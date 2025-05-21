Війська РФ атакували два дитсадки у Дніпровському районі Херсона. ФОТОрепортаж

У Херсоні російські війська обстріляли два заклади дошкільної освіти у Дніпровському районі.

Про це повідомила Херсонська міська рада у телеграмі,інформує Цензор.НЕТ.

За даними міської ради, один із дитячих садків постраждав унаслідок нічної атаки ворожого безпілотника - там пошкоджено дах і вікна. Інший заклад зазнав руйнувань під час денного артобстрілу: вибуховою хвилею пошкоджено вікна, двері, цоколь та територіальну доріжку.

Інформації про постраждалих наразі не надходило.









