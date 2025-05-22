РФ вдарила з артилерії по Херсону. Загинула жінка
Вранці російські війська вдарили з артилерії по Херсону.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"Через ворожий удар поранення, несумісні з життям, дістала 85-річна жінка", - зазначив він.
