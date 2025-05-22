УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11689 відвідувачів онлайн
Новини Кібератаки РФ
602 4

Українські інформаційні системи, до яких під’єднані системи відеоспостереження на кордоні, не були зламані, - Держприкордонслужба

Злам камер на кордоні України російським ГРУ

У Держприкордонслужбі не фіксували зламів українських систем відеоспостереження на кордоні. Також до ДПСУ не надходило інформації від прикордонників суміжних країн про зламування камер на прикордонних переходах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі Суспільному заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Такої інформації нам не надходило від прикордонників суміжних країн, щоб вони мали якийсь вплив на їхні інформаційні системи, в тому числі ті, до яких, під'єднані системи відеоспостереження", - сказав Демченко.

 Він додав, що Державна прикордонна служба України, яка також має систему відеоспостереження на кордоні, теж не зафіксувала зламу систем. За його словами, це стосується і зеленої ділянки кордону, і пунктів пропуску.

За словами речника ДПСУ, відбувається постійна комунікація на рівні навіть прикордонних підрозділів України з прикордонними підрозділами на місцях суміжних країн.

"Якщо нам вдасться отримати від них якесь підтвердження, що дійсно був якийсь вплив, то ми обов'язково ділимося інформацією для того, щоб врахувати це в своїй службовій діяльності відносно захисту наших інформаційних систем. За необхідності, ми можемо також надати всю необхідну допомогу, якщо така буде запропонована на отримання від суміжних країн", - сказав Демченко.

Нагадаємо,  видання The Guardian повідомило, що підрозділ російського ГРУ отримав доступ до камер відеоспостереження біля пунктів перетину кордону, військових об’єктів і залізничних станцій у ключових точках Європи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Азербайджан звинуватив Росію в кібератаці на ЗМІ

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6096) кордон (4807) росія (65800) кібератака (416)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому я не вірю?Дія ламана-переламана а тут таки не взламали?
показати весь коментар
22.05.2025 14:04 Відповісти
начорта ламати, вони самі користувалися.
показати весь коментар
22.05.2025 14:06 Відповісти
А нахіба ламати, якщо чувачки просто отримали легкий доступ через головотяпство, або і зраду. Можна спостерігати собі преспокійно те що треба в он-лайні, хто міг відстужити трафік з них, якщо серйозного захисту не було.
показати весь коментар
22.05.2025 14:30 Відповісти
Китайські камери(в нас майже всі такі):поток інформації надходить зразу на китайські сервери,а вже потім вам на комп.То нахрін їм щось ламати?, -москальня і так все бачить.А зламати могли самі вони - митники,прикордонники,кого зазвичай звинувачують в масштабному контрабасі!
показати весь коментар
22.05.2025 16:24 Відповісти
 
 