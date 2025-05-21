Війська РФ атакували два дитсадки у Дніпровському районі Херсона. ФОТОрепортаж
У Херсоні російські війська обстріляли два заклади дошкільної освіти у Дніпровському районі.
Про це повідомила Херсонська міська рада у телеграмі,інформує Цензор.НЕТ.
За даними міської ради, один із дитячих садків постраждав унаслідок нічної атаки ворожого безпілотника - там пошкоджено дах і вікна. Інший заклад зазнав руйнувань під час денного артобстрілу: вибуховою хвилею пошкоджено вікна, двері, цоколь та територіальну доріжку.
Інформації про постраждалих наразі не надходило.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Володимир Омельянов
показати весь коментар21.05.2025 17:40 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Jolli Rabbit
показати весь коментар21.05.2025 18:11 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль