Враг не прекращает диверсионную работу в Сумской области, фиксируется наибольшее количество заходов ДРГ, - Госпогранслужба

Диверсионно-разведывательные группы врага чаще всего фиксируются в Сумской области. Несколько дней назад была разоблачена очередная попытка захода на территорию Украины ДРГ.

Он отметил, что активность ДРГ в основном фиксируется на севере Сумщины, ближе к Черниговской области, или же южнее - ближе к Харьковской. В центральной части области враг применяет тактику захода малых штурмовых групп.

"Задача у диверсантов, что подтверждает случай последнего разоблачения попытки захода ДРГ - минирование местности с надеждой, что на этих средствах подорвутся украинские воины, а также разведать позиции, где находятся и как построена линия обороны нашего войска для того, чтобы туда прицельно бить с помощью уже более мощного вооружения, или в том числе дронов", - добавил Демченко.

И уточнил, кроме этого ДРГ собственными силами атакуют позиции украинских воинов, в том числе для того, чтобы захватить наших защитников в плен. Однако Демченко отметил, что диверсанты проявляют свою активность не ежедневно: может быть несколько групп в течение недели разоблачены, может быть разоблачена одна группа в течение двух недель.

"Но отследить и сказать, где они точно будут применены, на каком отрезке, в том числе в пределах Сумской области, крайне сложно, потому что границы с Сумщины по границе с Россией - это около 550 км", - отметил спикер.

Несмотря на все, Демченко отметил, что угроза от ДРГ не исчезла для Черниговщины или Харьковщины.

Напомним, накануне в ГПСУ сообщили, что россияне штурмуют границу в Сумской области на квадроциклах. Пытаются на скорости максимально глубоко заехать на территорию Украины, чтобы закрепиться, дождаться подкрепления и уже большими силами атаковать позиции украинских защитников.