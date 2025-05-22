Майже 50 дітей повідомили до поліції про спроби росіян завербувати їх

Дедалі більше дітей повідомляють до поліції про спроби росіян завербувати їх через месенджери та соцмережі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у телеефірі поінформував начальник ювенальної поліції України Василь Богдан.

"Ми наразі спостерігаємо стійку динаміку до підвищення кількості звернень від дітей про спроби вербування. На сьогодні до органів Нацполіції з цього приводу звернулися майже 50 дітей, які повідомляють, що до них через месенджери та соцмережі звернулися невідомі особи з вигаданих акаунтів, які агітували до вчинення підпалів авто військових, будівель держорганів та органів місцевого самоврядування, об'єктів цивільної та критичної інфраструктури, а також збору різної інформації, за що і обіцяли фінансову винагороду", - розповів він.

Крім того, він нагадав, що наразі підрозділ ювенальної превенції Нацполіції спільно із СБУ реалізує широку інформкампанію по всій державі з підвищення інформаційної та правової обізнаності учнів шкіл, під час відвідування яких проводяться відповідні лекції, розмови та відкриті уроки з підлітками.

За його словами, окрему увагу правоохоронці приділяють батькам та педагогічному колективу, яким пояснюють, як розпізнати ознаки вербування, як говорити з дітьми і як діяти у тій чи іншій ситуації, зокрема і у випадках можливих спроб вербування, заявив очільник ювенальної поліції.

Богдан поінформував, що спочатку дітям росіяни можуть пропонувати виконувати легкі завдання на кшталт збору інформації про розташування військових об'єктів або розклеювання листівок, які дискредитують ЗСУ чи мають елементи пропаганди РФ, а потім вже можуть пропонувати більш тяжкі завдання.

Серед більш тяжких завдань він назвав - встановлення камер відеоспостереження, вчинення підпалів, пошкодження майна та організація диверсій і терактів або реалізація окремих складових до їхньої підготовки тощо.