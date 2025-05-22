Ворог не припиняє диверсійну роботу на Сумщині, фіксується найбільша кількість заходів ДРГ, - Держприкордонслужба

Диверсійно-розвідувальні групи ворога найчастіше фіксуються у Сумській області. Кілька днів тому була викрита чергова спроба заходу на територію України ДРГ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Він зазначив, що активність ДРГ здебільшого фіксується на півночі Сумщини, ближче до Чернігівської області, або ж в південніше - ближче до Харківської. В центральній частині області ворог застосовує тактику заходу малих штурмових груп.

"Задача у диверсантів, що підтверджує випадок останнього викриття спроби заходу ДРГ - мінування місцевості з надією, що на цих засобах підірвуться українські воїни, а також розвідати позиції, де знаходяться і як побудована лінія оборони нашого війська для того, щоб туди прицільно бити за допомогою вже більш потужного озброєння, або в тому числі дронів", - додав Демченко.

Та уточнив, крім цього ДРГ власними силами атакують позиції українських воїнів, в тому числі для того, щоб захопити наших захисників у полон. Проте Демченко зауважив, що диверсанти проявляють свою активність не щодня: може бути кілька груп протягом тижня викрито, може бути викрито одну групу протягом двох тижнів.

"Але відстежити і сказати, де вони точно будуть застосовані, на якому відтинку, в тому числі в межах Сумської області, вкрай складно, бо межі з Сумщини по кордону з Росією - це близько 550 км", - зауважив речник.

Попри все, Демченко наголосив, що загроза від ДРГ не зникла для Чернігівщини чи Харківщини.

Нагадаємо, напередодні у ДПСУ повідомили, що росіяни штурмують кордон на Сумщині на квадроциклах. Намагаються на швидкості максимально глибоко заїхати на територію України, аби закріпитися, дочекатися підкріплення і вже більшими силами атакувати позиції українських захисників.