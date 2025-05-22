РУС
Новости
РФ нанесла артиллерийский удар по Херсону. Погибла женщина

РФ нанесла удар по Херсону 22 мая 2025 года. Погибла женщина

Утром российские войска ударили из артиллерии по Херсону.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за вражеского удара ранения, несовместимые с жизнью, получила 85-летняя женщина", - отметил он.

Читайте: Войска РФ атаковали два детсада в Днепровском районе Херсона. ФОТОрепортаж

обстрел (29176) Херсон (3029) Херсонская область (5137) Херсонский район (533)
Хто вони, організми -пофігісти які своїм голосуванням на виборах привели до влади в Україні клоунів українофобів, ФСБшну агентуру, сепаратистів, кримінальні структури і корупціонерів. А після нападу московських банд андрофагів в запісяних кальсонах потікали за кордон?... "Це нащадки виповзнів із каторжного ГУЛАГу і колгоспного рабства. Нащадки "строітелей светлого будущего во всем мире". Мутанти і дегенерати, яких потрібно вимести запісяними ганчірками в рідні палестіни, копати окопи і на передовій лінії оборони зустрічати московські банди людоїдів." - Євангеліє від Українців-. (Г.К.)
22.05.2025 09:41 Ответить
 
 