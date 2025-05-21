УКР
Війська РФ атакували два дитсадки у Дніпровському районі Херсона. ФОТОрепортаж

У Херсоні російські війська обстріляли два заклади дошкільної освіти у Дніпровському районі.

Про це повідомила Херсонська міська рада у телеграмі,інформує Цензор.НЕТ.

За даними міської ради, один із дитячих садків постраждав унаслідок нічної атаки ворожого безпілотника - там пошкоджено дах і вікна. Інший заклад зазнав руйнувань під час денного артобстрілу: вибуховою хвилею пошкоджено вікна, двері, цоколь та територіальну доріжку.

Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Росія атакувала два дитсадки у Херсоні
Ось це стратегічні обєкти , що за народ? це злочина здичавіла орда ,а хтось про якісь переговори з варварами хоче щось домовлятись, цю погань треба тільки знищувати.
21.05.2025 17:40 Відповісти
Нацисти россії завжди любили вбивати дітей.
21.05.2025 18:11 Відповісти
 
 