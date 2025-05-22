Українські інформаційні системи, до яких під’єднані системи відеоспостереження на кордоні, не були зламані, - Держприкордонслужба

У Держприкордонслужбі не фіксували зламів українських систем відеоспостереження на кордоні. Також до ДПСУ не надходило інформації від прикордонників суміжних країн про зламування камер на прикордонних переходах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі Суспільному заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Такої інформації нам не надходило від прикордонників суміжних країн, щоб вони мали якийсь вплив на їхні інформаційні системи, в тому числі ті, до яких, під'єднані системи відеоспостереження", - сказав Демченко.

Він додав, що Державна прикордонна служба України, яка також має систему відеоспостереження на кордоні, теж не зафіксувала зламу систем. За його словами, це стосується і зеленої ділянки кордону, і пунктів пропуску.

За словами речника ДПСУ, відбувається постійна комунікація на рівні навіть прикордонних підрозділів України з прикордонними підрозділами на місцях суміжних країн.

"Якщо нам вдасться отримати від них якесь підтвердження, що дійсно був якийсь вплив, то ми обов'язково ділимося інформацією для того, щоб врахувати це в своїй службовій діяльності відносно захисту наших інформаційних систем. За необхідності, ми можемо також надати всю необхідну допомогу, якщо така буде запропонована на отримання від суміжних країн", - сказав Демченко.

Нагадаємо, видання The Guardian повідомило, що підрозділ російського ГРУ отримав доступ до камер відеоспостереження біля пунктів перетину кордону, військових об’єктів і залізничних станцій у ключових точках Європи.

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