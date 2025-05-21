РУС
Войска РФ атаковали два детских сада в Днепровском районе Херсона. ФОТОрепортаж

В Херсоне российские войска обстреляли два учреждения дошкольного образования в Днепровском районе.

Об этом сообщил Херсонский городской совет в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

По данным городского совета, один из детских садов пострадал в результате ночной атаки вражеского беспилотника - там повреждена крыша и окна. Другое заведение подверглось разрушениям во время дневного артобстрела: взрывной волной повреждены окна, двери, цоколь и территориальная дорожка.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Россия атаковала два детских сада в Херсоне

детсад (430) обстрел (29164) Херсон (3029) Херсонская область (5137) Херсонский район (526)
Ось це стратегічні обєкти , що за народ? це злочина здичавіла орда ,а хтось про якісь переговори з варварами хоче щось домовлятись, цю погань треба тільки знищувати.
21.05.2025 17:40 Ответить
Нацисти россії завжди любили вбивати дітей.
21.05.2025 18:11 Ответить
 
 