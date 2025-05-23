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Новини Мирний план
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Мирний план РФ має на меті фактично змусити Україну визнати окупацію своїх регіонів, - The Guardian

Росія предоставила свій мирний план

Мирний план РФ  містить умову, за якої Україна повинна юридично визнати анексію Криму Росією, а також фактично погодитися з окупацією частини східних регіонів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  The Guardian.

У понеділок президент Володимир Зеленський підтвердив, що Кремль вимагає, аби українські війська залишили щонайменше п’ять областей. Ідеться не про мир, а лише про припинення вогню та початок переговорів.

До початку широкомасштабної війни в цих регіонах проживало близько 11 мільйонів українців. Для багатьох із них це означає втрату дому, неможливість повернення, а також ризик того, що їхні родичі й друзі залишаться назавжди під контролем репресивного російського режиму.

"У всій країні існує сильне відчуття, що Росія захоче захопити більше території України, тому будь-які поступки лише годують монстра. Українці знають, що життя під окупацією жахливе. Вони ніколи не погодяться юридично визнати свою окуповану землю чимось іншим, ніж незаконною жорстокою анексією", - заявила дослідниця Chatham House Орися Луцевич.

Наразі незрозуміло, скільки людей залишилося в окупованих районах. Частину міст було зруйновано, мільйони українців покинули свої домівки. За даними ООН, 3 мільйони є внутрішньо переміщеними особами, ще 6 мільйонів - за кордоном.

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Пропозиції, що не завершують війну, а лише заморожують її, можуть мати серйозні наслідки. Вони створюють перешкоди для відбудови, сприяють внутрішній нестабільності та можуть дати Путіну шанс знову втручатися у внутрішню політику України.

"Ключове питання для України - чи буде надійна гарантія безпеки, яка дозволить повернути приватний капітал у країну? Єдина гарантія, яку Путін ніколи не оскаржував, - це стаття 5 НАТО. Саме тому українці рішуче налаштовані на вступ до Альянсу", зазначив керуючий директор з питань Європи аналітичної компанії Eurasia Group Муджтаба Рахман.

"Російська окупація не лише перешкоджає реформам, а й блокує консолідацію демократії - ключову умову для вступу України до ЄС та НАТО. А ризик нестабільності відлякує будь-які прямі іноземні інвестиції", - додає Луцевич.

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Таким чином, без реальних гарантій безпеки, без повного контролю над територією та без визнання справедливості, Україна ризикує залишитися із "замороженим конфліктом" — у ситуації, яка не дає можливості рухатися вперед.

Автор: 

росія (65829) Україна (5949) війна в Україні (4526)


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Топ коментарі
+9
А навіщо ви цей план називаєте мирним? Тут з миром абсолютно нічого не пов'язано. Це як Гітлер писав на вході в концтабіри «Arbeit macht frei»
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23.05.2025 09:32
+6
Що ви розумієте? Адже тупорилий трампон провів чудову розмову по телефону з ******.
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23.05.2025 09:24
+4
все эти "эксперты" занимаются только одной вещью а именно констатация фактов о которых и так всем известно. А что делать и как выйти из положения не предлагает ни один. Точнее все что они предлагают это бесконечная война в ходе которой Украина и рф уничтожают друг друга в ходе многолетней войны на истощение.
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23.05.2025 09:28
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Що ви розумієте? Адже тупорилий трампон провів чудову розмову по телефону з ******.
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23.05.2025 09:24 Відповісти
"Таким чином, без реальних гарантій безпеки, без повного контролю над територією та без визнання справедливості, Україна ризикує залишитися із "замороженим конфліктом" - у ситуації, яка не дає можливості рухатися вперед."

А як всього цього досягти? Що порадять "експерти" The Guardian щодо цього питання?
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23.05.2025 09:27 Відповісти
Нада просто піз'діть вас, стєпан, промишлєннимі нормамі. Іншого рецепта не існує...
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23.05.2025 09:54 Відповісти
все эти "эксперты" занимаются только одной вещью а именно констатация фактов о которых и так всем известно. А что делать и как выйти из положения не предлагает ни один. Точнее все что они предлагают это бесконечная война в ходе которой Украина и рф уничтожают друг друга в ходе многолетней войны на истощение.
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23.05.2025 09:28 Відповісти
Великою мірою вони констатують не факти а домисли про факти.
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23.05.2025 09:51 Відповісти
Вірно пупкіну пернд своїм стадом не можна поступитися Україні бо за цнєе порвутьвсіх як тузік ганчірку а Україні нема куди ідти зі своєх землі і під кацапами 300 р були хай як вони себе не називали імперія срср одне і те гімно різна обгортка
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23.05.2025 10:03 Відповісти
А навіщо ви цей план називаєте мирним? Тут з миром абсолютно нічого не пов'язано. Це як Гітлер писав на вході в концтабіри «Arbeit macht frei»
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23.05.2025 09:32 Відповісти
Мирний план рашки - як вчора писав Залужний - нам не бачити 20% України як своїх вух без дзеркала
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23.05.2025 09:32 Відповісти
Слова "мирний" і "сарана" - несумісні.
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23.05.2025 09:35 Відповісти
Нічого в них не вийде, наш Великий Боневтік Потужно-Брехливий і його начальник єрмак, поставлений ще в Омані, коли обдурили мудрий нарід 73%, сказали, що їдуть кататися на лижах в Буковель, а самі на літаку медведчука полетіли до Оману здавати нас ворогу за гроші, сказали, що ніяких вже "мінських" не буде, з їх обіцянок-цяцянок вони вийдуть на кордони 1991 року, а по факту вони кілометрами кожного дня здать Україну і поки нарід цього не зрозуміє, то буде гинути і втрачати свою землю. Мене вчили так-не можеш, йди, а на твоє місце прийдуть ті, що можуть і виправлять положення. До 2024 року народ і армія добре били ворога і звільняли окуповані територіїх, поки не влізли "кварталіці" не створили Ставку і не стали керувати армією.
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23.05.2025 09:38 Відповісти
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23.05.2025 09:39 Відповісти
Юморить кацапня, весєло.
Там скоро ювілейного, мільйонного, асвабадітєля привезуть вперед ногами.
Встрєчай, юмаріст...
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23.05.2025 09:48 Відповісти
З чого ржеш,дятельний? Сам з себе...
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23.05.2025 10:22 Відповісти
По факту-касапи окупували частину території і якщо не можна негайно звільнити,то видається,мав би бути закон про окуповані території,в якому все чітко приписано,як діяти, дотримуватись його і людям би було зрозуміло.
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23.05.2025 09:44 Відповісти
Який закон? В Україні для влади законів не існує. Якщо навіть Конституція не діє то що там якісь закони. І це для всіх влад за 34 роки. Не хотіли навесні 22 го року федералізацію лугандоонії та відкладені перемовини про АРК на 25 років - отримуйте мінус 4 області і Крим як вуха від оселедця. Доборолась Україна до самого краю....
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23.05.2025 09:58 Відповісти
Читав,в Грузії є,а за 22-й зелені відповідають і Конституцію розтоптали також вони.
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23.05.2025 10:19 Відповісти
З Кримом зрозуміло, а що означає "фактично погодитися з окупацією частини східних регіонів"?
Ці регіони вже окуповані фактично, погодитись - це припинити вогонь?
Тоді виходить що будь-яке перемир'я або зупинка війни без кордонів 1991 року буде "фактично погодитись з окупацією"
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23.05.2025 11:33 Відповісти
 
 