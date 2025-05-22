РФ нанесла артиллерийский удар по Херсону. Погибла женщина
Утром российские войска ударили из артиллерии по Херсону.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за вражеского удара ранения, несовместимые с жизнью, получила 85-летняя женщина", - отметил он.
