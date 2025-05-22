Почти 50 детей сообщили в полицию о попытках россиян завербовать их

Все больше детей сообщают в полицию о попытках россиян завербовать их через мессенджеры и соцсети.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире проинформировал начальник ювенальной полиции Украины Василий Богдан.

"Мы сейчас наблюдаем устойчивую динамику к повышению количества обращений от детей о попытках вербовки. На сегодня в органы Нацполиции по этому поводу обратились почти 50 детей, которые сообщают, что к ним через мессенджеры и соцсети обратились неизвестные лица с вымышленных аккаунтов, которые агитировали к совершению поджогов авто военных, зданий госорганов и органов местного самоуправления, объектов гражданской и критической инфраструктуры, а также сбора различной информации, за что и обещали финансовое вознаграждение", - рассказал он.

Кроме того, он напомнил, что сейчас подразделение ювенальной превенции Нацполиции совместно с СБУ реализует широкую информкампанию по всей стране по повышению информационной и правовой осведомленности учащихся школ, во время посещения которых проводятся соответствующие лекции, разговоры и открытые уроки с подростками.

По его словам, особое внимание правоохранители уделяют родителям и педагогическому коллективу, которым объясняют, как распознать признаки вербовки, как говорить с детьми и как действовать в той или иной ситуации, в том числе и в случаях возможных попыток вербовки, заявил глава ювенальной полиции.

Богдан сообщил, что сначала детям россияне могут предлагать выполнять легкие задачи вроде сбора информации о расположении военных объектов или расклейки листовок, которые дискредитируют ВСУ или имеют элементы пропаганды РФ, а потом уже могут предлагать более тяжелые задачи.

Среди более тяжелых задач он назвал - установление камер видеонаблюдения, совершение поджогов, повреждение имущества и организация диверсий и терактов или реализация отдельных составляющих к их подготовке и тому подобное.