Новини Атаки ДРГ на прикордоння Сумщини
Ворог не припиняє диверсійну роботу на Сумщині, фіксується найбільша кількість заходів ДРГ, - Держприкордонслужба

Російські ДРГ активізувались на Сумщині

Диверсійно-розвідувальні групи ворога найчастіше фіксуються у Сумській області. Кілька днів тому була викрита чергова спроба заходу на територію України ДРГ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Він зазначив, що активність ДРГ здебільшого фіксується на півночі Сумщини, ближче до Чернігівської області, або ж в південніше - ближче до Харківської.  В центральній частині  області ворог застосовує тактику заходу малих штурмових груп.

"Задача у диверсантів, що підтверджує випадок останнього викриття спроби заходу ДРГ - мінування місцевості з надією, що на цих засобах підірвуться українські воїни, а також розвідати позиції, де знаходяться і як побудована лінія оборони нашого війська для того, щоб туди прицільно бити за допомогою вже більш потужного озброєння, або в тому числі дронів", - додав Демченко.

Та уточнив, крім цього ДРГ власними силами атакують позиції українських воїнів, в тому числі для того, щоб захопити наших захисників у полон. Проте Демченко зауважив, що диверсанти проявляють свою активність не щодня: може бути кілька груп протягом тижня викрито, може бути викрито одну групу протягом двох тижнів.

"Але відстежити і сказати, де вони точно будуть застосовані, на якому відтинку, в тому числі в межах Сумської області, вкрай складно, бо межі з Сумщини по кордону з Росією - це близько 550 км", - зауважив речник.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Донецькому напрямку ворог почав застосовувати водолазів для проникнення ДРГ: їх було ліквідовано. ВIДЕО

Попри все, Демченко наголосив, що загроза від ДРГ  не зникла для Чернігівщини чи Харківщини.

Нагадаємо, напередодні у ДПСУ повідомили, що росіяни штурмують кордон на Сумщині на квадроциклах. Намагаються на швидкості максимально глибоко заїхати на територію України, аби закріпитися, дочекатися підкріплення і вже більшими силами атакувати позиції українських захисників.

Держприкордонслужба ДПСУ (6355) Сумська область (4173) ДРГ (126)
Топ коментарі
+1
Кацапня скоро масово полізе на Сумщині? Знову буде таке саме як рік тому з Вовчанськом?
показати весь коментар
22.05.2025 12:31 Відповісти
+1
Надіюся Кірюша Тимошенко гроші на оборонні споруди освоїв.
показати весь коментар
22.05.2025 12:40 Відповісти
+1
А для цього і створювалась 117 бригада ТРО , питання - де вона зараз ?
показати весь коментар
22.05.2025 12:46 Відповісти
Скоро? Шановний Ви відстали від життя. Буде ня як із Вовчанськом, а як ВЖЕ на Сумщині. Повзуча окупація Сумщини давно йде повним ходом.
показати весь коментар
22.05.2025 13:04 Відповісти
Вона тут весь час і 13 квітня пишно відсвяткувала восьмилітній ювілей з жахливим феєрверком.
показати весь коментар
22.05.2025 14:00 Відповісти
Бригада була на папері (тільки штаби) і сформована була після виходу орків з області, до лютого 2025 року бригада втратила вісім чоловік померлими і загиблими і дислокувалася на Сумщині.
показати весь коментар
22.05.2025 16:55 Відповісти
Не пишіть про те , чого не знаєте .
Бригада була сформована повністю навесні 22 , але - з осені того ж року всі 6 її батів діяли окремо . Здебільшого на Донбасі , а декотрі там і зараз ...
Що до втрат - пошукайте в інеті інформацію про 155 бт , про його долю і його втрати
Мою відповідь вище , чомусь , видалили але ситуацію це все одно не змінить !
показати весь коментар
22.05.2025 18:13 Відповісти
В тому то і вся справа,що дпсу тільки фіксує,а воюють інші,а чому самі в в/ч сидите???
показати весь коментар
22.05.2025 15:56 Відповісти
Ну що довийобувалися зі своює "курською операцією " яка перетворилась на Сумську.
показати весь коментар
22.05.2025 17:02 Відповісти
 
 