота-боса аналізуй, Маленький марко !

Американська допомога була надана народом США та Президентом Байденом

ви - пігмеї проти них !
а в Києві має бути вулиця Президента Байдена ще за життя Діда, храни його Господь за доброту до України!

.
показать весь комментарий
21.05.2025 21:02 Ответить
а від вулиці Байдена має йти

Тупік трампа

.
показать весь комментарий
21.05.2025 21:04 Ответить
може тупік зеленського?
показать весь комментарий
22.05.2025 04:33 Ответить
Виглядає як неприкрита погроза Україні.
Це заява для Зе і його 5-6 менеджерів?
показать весь комментарий
21.05.2025 21:03 Ответить
в сраку ЗЄ !
виглядає як

1. небажання надати нову допомогу
2. срубіть заднім числом бабло за надану допомогу

але "дєнєх нєт!"
може бутси з українських солдат стягувати будете, курви магівські ?

.
показать весь комментарий
21.05.2025 21:09 Ответить
Яке припинення бойових дій, ******? Ми захищаемо батькiвщину, *****! 🤣
показать весь комментарий
21.05.2025 21:03 Ответить
Впевнений, ще кілька місяців, і трамп викине цього кондома так само, як і волтца...

Ще будуть часи, коли трампи, рубіо, віткофи і інша п*здота для американців - буде тим самим, що янукович і партія регіонів для українців...Рано чи пізно.
показать весь комментарий
21.05.2025 21:04 Ответить
Нам би дожити б до цього.
показать весь комментарий
22.05.2025 01:03 Ответить
А якже інвестиції в копалини?((********* і здулися(
показать весь комментарий
21.05.2025 21:04 Ответить
копалини нескоро, а реднекам треба показати як Вєлікій трамп рубить бабло в палаючій Україні
показать весь комментарий
21.05.2025 21:11 Ответить
Трамп - *****!
показать весь комментарий
21.05.2025 21:05 Ответить
Військового рішення нема бо ви його не шукали , у вас думки тільки про те як домовитись з агрессорами і вбивцями ...
показать весь комментарий
21.05.2025 21:06 Ответить
Поставлять допомогу на паузу
показать весь комментарий
21.05.2025 21:08 Ответить
Так сьогодні ж рудий чорт сказав шо він умиває руки з переговорного процесу.
показать весь комментарий
21.05.2025 21:10 Ответить
Рубіо, як і Трамп, зламався!
Несіть наступного!
показать весь комментарий
21.05.2025 21:10 Ответить
Маленький марко - слухняна лялька трампа
показать весь комментарий
21.05.2025 21:13 Ответить
где то в бункере плешивый дед )(уйло поднимает бокал за вашу трусость и политическую импотенцию
показать весь комментарий
21.05.2025 21:13 Ответить
гаранты херовы....один напал, другому похер...
показать весь комментарий
21.05.2025 21:22 Ответить
"Піндоси, сер..."
показать весь комментарий
21.05.2025 21:25 Ответить
А що там з потужною угодою про копалини? Чи не пора перетворити на копалини зелену скотину і його зеленомордий скотний двір?
показать весь комментарий
21.05.2025 21:30 Ответить
впевнений, що всім вчинкам і висловам Трампа і Ко є визначення у книгах з психіатрії
показать весь комментарий
21.05.2025 21:53 Ответить
Фицо равно Рубио. Членососы.
показать весь комментарий
21.05.2025 22:06 Ответить
Головне не поспішати. Роки 4 вистачить?
показать весь комментарий
21.05.2025 22:06 Ответить
весь світ знає, як РЕСПУБЛІКАНЦІ БІЛЬШ ЯК НА ПІВ-РОКУ БЛОКУВАЛИ ДОПОМОГУ УКРАЇНІ.І ЦЕ ВОНИ РОБИЛИ НА ВИМОГУ КУЙЛА, КОТРИЙ МАБУТЬ ТАКИ ДОБРЕ ПРОПЛАТИВ ЦЮ ВИМОГУ "ТРАМБОНУ"
показать весь комментарий
21.05.2025 22:21 Ответить
Що, угода про корисні копалини не окупає надану допомогу? Яку ще угоду запропонують, щоб Україна розрахувалась за "допомогу" Америки? Що ще будуть вимагати? По нирці від кожного українця?
показать весь комментарий
21.05.2025 22:24 Ответить
А про що воно пробзділо??? До чого тут перевірка??? Вже перевіряли, суки та дайте вже зброю, закидайте Україну зброєю, це все що від вас треба, до речі цей довбойоб трамп так і казав!!!
показать весь комментарий
21.05.2025 23:35 Ответить
Маленький кубинець надуває щоки, відать, ніхто не оцінив красоту гри Рижого прохіндєя. Просто там кишені, повні брехні. Як говорив А.Райкін - колєса вислани, Сідоров в отпуске.
показать весь комментарий
21.05.2025 23:53 Ответить
Ти діда свого проаналізуй у дурці! 🤨
показать весь комментарий
22.05.2025 02:34 Ответить
 
 