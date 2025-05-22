РУС
Новости Вербовка Россией украинских подростков
Почти 50 детей сообщили в полицию о попытках россиян завербовать их

Вербовка россиянами детей для поджогов

Все больше детей сообщают в полицию о попытках россиян завербовать их через мессенджеры и соцсети.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире проинформировал начальник ювенальной полиции Украины Василий Богдан.

"Мы сейчас наблюдаем устойчивую динамику к повышению количества обращений от детей о попытках вербовки. На сегодня в органы Нацполиции по этому поводу обратились почти 50 детей, которые сообщают, что к ним через мессенджеры и соцсети обратились неизвестные лица с вымышленных аккаунтов, которые агитировали к совершению поджогов авто военных, зданий госорганов и органов местного самоуправления, объектов гражданской и критической инфраструктуры, а также сбора различной информации, за что и обещали финансовое вознаграждение", - рассказал он.

Кроме того, он напомнил, что сейчас подразделение ювенальной превенции Нацполиции совместно с СБУ реализует широкую информкампанию по всей стране по повышению информационной и правовой осведомленности учащихся школ, во время посещения которых проводятся соответствующие лекции, разговоры и открытые уроки с подростками.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подростки сообщили о попытке вербовки работниками ФСБ: их наградили, - СБУ. ФОТОрепортаж

По его словам, особое внимание правоохранители уделяют родителям и педагогическому коллективу, которым объясняют, как распознать признаки вербовки, как говорить с детьми и как действовать в той или иной ситуации, в том числе и в случаях возможных попыток вербовки, заявил глава ювенальной полиции.

Богдан сообщил, что сначала детям россияне могут предлагать выполнять легкие задачи вроде сбора информации о расположении военных объектов или расклейки листовок, которые дискредитируют ВСУ или имеют элементы пропаганды РФ, а потом уже могут предлагать более тяжелые задачи.

Также смотрите: Четырех подростков будут судить за диверсии, поджоги и препятствование законной деятельности ВСУ на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Среди более тяжелых задач он назвал - установление камер видеонаблюдения, совершение поджогов, повреждение имущества и организация диверсий и терактов или реализация отдельных составляющих к их подготовке и тому подобное.

дети (6694) вербовка (273)
Чудові діти, молодці!
22.05.2025 13:20 Ответить
Батьки у них чудові.
22.05.2025 15:47 Ответить
А сколько было вони и ЗЕвони, когда Президент Украины запретил всего один российский ресурс.... Помните ?
22.05.2025 17:18 Ответить
Чудові діти, молодці!
22.05.2025 13:20 Ответить
Батьки у них чудові.
22.05.2025 15:47 Ответить
22.05.2025 13:23 Ответить
Нажаль в нас вся влада зайнята не вербовкою їхніх а пиленням грошей і бусифкаціями
22.05.2025 13:30 Ответить
бо ви кончені дебіли.
змініть закон, посадіть дитину, поставте в камері цілодобову он-лайн трнсляцію і оті діточки русскоязичні перестануть брати вибухівку щоб убивати українських вояків.
22.05.2025 13:42 Ответить
показать весь комментарий
вважаю що називати президентів України хрипатими чи баригами можуть тільки убогі люди яких зацькували в школі так що підрісши вони так і не навчилися ані виявляти повагу до инших ані отримувати повагу до себе.
22.05.2025 16:39 Ответить
А сколько было вони и ЗЕвони, когда Президент Украины запретил всего один российский ресурс.... Помните ?
22.05.2025 17:18 Ответить
Кацапи - це не люди , а бидло ,яке потрібно безпощадно
вбивати на украінській територіі 🤬
22.05.2025 18:05 Ответить
Дітей які повідомляють про такі спроби з боку Під*рстану потрібно заохочувати. Придумати якісь презенти, навіть символічні - від цього буде тільки користь.
22.05.2025 23:32 Ответить
 
 