Враг не прекращает диверсионную работу в Сумской области, фиксируется наибольшее количество заходов ДРГ, - Госпогранслужба

Российские ДРГ активизировались в Сумской области

Диверсионно-разведывательные группы врага чаще всего фиксируются в Сумской области. Несколько дней назад была разоблачена очередная попытка захода на территорию Украины ДРГ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Он отметил, что активность ДРГ в основном фиксируется на севере Сумщины, ближе к Черниговской области, или же южнее - ближе к Харьковской. В центральной части области враг применяет тактику захода малых штурмовых групп.

"Задача у диверсантов, что подтверждает случай последнего разоблачения попытки захода ДРГ - минирование местности с надеждой, что на этих средствах подорвутся украинские воины, а также разведать позиции, где находятся и как построена линия обороны нашего войска для того, чтобы туда прицельно бить с помощью уже более мощного вооружения, или в том числе дронов", - добавил Демченко.

И уточнил, кроме этого ДРГ собственными силами атакуют позиции украинских воинов, в том числе для того, чтобы захватить наших защитников в плен. Однако Демченко отметил, что диверсанты проявляют свою активность не ежедневно: может быть несколько групп в течение недели разоблачены, может быть разоблачена одна группа в течение двух недель.

"Но отследить и сказать, где они точно будут применены, на каком отрезке, в том числе в пределах Сумской области, крайне сложно, потому что границы с Сумщины по границе с Россией - это около 550 км", - отметил спикер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Донецком направлении враг начал применять водолазов для проникновения ДРГ: они были ликвидированы. ВИДЕО

Несмотря на все, Демченко отметил, что угроза от ДРГ не исчезла для Черниговщины или Харьковщины.

Напомним, накануне в ГПСУ сообщили, что россияне штурмуют границу в Сумской области на квадроциклах. Пытаются на скорости максимально глубоко заехать на территорию Украины, чтобы закрепиться, дождаться подкрепления и уже большими силами атаковать позиции украинских защитников.

Госпогранслужба (6787) Сумская область (3615) ДРГ (119)
+1
Кацапня скоро масово полізе на Сумщині? Знову буде таке саме як рік тому з Вовчанськом?
22.05.2025 12:31 Ответить
+1
Надіюся Кірюша Тимошенко гроші на оборонні споруди освоїв.
22.05.2025 12:40 Ответить
+1
А для цього і створювалась 117 бригада ТРО , питання - де вона зараз ?
22.05.2025 12:46 Ответить
22.05.2025 12:31 Ответить
Скоро? Шановний Ви відстали від життя. Буде ня як із Вовчанськом, а як ВЖЕ на Сумщині. Повзуча окупація Сумщини давно йде повним ходом.
22.05.2025 13:04 Ответить
Надіюся Кірюша Тимошенко гроші на оборонні споруди освоїв.
22.05.2025 12:40 Ответить
А для цього і створювалась 117 бригада ТРО , питання - де вона зараз ?
22.05.2025 12:46 Ответить
Вона тут весь час і 13 квітня пишно відсвяткувала восьмилітній ювілей з жахливим феєрверком.
22.05.2025 14:00 Ответить
Бригада була на папері (тільки штаби) і сформована була після виходу орків з області, до лютого 2025 року бригада втратила вісім чоловік померлими і загиблими і дислокувалася на Сумщині.
22.05.2025 16:55 Ответить
Не пишіть про те , чого не знаєте .
Бригада була сформована повністю навесні 22 , але - з осені того ж року всі 6 її батів діяли окремо . Здебільшого на Донбасі , а декотрі там і зараз ...
Що до втрат - пошукайте в інеті інформацію про 155 бт , про його долю і його втрати
Мою відповідь вище , чомусь , видалили але ситуацію це все одно не змінить !
22.05.2025 18:13 Ответить
В тому то і вся справа,що дпсу тільки фіксує,а воюють інші,а чому самі в в/ч сидите???
22.05.2025 15:56 Ответить
Ну що довийобувалися зі своює "курською операцією " яка перетворилась на Сумську.
22.05.2025 17:02 Ответить
 
 