Новини Удари РФ по Херсону
РФ вдарила з артилерії по Херсону. Загинула жінка

РФ вдарила по Херсону 22 травня 2025 року. Загинула жінка

Вранці російські війська вдарили з артилерії по Херсону.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Через ворожий удар поранення, несумісні з життям, дістала 85-річна жінка", - зазначив він.

Читайте: Війська РФ атакували два дитсадки у Дніпровському районі Херсона. ФОТОрепортаж

обстріл (30503) Херсон (3574) Херсонська область (6135) Херсонський район (542)
Хто вони, організми -пофігісти які своїм голосуванням на виборах привели до влади в Україні клоунів українофобів, ФСБшну агентуру, сепаратистів, кримінальні структури і корупціонерів. А після нападу московських банд андрофагів в запісяних кальсонах потікали за кордон?... "Це нащадки виповзнів із каторжного ГУЛАГу і колгоспного рабства. Нащадки "строітелей светлого будущего во всем мире". Мутанти і дегенерати, яких потрібно вимести запісяними ганчірками в рідні палестіни, копати окопи і на передовій лінії оборони зустрічати московські банди людоїдів." - Євангеліє від Українців-. (Г.К.)
показати весь коментар
22.05.2025 09:41 Відповісти
 
 