Украинские информационные системы, к которым подключены системы видеонаблюдения на границе, не были взломаны, - Госпогранслужба

Взлом камер на границе Украины российским ГРУ

В Госпогранслужбе не фиксировали взломов украинских систем видеонаблюдения на границе. Также в ГПСУ не поступало информации от пограничников соседних стран о взломе камер на пограничных переходах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Общественному заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко.

"Такой информации нам не поступало от пограничников соседних стран, чтобы они имели какое-то влияние на их информационные системы, в том числе те, к которым подключены системы видеонаблюдения", - сказал Демченко.

Он добавил, что Государственная пограничная служба Украины, которая также имеет систему видеонаблюдения на границе, тоже не зафиксировала взлома систем. По его словам, это касается и зеленого участка границы, и пунктов пропуска.

По словам представителя ГПСУ, происходит постоянная коммуникация на уровне даже пограничных подразделений Украины с пограничными подразделениями на местах соседних стран.

"Если нам удастся получить от них какое-то подтверждение, что действительно было какое-то влияние, то мы обязательно делимся информацией для того, чтобы учесть это в своей служебной деятельности относительно защиты наших информационных систем. При необходимости, мы можем также предоставить всю необходимую помощь, если таковая будет предложена на получение от соседних стран", - сказал Демченко.

Напомним, издание The Guardian сообщило, что подразделение российского ГРУ получило доступ к камерам видеонаблюдения возле пунктов пересечения границы, военных объектов и железнодорожных станций в ключевых точках Европы.

Госпогранслужба (6787) граница (5341) россия (96975) кибератака (189)
Чому я не вірю?Дія ламана-переламана а тут таки не взламали?
показать весь комментарий
22.05.2025 14:04 Ответить
начорта ламати, вони самі користувалися.
показать весь комментарий
22.05.2025 14:06 Ответить
А нахіба ламати, якщо чувачки просто отримали легкий доступ через головотяпство, або і зраду. Можна спостерігати собі преспокійно те що треба в он-лайні, хто міг відстужити трафік з них, якщо серйозного захисту не було.
показать весь комментарий
22.05.2025 14:30 Ответить
Китайські камери(в нас майже всі такі):поток інформації надходить зразу на китайські сервери,а вже потім вам на комп.То нахрін їм щось ламати?, -москальня і так все бачить.А зламати могли самі вони - митники,прикордонники,кого зазвичай звинувачують в масштабному контрабасі!
показать весь комментарий
22.05.2025 16:24 Ответить
показать весь комментарий
07.07.2025 15:18 Ответить
 
 