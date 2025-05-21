Войска РФ атаковали два детских сада в Днепровском районе Херсона. ФОТОрепортаж

В Херсоне российские войска обстреляли два учреждения дошкольного образования в Днепровском районе.

Об этом сообщил Херсонский городской совет в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

По данным городского совета, один из детских садов пострадал в результате ночной атаки вражеского беспилотника - там повреждена крыша и окна. Другое заведение подверглось разрушениям во время дневного артобстрела: взрывной волной повреждены окна, двери, цоколь и территориальная дорожка.

Информации о пострадавших пока не поступало.









