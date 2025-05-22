УКР
Новини Вербування Росією українських підлітків
Майже 50 дітей повідомили до поліції про спроби росіян завербувати їх

Вербування росіянами дітей для підпалів

Дедалі більше дітей повідомляють до поліції про спроби росіян завербувати їх через месенджери та соцмережі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у телеефірі поінформував начальник ювенальної поліції України Василь Богдан.

"Ми наразі спостерігаємо стійку динаміку до підвищення кількості звернень від дітей про спроби вербування. На сьогодні до органів Нацполіції з цього приводу звернулися майже 50 дітей, які повідомляють, що до них через месенджери та соцмережі звернулися невідомі особи з вигаданих акаунтів, які агітували до вчинення підпалів авто військових, будівель держорганів та органів місцевого самоврядування, об'єктів цивільної та критичної інфраструктури, а також збору різної інформації, за що і обіцяли фінансову винагороду", - розповів він.

Крім того, він нагадав, що наразі підрозділ ювенальної превенції Нацполіції спільно із СБУ реалізує широку інформкампанію по всій державі з підвищення інформаційної та правової обізнаності учнів шкіл, під час відвідування яких проводяться відповідні лекції, розмови та відкриті уроки з підлітками.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підлітки повідомили про спробу вербування працівниками ФСБ: їх нагородили, - СБУ. ФОТОрепортаж

За його словами, окрему увагу правоохоронці приділяють батькам та педагогічному колективу, яким пояснюють, як розпізнати ознаки вербування, як говорити з дітьми і як діяти у тій чи іншій ситуації, зокрема і у випадках можливих спроб вербування, заявив очільник ювенальної поліції.

Богдан поінформував, що спочатку дітям росіяни можуть пропонувати виконувати легкі завдання на кшталт збору інформації про розташування військових об'єктів або розклеювання листівок, які дискредитують ЗСУ чи мають елементи пропаганди РФ, а потім вже можуть пропонувати більш тяжкі завдання.

Також дивіться: Чотирьох підлітків судитимуть за диверсії, підпали та перешкоджання законній діяльності ЗСУ на Харківщині. ФОТОрепортаж

Серед більш тяжких завдань він назвав - встановлення камер відеоспостереження, вчинення підпалів, пошкодження майна та організація диверсій і терактів або реалізація окремих складових до їхньої підготовки тощо.

діти (5275) вербування (255)
Топ коментарі
+12
Чудові діти, молодці!
показати весь коментар
22.05.2025 13:20 Відповісти
+8
Батьки у них чудові.
показати весь коментар
22.05.2025 15:47 Відповісти
+4
А сколько было вони и ЗЕвони, когда Президент Украины запретил всего один российский ресурс.... Помните ?
показати весь коментар
22.05.2025 17:18 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
22.05.2025 13:23 Відповісти
Нажаль в нас вся влада зайнята не вербовкою їхніх а пиленням грошей і бусифкаціями
показати весь коментар
22.05.2025 13:30 Відповісти
бо ви кончені дебіли.
змініть закон, посадіть дитину, поставте в камері цілодобову он-лайн трнсляцію і оті діточки русскоязичні перестануть брати вибухівку щоб убивати українських вояків.
показати весь коментар
22.05.2025 13:42 Відповісти
А ще гімн і відосики хрипатого цілодобово, щоб точно полюбили
показати весь коментар
22.05.2025 16:08 Відповісти
вважаю що називати президентів України хрипатими чи баригами можуть тільки убогі люди яких зацькували в школі так що підрісши вони так і не навчилися ані виявляти повагу до инших ані отримувати повагу до себе.
показати весь коментар
22.05.2025 16:39 Відповісти
Кацапи - це не люди , а бидло ,яке потрібно безпощадно
вбивати на украінській територіі 🤬
показати весь коментар
22.05.2025 18:05 Відповісти
Дітей які повідомляють про такі спроби з боку Під*рстану потрібно заохочувати. Придумати якісь презенти, навіть символічні - від цього буде тільки користь.
показати весь коментар
22.05.2025 23:32 Відповісти
 
 