Украинские информационные системы, к которым подключены системы видеонаблюдения на границе, не были взломаны, - Госпогранслужба

В Госпогранслужбе не фиксировали взломов украинских систем видеонаблюдения на границе. Также в ГПСУ не поступало информации от пограничников соседних стран о взломе камер на пограничных переходах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Общественному заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко.

"Такой информации нам не поступало от пограничников соседних стран, чтобы они имели какое-то влияние на их информационные системы, в том числе те, к которым подключены системы видеонаблюдения", - сказал Демченко.

Он добавил, что Государственная пограничная служба Украины, которая также имеет систему видеонаблюдения на границе, тоже не зафиксировала взлома систем. По его словам, это касается и зеленого участка границы, и пунктов пропуска.

По словам представителя ГПСУ, происходит постоянная коммуникация на уровне даже пограничных подразделений Украины с пограничными подразделениями на местах соседних стран.

"Если нам удастся получить от них какое-то подтверждение, что действительно было какое-то влияние, то мы обязательно делимся информацией для того, чтобы учесть это в своей служебной деятельности относительно защиты наших информационных систем. При необходимости, мы можем также предоставить всю необходимую помощь, если таковая будет предложена на получение от соседних стран", - сказал Демченко.

Напомним, издание The Guardian сообщило, что подразделение российского ГРУ получило доступ к камерам видеонаблюдения возле пунктов пересечения границы, военных объектов и железнодорожных станций в ключевых точках Европы.

