Мирний план РФ має на меті фактично змусити Україну визнати окупацію своїх регіонів, - The Guardian

Мирний план РФ містить умову, за якої Україна повинна юридично визнати анексію Криму Росією, а також фактично погодитися з окупацією частини східних регіонів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

У понеділок президент Володимир Зеленський підтвердив, що Кремль вимагає, аби українські війська залишили щонайменше п’ять областей. Ідеться не про мир, а лише про припинення вогню та початок переговорів.

До початку широкомасштабної війни в цих регіонах проживало близько 11 мільйонів українців. Для багатьох із них це означає втрату дому, неможливість повернення, а також ризик того, що їхні родичі й друзі залишаться назавжди під контролем репресивного російського режиму.

"У всій країні існує сильне відчуття, що Росія захоче захопити більше території України, тому будь-які поступки лише годують монстра. Українці знають, що життя під окупацією жахливе. Вони ніколи не погодяться юридично визнати свою окуповану землю чимось іншим, ніж незаконною жорстокою анексією", - заявила дослідниця Chatham House Орися Луцевич.

Наразі незрозуміло, скільки людей залишилося в окупованих районах. Частину міст було зруйновано, мільйони українців покинули свої домівки. За даними ООН, 3 мільйони є внутрішньо переміщеними особами, ще 6 мільйонів - за кордоном.

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Пропозиції, що не завершують війну, а лише заморожують її, можуть мати серйозні наслідки. Вони створюють перешкоди для відбудови, сприяють внутрішній нестабільності та можуть дати Путіну шанс знову втручатися у внутрішню політику України.

"Ключове питання для України - чи буде надійна гарантія безпеки, яка дозволить повернути приватний капітал у країну? Єдина гарантія, яку Путін ніколи не оскаржував, - це стаття 5 НАТО. Саме тому українці рішуче налаштовані на вступ до Альянсу", зазначив керуючий директор з питань Європи аналітичної компанії Eurasia Group Муджтаба Рахман.

"Російська окупація не лише перешкоджає реформам, а й блокує консолідацію демократії - ключову умову для вступу України до ЄС та НАТО. А ризик нестабільності відлякує будь-які прямі іноземні інвестиції", - додає Луцевич.

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Таким чином, без реальних гарантій безпеки, без повного контролю над територією та без визнання справедливості, Україна ризикує залишитися із "замороженим конфліктом" — у ситуації, яка не дає можливості рухатися вперед.